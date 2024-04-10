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17.06.2026
Латинская Америка: путь к независимости
Почему Латинская Америка смогла добиться политической независимости от Испании и Португалии в начале XIX века?
Потому что к этому времени испанская и португальская метрополии были значительно ослаблены наполеоновскими войнами и не могли эффективно контролировать свои заокеанские колонии.
Потому что США и Англия объединили свои армии и освободили Латинскую Америку от европейских колонизаторов.
Потому что Латинская Америка была завоёвана Францией и стала французской колонией, а затем получила независимость от Франции.
Потому что коренное индейское население подняло восстание и изгнало всех европейцев с континента.
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