ВАН СВИТЕН Герард
ВАН СВИТЕН Герард - нидерландский врач, один из основоположников клинической медицины в Европе; иностранный почетный член Петербургской АН.
Ученик Г. Бургаве. Окончил Лейденский университет. С 1745 года в Австрии (лейб-медик Марии Терезии, руководитель медицинской службы Австрии, медицинского факультета Венского университета и Венской АН).
Реформировал университетское медицинское образование, направив его на подготовку практикующего врача. С этой целью были созданы университетская клиника, ботанический сад, химическая лаборатория, введён обязательный курс практической медицины у постели больного, установлена строгая последовательность преподавания всех дисциплин с допуском в клинику после экзаменов по теоретич. курсам и др.
Основатель так назваемой старой венской клинической школы, оказавшей влияние на «становление внутренних болезней» как клинической дисциплины в Германии, Франции, России и других европейских странах.
В «Комментариях к афоризмам Бургаве о распознании и лечении болезней» (т. 1-5, 1741-1772 годы), являющихся основным трудом Ван Свитена и переведённых на многие европейские языки, содержится ценный материал по вопросам медицинской казуистики и терапии. В частности, Ван Свитен описал афазию; впервые применил сулему для внутреннего употребления при лечении сифилиса (т.н. жидкость Ван Свитена); отметил атрофию мышц конечностей при свинцовых коликах; применил хину для купирования невралгических болей.