ДОБНЕР ГЕЛАСИУС

ДОБНЕР ГЕЛАСИУС - чешский историк.

По про­ис­хо­ж­де­нию не­мец. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в ие­зу­ит­ской шко­ле. С 1737 года член ор­де­на пиа­ри­стов. Изу­чал тео­ло­гию и пра­во в австрийских учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Пре­по­да­вал в пиа­ри­ст­ских шко­лах в Ве­не, Ми­ку­ло­ве, Кро­мер­жи­же, Сла­ни. В 1752 году ос­но­вал пиа­ри­ст­скую шко­лу в Пра­ге, был её пре­по­да­ва­те­лем, в 1761-1778 годах рек­то­ром.

Ос­но­во­по­лож­ник кри­тического ме­то­да в чешской ис­то­рио­гра­фии . В 1764-1785 годах из­дал кор­пус ис­точ­ни­ков по чешской ис­то­рии в 6 то­мах - хро­ни­ки, гра­мо­ты и так далее. На ос­но­ва­нии их изу­че­ния под­верг кри­ти­ке хро­ни­ку 1527 года В. Гае­ка из Ли­бо­чан и до­ка­зал, что она яв­ля­ет­ся вы­мыш­лен­ной.

Оп­ре­де­лён­ную на­учную цен­ность име­ли со­чи­не­ния Добнера по ис­то­рии Мо­ра­вии , о про­ис­хо­ж­де­нии ки­рил­ли­цы и гла­го­ли­цы, славянского бо­го­слу­же­ния в древ­ней Че­хии и Мо­ра­вии.