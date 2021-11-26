МОНТЕСКЬЁ ШАРЛЬ ЛУИ ДЕ СЕКОНДА

МОНТЕСКЬЁ ШАРЛЬ ЛУИ ДЕ СЕКОНДА - французский пи­са­тель, фи­ло­соф, один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей французского Про­све­ще­ния, член Французской ака­де­мии (1728 год).

Вы­хо­дец из гас­кон­ско­го ари­сто­кра­тического ро­да. По­лу­чил клас­сическое об­ра­зо­ва­ние в кол­ле­же ора­то­ри­ан­цев (окон­чил в 1705 году), изу­чал пра­во в Бор­до и Па­ри­же . В 1716 года по­сле смер­ти дя­ди унас­ле­довал долж­ность ви­це-пре­зи­ден­та пар­ла­мен­та Бор­до, а так­же ти­тул ба­ро­на де Мон­тес­кьё. Бы­ст­ро раз­оча­ро­вав­шись в госудрственной служ­бе, Ш.Л. де С. Монтескьё по­свя­тил се­бя за­ня­ти­ям ис­то­ри­ей, пра­вом и ес­те­ст­во­зна­ни­ем.

Де­бю­ти­ро­вал в ли­те­ра­ту­ре эпи­сто­ляр­ным ро­ма­ном «Пер­сид­ские пись­ма» («Lettres persanes», 1721 год; русский перевод 1789 год), став­шим од­ной из вер­шин французской фи­лосовской и са­ти­рической про­зы XVIII века. От­да­вая дань гос­под­ство­вав­шей мо­де на восточный эк­зо­тизм, Ш.Л. де С Монтескьё изо­бра­зил в ка­че­ст­ве главных дей­ст­вую­щих лиц пер­сов Уз­бе­ка и Ри­ку, ко­то­рые в сво­их пись­мах с по­зи­ции близ­ко­го к при­ро­де «ес­те­ст­вен­но­го» соз­на­ния кри­ти­че­ски оце­ни­ва­ют французскую ре­аль­ность по­след­них лет цар­ст­во­ва­ния Лю­до­ви­ка XIV с при­су­щи­ми ей па­де­ни­ем нра­вов, уси­ле­ни­ем дес­по­тиз­ма и хан­же­ст­ва.

В 1726 году Ш.Л. де С. Монтескьё пе­ре­ехал в Па­риж, где не­на­дол­го по­пал в во­до­во­рот са­лон­ной жиз­ни. Твор­че­ст­во Ш.Л. де С. Монтескьё «свет­ско­го» пе­рио­да зна­ме­ну­ет­ся ин­те­ре­сом к иг­ри­вым эро­ти­ко-ми­фо­ло­гическим сю­же­там и в це­лом раз­ви­ва­ет­ся в рус­ле ро­ко­ко: про­за­ической пас­то­ра­ли «Книд­ский храм» («Le temple de Gnide», 1724 год; руский перевод 1770 год), «Пу­те­ше­ст­вие на Па­фос» («Voyage а̀ Paphos», 1727 год).

В 1728 году, про­дав долж­ность в пар­ла­мен­те Бор­до, Ш.Л. де С. Монтескьё от­пра­вил­ся в пу­те­ше­ст­вие по Ев­ро­пе, с октября 1728 года по апрель 1731 гоа жил в Анг­лии, где ув­лёк­ся фи­ло­со­фи­ей Дж. Лок­ка и изу­че­ни­ем английской по­ли­тической сис­те­мы. Кри­ти­ка ни­чем не ог­ра­ни­чен­ной еди­но­лич­ной вла­сти со­дер­жит­ся в диа­ло­ге «Сул­ла и Ев­крат» («Sylla et Eucrate», до 1727 года). Ав­тор трак­та­та «Опыт о вку­се» («Essai sur le goût...», изд. в «Эн­цик­ло­пе­дии» Д. Дид­ро в 1757 году), в ко­то­ром вы­сту­пил сто­рон­ни­ком клас­си­циз­ма. Дол­гое вре­мя Ш.Л. де С. Монтескье вёл днев­ник, его мак­си­мы, афо­риз­мы, за­мет­ки по­смерт­но опуб­ли­ко­ва­ны в сборике «Мыс­ли» («Penseées», издан в 1899 году).

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли «Рас­су­ж­де­ния о при­чи­нах ве­ли­че­ст­ва рим­ско­го на­ро­да и его упад­ка» («Con­si­dé­rations sur les cau­ses de la grandeur de Romains et de leur dе́cadence», 1734 год; рус. пер. 1769 год) и «Дух за­ко­нов» («L’es­prit des lois», опубл. ано­ним­но в Же­не­ве в 1748 году; рус. пер., ч. 1-4, 1809-1814 годы).

