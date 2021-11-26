КОМУНЕРОС ВОССТАНИЕ 1781

Комунерос восстaние 1781 в Испaнской Америке — крупнейшее антиколониальное восстание в Испанской Америке, произошедшее в вице-королевстве Новая Гранада (совр. Колумбия).

Центром восстания был г. Сокорро. Вызвано недовольством креольско-метисного населения городов реформами Бурбонов, усиливших фискальный пресс на колонии. Восстание началось 16 марта 1781 как движение петиций к королю против роста налогов. Во главе восставших стоял местный помещик Хуан Франсиско Бербео. Лозунгом восстания было «Да здравствует король, долой дурное правительство!». Властям удалось уговорить восставших прервать поход на Боготу с петицией, пообещав отмены новых налогов и исполнение других требований, таких как восстановление на своих постах креолов, смещенных в пользу испанцев, — в мае 1781 были подписаны Капитуляции в Сипакире. Часть восставших вернулась домой, радикалы во главе с Хосе Антонио Галаном не поверили властям и продолжили сопротивление. Вице-король отказался признать Капитуляции, и восстание вспыхнуло с новой силой; во главе стоял Галан. В феврале 1782 Галан был разбит и вожди восстания казнены. Имея целью равенство креолов и испанцев в занятии общественных должностей, восстание явилось предвестником Войны за независимость испанских владений в Америке.

Ист.: Friede J. Rebelión comunera de 1781. Documentos. Bogotá, 1981.

Лит.:Phelan J. L. The People and the King: the Comunero Revolution in Colombia, 1781. Madison (Wisc.), 1978; Aguilera Peña M. Los comuneros: guerra social y lucha anticolonial. Bogotá, 1985; McFarlane A. Rebellions in Late Colonial Spanish America: A Comparative Perspective // Bulletin of Latin American Research. Vol. 14. № 3 (September 1995). P. 313—338; Гонионский С. А. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973; Ильина Н. Г. Колумбия: от колонии к независимости. 1781—1819 гг. М., 1976; Литаврина Э. Э. К 200-летию восстания комунерос в Новой Гранаде // Латинская Америка. 1981. № 6. С. 95—102.