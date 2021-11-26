ЖАКОБ
ЖАКОБ - семья французских мебельщиков-краснодеревщиков.
Жорж (06.07.1739, Шени, Бургундия - 05.07.1814, Париж), глава семьи и мастерской. Мастер с 1765 года. Работал в Париже. Изготовлял мебель в стиле классицизма (резная с позолотой, позднее - из полированного красного дерева с отделкой накладным золочёным бронзовым декором) для многочисленных французских и зарубежных дворцов (в том числе для дворца в Павловске). По эскизам Ж.Л. Давида исполнил мебель для его мастерской (1789-1790), по эскизам Ш. Персье и П.Ф.Л. Фонтена - обстановку для зала заседаний Конвента в Тюильри (1793). Франсуа Оноре (прозвище Жакоб-Демальтер) (06.02.1770, Париж - 15.08.1841, там же), сын и преемник Жоржа. Изготовлял мебель в стиле ампир и в египетском стиле для дворцов Наполеона I. Жорж Альфонс (21.02.1799, Париж - 07.06.1870, там же), сын Франсуа Оноре. Работал в Париже. Его мастерская исполняла мебель красного дерева с наклеенными полосками латуни для европейских дворов и частных лиц.
Иллюстрации:
Ф.О. Жакоб (Жакоб-Демальтер). Столик (двусторонняя консоль). Вяз, золочёная бронза, зелёный мрамор. Между 1800 и 1810. Большой Трианон (Национальный музей Версаля и Трианонов).