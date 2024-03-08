ТИРАДЕНТИС

Тирадéнтис ( порт. Tiradentes; Жуакин Жозе да Силва Шавьер, порт. Joaquim José da Silva Xavier) (крещен 12.11.1746, порт. колония Бразилия, капитания Минас-Жерайс, Фазенда-ду-Помбал — 21.04.1792, Рио-де-Жанейро) — герой борьбы бразильского народа за независимость. Родился в семье небогатого плантатора. В 9 лет осиротел и оказался на попечении дяди, научившего его удалять больные зубы (отсюда прозвище Т. — порт. «зубодёр»). В 1780 поступил в драгунский полк. В эти годы добыча золота и драгоценных камней переживала кризис, и недоимки тяжелым бременем ложились на бедневшее население. Т. сошелся с молодыми людьми, увлекавшимися идеями французских просветителей и американской Декларации независимости. Они создали тайное общество с целью достижения независимости Бразилии, но слабая конспирация привела к провалу. Суд приговорил руководителей заговора к смертной казни, которая затем была заменена ссылкой и каторжными работами. Т., который взял на себя всю вину и у которого не было покровителей, был повешен в Рио-де-Жанейро. Тело его было рассечено на 4 части и выставлено на заставах Вила-Рики для устрашения жителей. После провозглашения независимости Бразилии (1822) начал складываться культ Т., который стал официальным после провозглашения Бразилии республикой (1889). Т. — герой многих литературных, музыкальных, театральных и кинопроизведений.

Лит .: Barbosa W . A verdade sobre Tiradentes. Belo Horizonte, 1965; Игнатьев О. К. Тирадентис. М., 1966; Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Rio de Janeiro, 1976. Н. П. Калмыков.