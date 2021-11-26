ЛИХТЕНБЕРГ ГЕОРГ КРИСТОФ

ЛИХТЕНБЕРГ ГЕОРГ КРИСТОФ (нем. Georg Christoph Lichtenberg) - немецкий пи­са­тель, учё­ный, почетный иностранный член Пе­тербургской Академии наук (1794), член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1793).

Ро­дил­ся в се­мье про­тес­тант­ско­го пас­то­ра. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в университете Гёт­тин­ге­на (1763-1767; с 1770 года профессор).

В 1770 и 1774-1775 годах по­се­тил Анг­лию; впе­чат­ления от по­ез­док на­шли от­ра­же­ние в «Пись­мах из Анг­лии» («Briefe aus England», 1776-1778), яр­ком об­раз­це эпи­сто­ляр­но­го жан­ра.

Лихтенберг - вы­даю­щий­ся дея­тель немецкого Про­све­ще­ния, вид­ный по­пу­ля­ри­за­тор нау­ки. Фи­зик-экс­пе­ри­мен­та­тор в об­лас­ти элек­три­че­ст­ва и маг­не­тиз­ма. Вслед за Б. Франк­ли­ном ввёл по­ня­тия «по­ло­жи­тель­но­го» (+) и «от­ри­ца­тель­но­го» (–) элек­три­че­ст­ва, ис­сле­до­вал ис­кро­вой раз­ряд, в ча­ст­но­сти сколь­зя­щий раз­ряд, в ко­то­ром на­блю­дал так называемые фи­гу­ры Лих­тен­бер­га.

Про­сла­вил­ся пам­фле­та­ми про­тив ре­лигиозных и фи­зи­ог­но­мических взгля­дов И.К. Ла­фа­те­ра: «Ти­мор» («Ti­morus», 1773) и «О фи­зи­ог­но­ми­ке про­тив фи­зи­о­гно­мов» («Über die Phy­sio­gnomik wider die Physiognomen», 1778). Вер­ши­на про­све­ти­тель­ской са­ти­ры Лихтенберга - «Под­роб­ные объ­яс­не­ния к гра­вю­рам по ме­ди Хо­гар­та» («Ausführliche Erklärung der Ho­garth­schen Kupferstiche», 1794-1799).

Лихтенберг счи­та­ет­ся соз­да­те­лем жан­ра афо­риз­ма в Гер­ма­нии: сборник «Афо­риз­мы» («Apho­ris­men», из­вест­ны так­же под названием «Чер­но­вые тет­ра­ди» («Sudelb ̈ucher»), изданы посмертно в 1902-1908 годы), со­дер­жа­щий мно­го­лет­ние на­блю­де­ния Лихтенберга над че­ло­ве­че­ской пси­хо­ло­ги­ей, об­ще­ст­вом, при­род­ны­ми яв­ле­ния­ми; раз­мыш­ле­ния о со­вре­мен­ной пи­са­те­лю немецкой литературе (в том числе яз­ви­тель­ные от­зы­вы о «Вер­те­ре» И.В. Гё­те, пси­хо­ло­гизм ко­то­ро­го ка­зал­ся Лихтенбергу чрез­мер­ным).

Сочинения:

Vermischte Schriften. Gött., 1800-1806. Bd 1–9; Афо­риз­мы / Пер. и по­слесл. Г.С. Сло­бод­ки­на. 2-е изд. М., 1965. М., 1994;

Brief­wechsel / Hrsg. U. Joost, A. Schöne. Münсh., 1983-2004. Bd 1-5.