Рефóрмы Бурбóнов в Испáнской Амéрике

Рефóрмы Бурбóнов в Испáнской Амéрике — преобразования в духе просвещенного абсолютизма, проводившиеся Испанией в своих американских владениях, охватившие все области жизни колоний. Потребность в реформировании как внутри страны, так и за океаном возникла в Испании в связи с экономическим и политическим кризисом, потерей части территорий в результате вой­ны за Испанское наследство (1701–1714), последствиями вой­ны за Австрийское наследство (1740–1748), Семилетней вой­ны (1756–1763). Пришедшая к власти ветвь французских Бурбонов искала способ возрождения страны, создания новых форм управления для преодоления наметившегося упадка испанской империи. Преобразования были направлены на усиление территориальной целостности страны, укрепление королевской власти, унификацию государственного управления, развитие торговли и ремесла. Особое значение придавалось экономической модернизации, за которую выступали известные испанские просветители граф П. де Кампоманес (1723–1802), граф Ф. Г. Флоридабланка (1728–1808), граф П. А. Аранда (1718–1798). Широко реформы в Испанской Америке проводились во время правления Карла III (1759–1783). 16 октября 1765 был издан декрет о свободной торговле. Для торговли с Кубой, Санто-­Доминго, Пуэрто-­Рико, Маргарита и Тринидад открывались испанские порты Кадис, Севилья, Аликанте, Картахена, Малага, Барселона, Сантандер, Корунья, Хихон. В 1774 был разрешен торговый обмен между Перу, Новой Испанией, Новой Гранадой и Гватемалой. В феврале 1767 опубликован акт об изгнании иезуитов из испанских владений и конфискации имущества ордена. 12 октября 1778 вышел декрет Карла III «Регламент и тарифы для свободной торговли». Право торговать с американскими колониями получили 13 испанских портов, в испанских владениях для торговли открывались 24 порта. Отменялась система флотилий, последняя прибыла в Веракрус в 1778. Снимались ограничения на торговые отношения в пределах континента и между различными колониальными владениями. Отменены налоги на тоннаж и на объем ввозимых товаров, что способствовало развитию торговли. Был нанесен удар по монополии испанских торговцев, входивших в особые гильдии (консуладо), укреплялись экономические позиции креольских купцов. Несмотря на оживление колониальной торговли, главной целью испанской торговой политики было стремление превратить свои владения в рынок сбыта товаров развивающихся мануфактур Испании и поставщика сырья (сахара, кофе, табак, кожи) для испанского производства. Запрет на производство конкурентных товаров, на создание мануфактур и ремесленных мастерских сдерживали экономическое развитие колоний.

Радикальные изменения произошли в административном управлении колоний. В 1776 из состава вице-королевства Перу было выделено новое вице-королевство — Рио-де-­Ла-­Плата, включавшее территории современных Аргентины, Боливии, Парагвая и Уругвая. Венесуэла, Чили и Куба были преобразованы в генерал-­капитанства и перешли в прямое подчинение испанскому королю. Ликвидировались должности губернаторов и коррехидоров в целях борьбы со злоупотреблениями колониальной администрации. Вводилась система интендантств и округов, во главе с интендантами и субделегатами, получающими государственное жалование. Ограничивалась власть вице-королей, при них учреждалась надзорная должность генерального ревизора. При чистке административного аппарата креолы заменялись выходцами из Испании, что ужесточало контроль за деятельностью колониальной бюрократии и закрепляло колониальный статус Испанской Америки.

Р. Б. в рамках просвещенного абсолютизма, освободившие Испанскую Америку от торговой монополии, в то же время ограничивали экономическое развитие заморских владений, усиливали абсолютистский контроль за административным управлением, не учитывали интересов креольских элит, что привело к обострению противоречий и формированию предпосылок к освободительного движению в Новом Свете.

Лит. : Cordova-­Bello E . Las reformas del despotism ilustrado en América (siglo XVIII hispano-­americano). Caracas, 1975; Brading D. A. La España de los Borbones y su imperio Americano // Historia de América Latina. Vol. 2. Madrid, 1990; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70‑е годы XIX века. М., 1991; Las reformas borbónicas 1750–1808 / Coord. A. C. García. México, 2011; El mundo Atlántico español durante el siglo XVIII. Guerra y reformas borbónicas, 1713–1796. Bogota, 2018. И. В. Селиванова.