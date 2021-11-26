ЖАКОБ

ЖАКОБ - семья французских мебельщиков-краснодеревщиков.

Жорж (06.07.1739, Ше­ни, Бур­гун­дия - 05.07.1814, Па­риж), гла­ва се­мьи и мас­тер­ской. Мас­тер с 1765 года. Ра­бо­тал в Па­ри­же. Из­го­тов­лял ме­бель в сти­ле клас­си­циз­ма (рез­ная с по­зо­ло­той, позд­нее - из по­ли­ро­ван­но­го крас­но­го де­ре­ва с от­дел­кой на­клад­ным зо­ло­чё­ным брон­зо­вым де­ко­ром) для мно­го­численных французских и за­ру­беж­ных двор­цов (в том числе для двор­ца в Пав­лов­ске). По эс­ки­зам Ж.Л. Да­ви­да ис­пол­нил ме­бель для его мас­тер­ской (1789-1790), по эс­ки­зам Ш. Пер­сье и П.Ф.Л. Фон­те­на - об­ста­нов­ку для за­ла за­се­да­ний Кон­вен­та в Тю­иль­ри (1793). Фран­суа Оно­ре (про­зви­ще Жа­коб-Де­маль­тер) (06.02.1770, Па­риж - 15.08.1841, там же), сын и пре­ем­ник Жор­жа. Из­го­тов­лял ме­бель в сти­ле ам­пир и в еги­пет­ском сти­ле для двор­цов На­по­лео­на I. Жорж Аль­фонс (21.02.1799, Па­риж - 07.06.1870, там же), сын Фран­суа Оно­ре. Ра­бо­тал в Па­ри­же. Его мас­тер­ская ис­пол­ня­ла ме­бель крас­но­го де­ре­ва с на­кле­ен­ны­ми по­лос­ка­ми ла­ту­ни для ев­ропейских дво­ров и ча­ст­ных лиц.

Иллюстрации:

Ф.О. Жа­коб (Жа­коб-Де­маль­тер). Сто­лик (дву­сто­рон­няя кон­соль). Вяз, зо­ло­чё­ная брон­за, зе­лё­ный мра­мор. Меж­ду 1800 и 1810. Боль­шой Триа­нон (На­цио­наль­ный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов).

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