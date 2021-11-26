БИЧИ ФРЕДЕРИК УИЛЬЯМ

Научные экспедиции на Север

О ранних годах жизни будущего исследователя известно мало. Родился Фредерик Бичи 17 февраля 1796 г. в Лондоне в семье художника. Отец – сэр Уильям Бичи.

В 1818 г. как офицер участвовал в экспедиции на Шпицберген, которую возглавлял Дж. Франклин. Цель похода – найти морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг (Северо-Западный проход).

Новая экспедиция была организована в 1819 г. В. Э. Парри на «Гекле». И, конечно, Б. стал ее активным участником, уже будучи лейтенантом. Отряд нашел остров, который был назван именем Б. Сам же Б. открыл о. Банкс.

Новая экспедиция была предпринята Б. в 1821 г. Цель – изучить северное побережье Африки, описать залив Сидра и земли Киренаики.

В 1825 г. Б. стал командиром «Blossom», на котором в период с 1825 по 1829 гг. побывал в Тихом океане, Берингове проливе и на севере Северной Америке. В 1826 г. он выявил атоллы из группы Туамоту в южной части Тихого океана, закончил съемку залива Коцебу в Чукотском море. Нанесен на карту около 1 тыс. км побережья Аляски – расстояние от залива Коцебу до мыса Франклин, обнаружил бухту Уэйнрайт. Осенью 1827 г. Б. занимался изучением западного побережья п-ова Сьюард.

Б. планировал увидеть по пути Дж. Франклина, однако встреча в заливе Коцебу так и не состоялась. Отряд Б. добрался до мыса Барроу (север Аляски) и отправился в обратный путь, прибыв в Вулидж (Англия) в октябре 1828 г. По итогам плавания были составлены большие коллекции и сделаны записи, ставшие основой для книг с иллюстрациями.

Новый поход

Очередная экспедиция была предпринята Б. в 1835 г. Организовало ее британское правительство. Цель – произвести съемку побережья Южной Америки со стороны Тихого океана. Достигнув Вальпараисо (Чили), Б. заболел, что привело к его возвращению обратно. После выздоровления он направился в Ирландское море для гидрографических работ.

С 1847 г. Б. возглавил Морской департамент Министерства торговли. С 1854 г. – контр-адмирал, с 1855 г. – президент Королевского географического общества.

Умер Б. 29 ноября 1856 г. в Лондоне.