Почему Латинская Америка смогла добиться политической независимости от Испании и Португалии в начале XIX века?

Потому что к этому времени испанская и португальская метрополии были значительно ослаблены наполеоновскими войнами и не могли эффективно контролировать свои заокеанские колонии.

Потому что США и Англия объединили свои армии и освободили Латинскую Америку от европейских колонизаторов.

Потому что Латинская Америка была завоёвана Францией и стала французской колонией, а затем получила независимость от Франции.