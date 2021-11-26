ДОБРОВСКИЙ ЙОСЕФ
ДОБРОВСКИЙ ЙОСЕФ - чешский филолог и историк.
Просвещения и начального этапа национального возрождения. Учился на философском и теологическом факультетах Пражского университета (1769-1973 годы). В 1772 году вступил в иезуитский орден, после его упразднения в 1773 году стал домашним учителем детей графа Ф. А. Ностица. В 1786 году рукоположен в священники. В 1787-1790 годах проректор и ректор семинарии в Оломоуце. После упразднения семинарии Добровский жил у Ностицев, которые обеспечили ему возможность заниматься научной работой.
В 1784 году выступил соучредителем Чешского (с 1790 года Королевского) обществава наук, в 1807-1811 годах и 1823-1825 годах был его председателем. В 1792-1793 годах посетил с научными целями Швецию и Россию, в Санкт-Петербурге и Москве изучал древние славянские рукописи и первопечатные книги. Побывал также в Польше, Германии и совершил ряд поездок по Австрии, Венгрии и Италии. Член научных обществ и университетов в Варшаве, Берлине, Кракове, Вене, Санкт-Петербурге и других.
Добровский - один из основателей научного славяноведения. Как учёного его отличали рационализм, критический подход к историческим источникам, энциклопедическая образованность. В филологии Добровский применял сравнительный метод. Разработал (впервые) периодизацию истории чешской литературы и языка («Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur», 1792 год). Как автор основополагающей грамматики чешского языка («Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache... zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenen Kenntnis für Böhmen», 1809 год) инициировал кодификацию современного чешского литературного языка на базе нормы XVI века. Добровский также создал двухтомный немецко-чешский словарь («Deutsch-böhmisches Wöhrterbuch», 1802-1821 годы) и обосновал принципы чешской силлабо-тонической просодии (1795 год). Эти труды Добровского имели огромное научное значение и способствовали возвращению чешского языка в сферу культуры.
Помимо этого Добровский интенсивно занимался славистическими исследованиями, дал первую научную классификацию славянских языков и предложил проект этимологического словаря славянских языков («Entwurf zu einem allgemeinen Etymologicon der slawischen Sprachen», 1813 год), выпускал общеславистические сборники «Славин» (1806-1808 годы) и «Слованка» (1814-1815 годы). Такими трудами, как «Глаголитика» (1807 год), научная грамматика старославянского языка («Institutiones linguae slavicae dialecti veteris quae quum apud Russos, Serbos, aliosque ritus graeci...», 1822 год), Добровский внёс также большой вклад в изучение старославянского языка и письменности.
Как историк Добровский сформулировал принцип объективного познания исторической действительности на основе всесторонней критики источников. В методологических вопросах был последователем Г. Добнера и активно боролся против «мрака Средневековья», за свободу религиозного и научного мировоззрения. В работе «Fragmentum Pragense Evangelii S. Marci vulgo autographi» (1778 год) Добровский опроверг традиционное представление о том, что пражский фрагмент Евангелия является автографом евангелиста Марка. В книге «De sacerdotum in Bohemia coelibatu narratio historica» (1787 год) выступил против целибата священников. В ряде статей Добровский доказал, что чтимый в Чехии священномученик Ян Непомуцкий - вымышленное лицо.
Взгляд на чешскую историю Добровский изложил в работах «Geschichte der böhmischen Pikarden und Adamiten» (1788 год), «Über das Alter der böhmischen Bibelübersetzung» (1782 год), «Über die Einführung und Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen» (1784 год), «Beiträge zur Geschichte des Kelches in Böhmen» (1817 год). Исторический критицизм Добровского проявился и в его исследованиях, посвящённых чешским легендам (житиям) о святой Людмиле, святом Вацлаве, а также Кирилле и Мефодии (вышли в 1803-1819 годах под общим названием «Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen»). В 1823 году Добровский издал книгу «Cyril und Method, der Slaven Apostel, ein historisch-kritischer Versuch», которая в 1825 году переведена на русский язык и издана под названием «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители». В 1825 году Добровский открыто подверг сомнению подлинность так называемой Зеленогорской рукописи (смотрите в статье В. Ганка). Труды Добровского оказали значительное влияние на развитие европейского славяноведения первой половины XIX века.
Иллюстрация:
Добровский Йосеф. Архив БРЭ.