МАГНУССОН, АРНИ Магнyссон (исл. Arni Magnusson; Аурни Магнуссон; дат. Арни Магнуссен), Арни (13.11.1663, Квеннебрекка, Исландия — 07.01.1730, Копенгаген) — датско-исландский ученый-историк, философ, экономист, собиратель староисландских рукописей.

Магнyссон ( исл . Arni Magnusson; Аурни Магнуссон; дат . Арни Магнуссен) , Арни (13.11.1663, Квеннебрекка, Исландия — 07.01.1730, Копенгаген) — датско-исландский ученый-историк, философ, экономист, собиратель староисландских рукописей, профессор Копенгагенского университета. Происходил из древнего исландского рода Снорри Стурлусона . Родился в семье пастора, учился в школе епархии Скальхольта, в 1675 окончил теологический факультет Копенгагенского университета. С 1685 — кандидат теологии и ассистент Томаса Бартолина-младшего, с 1684 — профессор Копенгагенского университета. В 1694—1696 предпринял исследовательскую поездку в Германию. С 1697 — секретарь Тайного архива, с 1701 — профессор датских древностей, с 1721 — профессор истории. В 1702 был отправлен в Исландию для налаживания поземельного налогообложения и проведения переписи населения. Одновременно начал собирать древние документы, рукописи и книги. Коллекция М. была перевезена в Копенгаген, где часть ее погибла во время большого пожара в 1728. Перед кончиной М. завещал коллекцию столичной университетской библиотеке: собрание включает 2800 рукописей (из которых 500 на пергаменте) и более 10 тыс. документов (5600 оригиналов) из Исландии, Норвегии и Дании. В 1960—1990-х документы, касавшиеся Исландии, были возвращены в Рейкьявик. Имя М. носит институт в Рейкьявике.

Лит .: Sveinbjorn Rafnsson. Arni Magnussons historiska kritik. Till fragan om vetenskapssynen bakom Den Arnamagnæska samlingen. // Over granser. Festskrift till Birgitta Oden. Lund, 1987; Mar Jonsson . Arnas Magnæus Philologus (1663—1730) // University Press of Southern Denmark. The Viking Collection. Vol. 20. 2012. В. В. Рогинский.