МЕССЕРШМИДТ Франц Ксавер

Австрийский скульп­тор, член вен­ской АХ (1769).

В 1746–54 обу­чал­ся у сво­их дя­дей, скульп­то­ров Ио­ган­на Бап­ти­ста Штра­у­ба (1704–84) в Мюн­хе­не и у Фи­лип­па Яко­ба Штрау­ба (1706–74) в Гра­це; учил­ся в вен­ской АХ (с 1755) у Я. Шлет­те­ре­ра и Б. Ф. Мол­ля. Ав­тор сти­ли­сти­че­ски близ­ких ро­ко­ко брон­зо­вых порт­рет­ных бюс­тов имп. Ма­рии Те­ре­зии , её суп­ру­га Фран­ца I, порт­рет­ных ба­рель­е­фов их сы­на (бу­ду­ще­го имп. Ио­си­фа II) и его пер­вой же­ны Иза­бел­лы Парм­ской (все – ме­ж­ду 1760 и 1763, Австр. га­ле­рея, Бель­ве­дер, Ве­на). В ста­ту­ях Ма­рии Те­ре­зии и Фран­ца I (1764–66, там же) уже ощу­ти­мы приё­мы клас­си­ци­стич. пла­сти­ки. Ис­пол­нял так­же ре­лиг. скульп­ту­ру («Св. Ио­анн», 1768, со­бор Св. Сте­фа­на, Ве­на). По­сле пре­бы­ва­ния в Ри­ме (1765), где М. изу­чал др.-рим. порт­рет, влия­ние клас­си­циз­ма на его порт­рет­ное иск-во ста­но­вит­ся оп­ре­де­ляю­щим (бюс­ты ху­дож. кри­ти­ка Ф. фон Шай­ба, 1768, Му­зей Ве­ны; док­то­ра Ф. А. Мес­ме­ра, 1770, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ве­на, и др.). Ра­бо­тал в Мюн­хе­не (1775–77), с 1777 жил в Прес­бур­ге. Сре­ди позд­них ра­бот – цикл «Ха­рак­тер­ные го­ло­вы» (ок. 70; 1774–83, Австр. га­ле­рея и др.), пе­ре­даю­щий разл. со­стоя­ния и пси­хо­ло­гич. ти­пы мо­де­лей. Его брат – скульп­тор Ио­ганн Адам Мес­сер­шмидт (1738–94).