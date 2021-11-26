ЖЕФАРОВИЧ ХРИСТОФОР

ЖЕФАРОВИЧ ХРИСТОФОР - священник , южнославянский живописец , гравер и писатель.

В завещании Х. Жефарович назвал себя «булгар Зефарович», однако исследователи выдвигают сербскую, болгарскую, македонскую или влашскую (арумунскую) версии его происхождения (смотря к какой национальности принадлежат сами).

О ранних годах жизни Х. Жефаровича сохранились скудные сведения: его отцом был свящ. Димитрий, в детстве и юности Х.Жефарович воспитывался в греческом монастыре. Предположительно, в 20-30-х годах XVIII века учился живописи у греческого мастера Панайотиса Доксараса, на основе трудов которого и трактата Леонардо да Винчи Х.Жефарович составил на греческом языке руководство по церковной живописи Ерминию (Bucur. Acad. Romana. Gr. 886). В сане иеродиакона Х.Жефарович входил в окружение Печского патриарха Арсения IV (Йовановича-Шакабенты), вместе с которым в начале австро-турецкой войны 1737-1739 годов выехал в австрийские владения.

Как свидетельствует датированная 1737 годом подпись («иеродиакон Зефар, иллиро-славянский зограф»), Х.Жефарович создал цикл росписей собора монастыря Боджяни. Им написаны также иконы для церкви свт. Николая Чудотворца в Кожани (ныне Козани, Греция), для церкви в Шиклоше (совр. Венгрия) (1739-1740 годы) и, возможно, для иконостаса церкви арх. Гавриила в Моловине (Воеводина). Х.Жефаров работал в Белграде и Сремски-Карловци, находившихся в тот период под австрийской властью. Около 1740 года он переехал в Вену и стал заниматься исключительно гравюрой. Искусству гравирования, вероятно, обучился у Т. Месмера, вместе с которым выполнил 1-ю гравюру «Св. Савва Сербский со святыми Дома Неманичей» (1741 год).

Впоследствии Х. Жефаров выполнял гравюры в основном с религиозными сюжетами (напр.: «Св. Наум Охридский», «Святые врачи бессребреники Косма и Дамиан» (1743-1744 годы), создал сложную символическую композицию «Богоматерь Живоносный Источник», которая оказала влияние на сербскую и болгарскую иконопись и религиозную живопись XVIII-XIX веков (Медаковић Д. Богородица живоносни источник у српскоj уметности // ЗРВИ. 1958. Књ. 5. С. 213-217)), делал подготовительные рисунки для лицевого шитья антиминсов, плащаниц и епитрахилей, их стиль определяли не только средневековые византийские и сербские образцы, но и современному автору изделия константинопольской школы шитья.

В 1741 году в Вене Х. Жефарович издал цельнографированную книгу «Стематография», в которую вошли перевод с латинского языка одноименного сочинения хорватского писателя Павла Риттера Витезовича, стихотворные подписи к иллюстрациям и посвящение патриарху Печскому Арсению IV. Перевод и подписи к иллюстрациям сделал будущий митр. Карловацкий Павел (Ненадович) на т. н. славяно-русском наречии (смесь церковнославянского, русского, сербского и болгарского языков).

В числе иллюстраций, выполненных Х. Жефаровичем совместно с Месмером, были гербы стран и земель Центральной и Юго-Восточной Европы, в т. ч. находившихся под властью Османской империи. Впоследствии они стали прототипами современных гербов Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Также в нее входили гравюры ликов южнославянских святых: равноап. Мефодия, епископов Охридских Климента и Наума, Феофилакта Болгарского, царя Болгарского св. Давида, сербского жупана св. Стефана Немани, нмч. Георгия Нового и мн. др.

«Стематография» была призвана благодаря обращению к истории пробудить самосознание славянских народов и выразить идею единства слав. народов в русле ранней «иллирийской» идеологии, ставившей православной и общеславянской идентичность выше национальной.

Книга послужила одним из источников «Истории славяноболгарской» архим. Паисия Хиландарского.

В 1742 году Х. Жефарович издал в Вене «Поучение святительское новопоставленному иерею», отметив таким образом свою священническую хиротонию. В 1744 году издал на славянском и немецком языках с гравюрами своей работы «Привилегии», дарованные имп. Марией Терезией сербам в империи Габсбургов.

В 1745 году Х. Жефарович с монахами из монастыря Раковица направился в длительное паломничество по православному Востоку, посетил Солунь (Фессалонику), Яффу и Иерусалим. По возвращении издал, сопроводив иллюстрациями, «Описание святаго Божия града Иерусалима» (Вена, 1748 год), составленное архим. Симоном (Симоновичем, будущий епископ Птолемаиды Палестинской; после смерти Х. Жефаровича обладавший, видимо, правами на это издание) и переведенное с греческого на славянсий язык мон. Виссарионом из г. Разград.

В 1749 году Х.Жефарович переиздал «Описание Иерусалима» на греческом языке под названием Προσκυνητάριον. Источники иконографии гравюр Ж. для «Описания Иерусалима», которым предшествовала богатая греческая традиция XVII-XVIII веков иллюстрирования рукописных проскинитариев, недостаточно изучены. В 1781 году при участии сербского писателя Захарии Орфелина было осуществлено новое издание «Описания Иерусалима» с приложением плана храма Гроба Господня. До конца XIX века эта книга часто переиздавалась, в т. ч. и в России, как цельногравированным, так и типографским способом, и стала самым популярным произведением о Святой земле этого периода.

К концу 40-х - началу 50-х годов XVIII века относится одна из самых значительных гравюр Х. Жефарович «Видение небесного града Иерусалима» по мотивам Апокалипсиса (Откр 21. 2). В 1753 году Х. Жефарович прибыл в Москву и вскоре скончался в Богоявленском мужском монастыре (в Китай-городе). Надгробие не сохранилось.

Х. Жефаровича считают одним из основателей новой школы южнославянской живописи и графики, зачинателем новаторских методов в православном церковном искусстве, одним из первых просветителей православных южных славян Нового времени. Выполненные им гравюры оказали заметное влияние на развитие афонской и русской народной гравюры (лубка).