ЛИХТЕНБЕРГ ГЕОРГ КРИСТОФ
ЛИХТЕНБЕРГ ГЕОРГ КРИСТОФ (нем. Georg Christoph Lichtenberg) - немецкий писатель, учёный, почетный иностранный член Петербургской Академии наук (1794), член Лондонского королевского общества (1793).
Родился в семье протестантского пастора. Получил образование в университете Гёттингена (1763-1767; с 1770 года профессор).
В 1770 и 1774-1775 годах посетил Англию; впечатления от поездок нашли отражение в «Письмах из Англии» («Briefe aus England», 1776-1778), ярком образце эпистолярного жанра.
Лихтенберг - выдающийся деятель немецкого Просвещения, видный популяризатор науки. Физик-экспериментатор в области электричества и магнетизма. Вслед за Б. Франклином ввёл понятия «положительного» (+) и «отрицательного» (–) электричества, исследовал искровой разряд, в частности скользящий разряд, в котором наблюдал так называемые фигуры Лихтенберга.
Прославился памфлетами против религиозных и физиогномических взглядов И.К. Лафатера: «Тимор» («Timorus», 1773) и «О физиогномике против физиогномов» («Über die Physiognomik wider die Physiognomen», 1778). Вершина просветительской сатиры Лихтенберга - «Подробные объяснения к гравюрам по меди Хогарта» («Ausführliche Erklärung der Hogarthschen Kupferstiche», 1794-1799).
Лихтенберг считается создателем жанра афоризма в Германии: сборник «Афоризмы» («Aphorismen», известны также под названием «Черновые тетради» («Sudelb ̈ucher»), изданы посмертно в 1902-1908 годы), содержащий многолетние наблюдения Лихтенберга над человеческой психологией, обществом, природными явлениями; размышления о современной писателю немецкой литературе (в том числе язвительные отзывы о «Вертере» И.В. Гёте, психологизм которого казался Лихтенбергу чрезмерным).
Сочинения:
Vermischte Schriften. Gött., 1800-1806. Bd 1–9; Афоризмы / Пер. и послесл. Г.С. Слободкина. 2-е изд. М., 1965. М., 1994;
Briefwechsel / Hrsg. U. Joost, A. Schöne. Münсh., 1983-2004. Bd 1-5.