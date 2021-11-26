ИЗЕЛИН ИСААК

ИЗЕЛИН ИСААК - швейцарский политический деятель, просветитель, философ, педагог, филантроп.

Из бур­жу­аз­ной се­мьи. В 1742-1747 годах обу­чал­ся на фи­лософском и юри­дическом факультетах Ба­зель­ско­го университета, в 1747-1748 годах - на юри­дическом факультете Гёт­тин­ген­ско­го университета. Тес­но об­щал­ся с А. фон Гал­ле­ром, на взгля­ды Изелина боль­шое влия­ние ока­за­ло уче­ние Х. фон Воль­фа. В 1752 году в Па­ри­же по­знако­мил­ся с Ж. Ж. Рус­со. В 1755 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень. В 1761 году вме­сте с С. Гес­не­ром стал ос­но­ва­те­лем Гель­ве­ти­че­ско­го общества.

С 1756 года ра­бо­тал в му­ни­ци­па­ли­те­те Ба­зе­ля. Об­ра­тил­ся к пуб­ли­ци­сти­ке и пи­са­тель­ской дея­тель­но­сти, про­па­ган­ди­ро­вал взгля­ды про­све­ти­те­лей. В 1755 году опуб­ли­ко­вал своё пер­вое про­из­ве­де­ние «Philosophische und patriotische Träume eines Menschenfreundes», в ко­то­ром из­ло­жил пла­ны ре­фор­ми­ро­ва­ния по­ли­тической, эко­но­мической и пе­да­го­гической сис­те­мы.

В ис­то­ри­ко-фи­лософском тру­де «Über die Geschichte der Menschheit» (Bd 1-2, 1764) трак­то­вал ис­то­рию как по­сту­пат. про­цесс раз­ви­тия от при­ми­тив­ных форм к ци­ви­ли­за­ции, опи­раю­щей­ся на че­ло­ве­че­ский ра­зум. В 1776-1782 годах из­да­вал журнал «Epheme­riden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesetzge­bung», в ко­то­ром И. Пес­та­лоц­ци опуб­ли­ко­вал в 1780 году свою пер­вую ра­бо­ту.

Главным сред­ст­вом дос­ти­же­ния про­грес­са счи­тал вос­пи­та­ние, во взгля­дах на ко­то­рое был бли­зок к Пес­та­лоц­ци и немецким пе­да­го­гам (И. Ба­зе­дов, Ф. Э. Ро­хов). Пы­тал­ся ре­фор­ми­ро­вать сис­те­му об­ра­зо­ва­ния в Ба­зе­ле и Дес­сау. В 1777 году стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Ба­зе­ле фи­лан­тро­пического Общества по за­щи­те хо­ро­ше­го и об­ще­по­лез­но­го (Gesellschaft für das Gute und Ge­mein­nützige; су­ще­ст­ву­ет по­ны­не), ко­то­ро­му пе­ре­дал зна­чительную часть сво­его со­стоя­ния.