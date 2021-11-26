ГУТС-МУТС ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ
ГУТС-МУТС ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ - немецкий педагог, теоретик и практик физического воспитания.
Один из создателей современной европейской гимнастики. В 1785-1837 годах преподавал гимнастику, плавание, географию и технологию в филантропине Х.Г. Зальцмана в Шнепфентале. Дал научное обоснование необходимости физического воспитания в школе. Создал комплексную, технически разработанную и целенаправленную систему гимнастических упражнений, основу которой составили виды пентатлона (пятиборья) на Олимпийских играх в Греции: бег, прыжки в длину, метание диска и копья, борьба. Подробно описал спортивные площадки и беговые дорожки, для которых ввёл древнегреческое название «стадион». Разрабатывал классификацию спортивных игр, дал описание ряда игр Италии, Франции, Англии, Германии и других стран, дополнив рисунками игровых площадок, ракеток и бит, мячей, саней, коньков и пр. Предложил комплекс гимнастических снарядов.
Автор пособий «Гимнастика для юношества» («Gymnastik für die Jugend», 1793) и др. Методы физического воспитания, предложенные Гутс-Мутсом, получили распространение в Дании, Швеции, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и других странах. Составил школьный учебник географии (1810) и пособие для учителей. В 1904 году в Кведлинбурге открыт памятник Гутс-Мутсу.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes. B., 1796. B., 1959.