КЕНЭ ФРАНСУА

Кенэ (фр. Quesnay), Франсуа (04.06.1694, Мер, близ Парижа — 16.12.1774, Версаль) — французский экономист, основоположник школы физиократов.

Из зажиточной крестьянской семьи. В 17 лет уехал в Париж, где несколько лет работал помощником гравера и получал образование. В 1710 начал изучать медицину, в 1718 получил степень доктора хирургии, стал главным врачом больницы в г. Мант. В 1737 получил должность профессора и секретаря Хирургической академии. Был личным врачом Людовика ХV. С 1750-х обратился к экономическим исследованиям. Участвовал в создании «Энциклопедии» Д. Дидро , написав статьи: «Население» (1756), «Фермеры», «Зерно», «Налоги» (1757). Статья «Экономическая таблица» (1758) вошла в историю экономической мысли как первый опыт макроэкономического анализа. К. представил совокупность общественных отношений, связанных с производством, присвоением и распределением общественного продукта, взятого в стоимостном выражении. Разработал концепцию о природном порядке, юридической основой которого являются физические и моральные законы государства, охраняющие частную собственность, обеспечивая воспроизведение и правильное распределение благ. В статье «Зерно» (1757) К. проводил основную идею физиократов о том, что в сельском хозяйстве труд создает больше продуктов, чем нужно для воспроизводства. Нация, по его мнению, состоит из трех социальных групп, имеющих разную продуктивную сущность: производительной (землевладельцы, создававшие своим трудом все богатства нации); бесплодной (лица, выполняющие все прочие виды труда, помимо земледелия); собственников (лица, получающие ренту — землевладельцы, государь и священнослужители). Труд «бесплодного класса» оплачивается совместно производительным классом и собственниками. Исходя из разработанного им учения о чистом доходе (денежном выражении чистого продукта), К. полагал, что «чистый доход» дает только земля; земельная рента — единственный источник налогообложения. Всякий человек имеет право на существование и может требовать от общества обеспечения возможности трудиться; но общество обязано дать ему только минимум средств к существованию. Неравенство вытекает из природы вещей, установлено творцом для поддержания общей гармонии и обусловливается различием в способностях людей. К. считал целесообразным сосредоточить высшую государственную власть в руках одной просвещенной личности, понимающей законы природного порядка, необходимые для осуществления государственного управления.

Соч.: Избранные экономические произведения. М., 1960; œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, accompagnées des éloges et d’autres travaux biographiques sur Quesnay par différents auteurs publiées avec une introduction et des notes par Auguste Oncken. Paris, 1888; François Quesnay et la physiocratie / préface par Luigi Einaudi; présentation par Alfred Sauvy; note introductive à la lecture des commentaires par Louis Salleron. Т. 1—2. Paris, 1958.

Лит.: Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П. С. Физиократы. Избранныеэкономическиепроизведения. М., 2008; Vergonjeanne Н. Un laboureur à Versailles, François Quesnay, médecin de Madame de Pompadour, encyclopédiste et économiste à la cour de Louis XV. Paris, 2008.