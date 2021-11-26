ДОБНЕР ГЕЛАСИУС
ДОБНЕР ГЕЛАСИУС - чешский историк.
По происхождению немец. Получил образование в иезуитской школе. С 1737 года член ордена пиаристов. Изучал теологию и право в австрийских учебных заведениях. Преподавал в пиаристских школах в Вене, Микулове, Кромержиже, Слани. В 1752 году основал пиаристскую школу в Праге, был её преподавателем, в 1761-1778 годах ректором.
Основоположник критического метода в чешской историографии. В 1764-1785 годах издал корпус источников по чешской истории в 6 томах - хроники, грамоты и так далее. На основании их изучения подверг критике хронику 1527 года В. Гаека из Либочан и доказал, что она является вымышленной.
Определённую научную ценность имели сочинения Добнера по истории Моравии, о происхождении кириллицы и глаголицы, славянского богослужения в древней Чехии и Моравии.