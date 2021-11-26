БИША (фр. Bichat), Ксавье-Франсуа

Французский физиолог.

Родился в семье врача. В 1782 поступил в коллеж Ордена иосифистов в Нантуа, в 1790 — в семинарию Лиона. Делал быстрые успехи в математике и естественных науках, с 1791 специализировался на изучении анатомии и хирургии, под руководством М.-А. Пети, главного хирурга городского госпиталя Лиона. С началом Французской революции XVIII в. вступил в национальную гвардию в качестве хирурга 3-го класса. Служит в Гренобле, затем в Бург-ан-Бресс. В 1794 переехал в Париж, где совершенствовал свои знания в хирургии под руководством П. Ж. Дюссо, после смерти которого (1795) занялся изданием его трудов, в частности «Трактата о мембранах» (1796), который привлек внимание широкой научной общественности. С 1797 читал лекции по анатомии, физиологии и хирургии. С 1800 — секретарь парижского Общества медицины. В 1800—1802 — врач парижской больницы Отель-Дье. Вместе с П. Нистеном проводил исследования в области кардиологии с использованием электричества. Основоположник науки о тканях человеческого тела, основатель современной танатологии, гистологии и патологии. Дал известное определение жизни как «совокупности отправлений, противящихся смерти». Он умер от туберкулеза, развившегося из-за постоянного переутомления.

Сочинения:

Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médicine. 2 V. Рaris, 1801;

Traité d’anatomie déscriptive. 2 V. Рaris, 1801—1803;

Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Bari, 2005.

Автор статьи: А. В. Гладышев.