ИНСТИТУТ ФРАНЦИИ
ИНСТИТУТ ФРАНЦИИ (L’Institut de France) - официальное академическое учреждение, существующее с 1795 года в Париже.
Объединяет выдающихся деятелей науки, литературы, искусства, а также отдельных ветеранов французского политического мира. В Институт Франции входят 5 академий: Французская академия, Академия надписей и изящной словесности, Академия наук, Академия искусств, Академия моральных и политических наук. До Французской революции XVIII века в стране существовало 6 королевских академий: Французская, надписей и медалей, естественных наук, живописи и скульптуры, архитектуры, музыки. Национальный конвент в 1793 году упразднил их, а в 1795 году Директория учредила Национальный институт наук и искусств, состоявший из 3 классов (отделений): 1) физических и математических наук; 2) моральных и политических наук; 3) литературы и искусств. Национальный институт наук и искусств разместился в здании, построенном по проекту архитектора Л. Лево, в котором до 1790 года находился Коллеж Мазарини. В 1803 году по распоряжению Наполеона I был закрыт второй класс, а вместо третьего учреждено 3 новых: французского языка и словесности, древней истории и литературы, искусств. В 1806 году Национальный институт наук и искусств переименован в Институт Франции В 1816 году Людовик XVIII вернул соответствующим классам (отделениям) название академий. Современную структуру Института Франции приобрёл при Луи Филиппе, восстановившем в 1832 году Академию моральных и политичских наук (основана в 1795 году; закрыта в 1803 году). Нынешний статус Института Франции уточнён законом от 18 апреля 2006 года, а его общий регламент утверждён правительственным декретом от 11 мая 2007 года.
Каждая академия, входящая в Институт Франции, имеет свои сферы деятельности, устав, фонд; избирает президента (постоянного секретаря) и учёного секретаря. Члены одной академии могут избираться и в другие академии. Руководящие органы Института Франции: канцлер, избираемый на три года центральной административной комиссией и утверждаемый президентом Французской Республики; центральная административная комиссия в составе 6 постоянных секретарей (академия имеет двух постоянных секретарей) и двух делегатов, избранных от каждой академии; генеральная ассамблея в составе всех действительных членов академий, кроме Академии наук, делегирующей в ассамблею 50 своих представителей; бюро, состоящее из президента, канцлера и руководителя каждой из академий; президент, избираемый ежегодно в порядке ротации из глав пяти академий; технические, специальные и конкурсные комиссии. Наибольшими, прежде всего финансовыми, полномочиями обладают канцлер и центральная административная комиссия. В ноябре 2005 года канцлером Института Франции избран историк Габриель де Бройль.
Институт Франции заслушивает и обсуждает научные доклады, издаёт научные труды, присуждает премии. Премии финансируются государственными и частными фондами, управление которыми осуществляет Институт Франции Приём новых членов производится на собраниях каждой академии. Результаты выборов утверждаются президентом Франции.
Старейшая из академий, входящих в Институт Франции, - Французская академия.
Академия надписей и изящной словесности (L’Acadé mie des Inscriptions et Belles-Lettres) основана в 1663 году Ж.Б. Кольбером. Её задача - исследование восточных, древних и средневековых языков, изучение истории всех времён. Академия осуществляет опеку над рядом французских учебных заведений в стране и за рубежом. Труды: Отчёты («Comptes rendus», с 1857 года), [Учёные] записки («M ́emoires», с 1803 года), Сообщения и выдержки («Notices et Extraits», с 1787 года).
Академия наук (L’Académie des Sciences), точнее - Академия естественных наук, до 1793 года называлась Королевской академией наук, именовалась также Парижской академией. Основана в 1666 году Ж.Б. Кольбером. Состоит из 5 отделений физико-математических наук (геометрии, механики, астрономии, географии и навигации, физики), 6 отделений химических и естественных наук (химии, минералогии и геологии, ботаники, зоологии, сельскохозяйственной экономики, медицины и хирургии) и отделения применения науки в промышленности (основано в 1918 году). В 1955 году при академии создан Комитет научной терминологии. Академия присуждает премии, награждает медалями А. Лавуазье и А. Пуанкаре, распределяет стипендии молодым учёным. Труды: «Comptes rendus» (с 1835 года), «Mémoires» (с 1666 года), «Notices et Extraits» (с 1924 года).
Академия искусств (L’Académie des Beaux-Arts) основана в 1803 году в результате объединения существовавших ранее Академии живописи и скульптуры (1648 год), Академии музыки (1669 год) и Академии архитектуры (1671 год). Имеет секции рисования, скульптуры, архитектуры, гравюры, музыкальной композиции. Академия ежегодно назначает конкурс на Римскую премию («Prix du Rome»). Труды: «Bulletin de L’Académie des Beaux-Arts» (с 1925 года).
Академия моральных и политических наук (L’Académie des Sciences Morales et Politiques) имеет секции: общую, философскую; моральных наук; социальных наук; законодательства, публичного права и юриспруденции; политической экономии, статистики и финансов; истории и географии. Труды: «Revue des Travaux et Comptes rendus de ses séances» (с 1842 года; обзор трудов академии).
В составе Института Франции (середина 2007 года) около 700 действительных и иностранных членов, а также члены-корреспонденты по всему миру.
В разное время членами Института Франции были А.С., А.Э., А.А. и Ж. Беккерели, Вольтер, В. Гюго, М. Дрюон, Пьер Кюри, Мария Склодовская-Кюри, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, Ж. Лагранж, П. Ланжевен, П. Лаплас, Э. Мариотт, Ш.Л. Монтескьё, А. Пуанкаре, А. Труайя и др. Первым русским иностранным членом Парижской академии был Пётр I, членами Академии наук были российские учёные В.А. Амбарцумян, К.М. Бэр, В.И. Вернадский, А.Н. Колмогоров, М.А. Лаврентьев, А.М. Ляпунов, Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, М.В. Остроградский, И.П. Павлов, Д.Н. Прянишников, А.Д. Сахаров, Л.И. Седов, Н.Н. Семёнов, Д.В. Скобельцын, С.Л. Соболев, виолончелист М.Л. Ростропович. Среди членов Института Франции - математики В.И. Арнольд, И.М. Гельфанд, Л.Д. Фаддеев, востоковед Г.М. Бонгард-Левин, скульптор З.К. Церетели.
Иллюстрация:
Институт Франции. Париж. Архив БРЭ.