Ш.Л. де С. Монтескьё вы­де­лял три основные фор­мы прав­ле­ния: рес­пуб­ли­ку, мо­нар­хию, дес­по­тию. При рес­пуб­ли­кан­ском прав­ле­нии вер­хов­ная власть на­хо­дит­ся в ру­ках все­го на­ро­да или его час­ти, пред­по­сыл­кой его яв­ля­ют­ся гражданские доб­ро­де­те­ли (по­че­му рес­пуб­ли­ки и ред­ки). Мо­нар­хия, управ­ляе­мая од­ним ли­цом, не мо­жет су­ще­ст­во­вать без «прин­ци­па чес­ти». Дес­по­тизм же, ис­поль­зую­щий власть по сво­ему про­из­во­лу, ну­ж­да­ет­ся в по­сто­ян­ном стра­хе под­дан­ных пе­ред на­ка­за­ния­ми.

По­ли­тический иде­ал Ш.Л. де С. Монтескьё - кон­сти­туционная мо­нар­хия (по об­раз­цу анг­лий­ской). Вслед за Дж. Лок­ком Ш.Л. де С. Монтескьё от­стаи­вал прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей в го­су­дар­ст­ве - за­ко­но­да­тель­ной, ис­пол­ни­тель­ной и су­деб­ной (сме­ше­ние их ве­дёт к дес­по­тиз­му).

Фор­мы прав­ле­ния Ш.Л. де С. Монтескьё ста­вил в пря­мую за­ви­си­мость от гео­гра­фической сре­ды - кли­ма­та, поч­вы и рель­е­фа ме­ст­но­сти. Хо­лод­ный (сред­не­ев­ропейский) кли­мат он счи­тал бла­го­при­ят­ным для ус­та­нов­ле­ния по­ли­тической сво­бо­ды, в то вре­мя как жар­кий - спо­соб­ст­вую­щим «ду­ху раб­ст­ва». Ана­ло­гич­но в «бес­плод­ной» поч­ве Ш.Л. де С. Монтескьё ви­дел пред­по­сыл­ку вос­пи­та­ния у лю­дей изо­бре­та­тель­но­сти, му­же­ст­ва, воз­дер­жан­но­сти и, как след­ст­вие, ус­та­нов­ле­ния рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния. Рель­еф ме­ст­но­сти оп­ре­де­ля­ет ве­ли­чи­ну тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва: на об­шир­ных рав­ни­нах воз­ни­ка­ют го­су­дар­ст­ва боль­шой про­тя­жён­но­сти, а на пе­ре­се­чён­ной ме­ст­но­сти - го­су­дар­ст­ва ма­лых и сред­них раз­ме­ров, при этом об­шир­ные го­су­дар­ст­ва мо­гут управ­лять­ся толь­ко дес­по­тической вла­стью, в ма­лых же стра­нах за­ко­но­мер­но воз­ни­ка­ют рес­пуб­ли­ки. «Мно­гие ве­щи управ­ля­ют людь­ми: кли­мат, ре­ли­гия, за­ко­ны, прин­ци­пы прав­ле­ния, при­ме­ры про­ш­ло­го, нра­вы, обы­чаи; как ре­зуль­тат все­го это­го об­ра­зу­ет­ся об­щий дух на­ро­да» («О ду­хе за­ко­нов», кн. 19, гл. 4), ха­рак­те­ри­зую­щий у Ш.Л. де Монтескьё об­раз жиз­ни, дей­ст­вий, по­ве­де­ния оп­ре­де­лён­ной ис­то­рической общ­но­сти лю­дей.

Ш.Л. де С. Монтескьё ока­зал влия­ние на К.А. Гель­ве­ция, Ж.Ж. Рус­со, Т. Джеф­фер­со­на , А. Фер­гю­со­на, а так­же на пред­ста­ви­те­лей гео­гра­фической шко­лы в со­цио­ло­гии. Обос­но­ван­ный Ш.Л. де С. Монтескьё прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей был ис­поль­зо­ван со­ста­ви­те­ля­ми американской кон­сти­ту­ции (1787 года).

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1955;

Œuv­res complètes. Oxf., 1988–2009–. Vol. 1–18–;

Œuvres complètes. P., 1990. Vol. 1–2;

Пер­сид­ские пись­ма // Фран­цуз­ский фри­воль­ный ро­ман. М., 2007.

Дополнительная литература:

Бас­кин М.П. Мон­тес­кье. 2-е изд. М., 1975;

Quoniam T. Montesquieu: son huma­ni­sme, son civisme. P., 1977;

Baum J.A. Mon­tes­quieu and social theory. Oxf., 1979;

Benre­kas­sa G. Montesquieu. P., 1987;

Desgraves L. Répertoire des ouvrages et des articles sur Montesquieu. Gen., 1988;

Starobinski J. Montesquieu. P., 1994;

Chiappe J.-F. Mon­tes­quieu: l’homme et l’héritage. Monaco; P., 1998.