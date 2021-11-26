БАРТОЛАЧЕ-И-ДИАС ДЕ ПОСАДА Хосе Игнасио

Мексиканский врач, математик, пропагандист рационалистической философии.

Из небогатой семьи. Благодаря покровительству смог получить образование, работал библиотекарем и учителем. После знакомства с ученым Х. Веласкесом де Леон увлекся медициной и математикой.

Изучал феномен прохождения Венеры через диск Солнца, материалы исследования опубликованы в Мехико и Париже (Observación astronómica del paso de Venus por el disco del Sol). В 1764—1766 учился в Мексиканском университете , где получил степень бакалавра, затем — лиценциата и доктора.

В 1772—1773 выпустил 16 номеров журнала «Mercurio volante» — первого медицинского издания в Латинской Америке. Работал над созданием лекарственных препаратов. Сообщение об одном из них для широкого внедрения обнародовал на языке науатль и испанском. Работал мелким чиновником при Монетном дворе, пока его покровитель не обеспечил Б. выгодное назначение.

Автор труда «Математические лекции» (1772). Активно участвовал в борьбе с эпидемией оспы, создал так называемую «Инструкцию по лечению эпидемических заболеваний».

Попытка оспорить положения официальной версии чудесного явления Девы Гвадалупской вовлекла Б. в сложную научно-богословскую полемику.

Сочинения:

Instrucción para el buen uso de las pastillas marciales o fierro sutil. 1774;

Instrucción que puede servir para que se cure a los enfermos de las viruelas epidémicas que ahora se padecen en México desde fines del estío en el año corriente de 1779. México, 1779.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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