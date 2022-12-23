МАБЛИ ГАБРИЭЛЬ БОННО ДЕ Мабли (фр. Mably), Габриэль Бонно де (14.03.1709, Гренобль — 02.04.1785, Париж) — французский философ-просветитель, историк, аббат, один из основоположников утопического социализма.

Мабли ( фр. Mably), Габриэль Бонно де (14.03.1709, Гренобль — 02.04.1785, Париж) — французский философ-просветитель, историк, аббат, один из основоположников утопического социализма. Происходил из семьи «дворянства мантии». Брат Э. Б. де Кондильяка и двоюродный брат Ж. Л. Д’Аламбера . Учился в иезу­итской коллегии в Лионе и в семинарии Сен-Сюльпис в Париже. Посвящен в сан субдиакона. Стал каноником аббатства Иль-Барб в Лионе. По протекции дяди — кардинала, дипломата и члена королевского совета П.-П. Герена де Тансена — поступил на службу секретарем в министерство иностранных дел. Выполнял дипломатические поручения, в частности вел переговоры о заключении франко-прусского союза против Австрии (1743).

В 1746, после размолвки с кардиналом де Тансеном, ушел со службы и посвятил остаток жизни написанию трудов по истории международного права, политической экономии и философии. Испытал влияние идей Ж.-Ж. Руссо . Подвергал моральной критике французское общество, резко осуждая социальное неравенство. Корнем зла считал частную собственность, оспаривал экономическую теорию физиократов. В общности имущества и равенстве состояний видел основы для достижения счастья и добродетели («О законодательстве, или принципы законов», «De la legislation ou Principes des lois», 1776, русский перевод 1950). Социальные идеалы искал в Античности, особенно в афинской демократии и аскетичном обществе древней Спарты («Беседы Фокиона о соединении морали с политикой», «Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la politique», 1763, русский перевод 1772). Полагая, что «природа задумала людей равными», М., однако, считал, что собственнические предрассудки людей укоренились слишком глубоко и потому полный возврат к естественному равенству и коллективной собственности невозможен. На практике следует сгладить крайности имущественного неравенства, ограничив законами роскошь, право наследования и размеры земельных владений. Был противником абсолютной монархии и отвергал выдвинутую физиократами концепцию «легального деспотизма». Доказывал, что в политической традиции Франции суверенитет нации соединялся с суверенитетом монарха, исполнявшего законы нации. Впоследствии эти конституционные основы подверглись искажению, что привело к утрате свободы («Заметки по истории Франции», «Observations sur l’histoire de France», 1765). С точки зрения М., необходимо возродить Генеральные штаты и прежние отношения между королем и нацией: доверить королю высшую исполнительную власть, а законодательную власть — собранию, избираемому гражданами и представляющему нацию. По его мнению, общество объединяется не властью государя, а присущими людям социальными качествами, их потребностью во взаимопомощи и обмене услугами. Отказался от избрания во Французскую академию ради сохранения свободы высказывания своих взглядов. Некоторые труды М. были впервые напечатаны и завоевали популярность в годы Французской революции XVIII в . («О правах и обязанностях граждан», «Des droits et des devoirs du citoyen», 1758, русский перевод 1950).

Соч. : Collection complete des oeuvres de l’abbe Mably. 15 vols. Paris, 1794—1795; Избранные произведения. М., 1950; Об изучении истории. О том, как писать историю. М., 1993.

Лит .: Wright J. K. A Classical Republican in Eighteenth-Century France: the Political Thought of Mably. Stanford, 1997; Friedemann P. Die Politische Philosophie des Gabriel Bonnot de Mably (1709—1785). Eine Studie zur Geschichte des republikanischen und des sozialen Freiheitsbegriffs. Berlin, 2014. Л. А. Пименова.