КАРПИНЬСКИЙ ФРАНЦИШЕК
КАРПИНЬСКИЙ ФРАНЦИШЕК - польский писатель.
Сын управляющего имением магнатов Потоцких. Окончил иезуитскую академию во Львове (1762 или 1765 годы); бакалавр теологии. С 1780 года связан с семьёй князей Чарторыйских (секретарь князя А.К. Чарторыйского). В 1793 году присутствовал на последнем сейме Речи Посполитой. Член Варшавского общества друзей наук (с 1800 года). Представитель литературы сентиментализма, получил известность своими пасторалями, лирическими стихотворениями, а также циклом религиозных песен. Перевёл на польский язык псалмы Давида, произведения Горация, поэму «Сады» Ж. Делиля, фрагменты «Песен Оссиана» Дж. Макферсона. Идеи европейского Просвещения, влияние Ж.Ж. Руссо нашли отражение в этическом трактате «О счастье человека в обществе, или О Республике» («O szczęściu człoweka w towarzystwe, czyli O Rzeczypospolitej», 1787 год). В литературно-теоретическом рассуждении «О произношении в прозе или стихах» («O wymowie w prozie albo wierszu», 1782 год) К. критиковал классич. риторику и декларировал необходимость обращения к фольклору. Большой интерес представляют написанные в конце жизни мемуары Карпиньского «История моего времени и людей, с которыми жил» («Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem», издание 1822 года), в которых он описал последний период существования Речи Посполитой.
Сочинение:
Wiersze wybrane. Warsz., 1966.