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ВАГНЕР Генрих Леопольд
ВАГНЕР Генрих Леопольд - немецкий писатель.
Сын купца. Изучал право в Страсбургском университете, занимался адвокатской практикой во Франкфурте-на-Майне. Принадлежал к числу близких друзей И.В. Гёте. Представитель драматургии «Бури и натиска», самая известная пьеса – «Детоубийца» («Die Kindsmörderin», 1776 год), по сюжету напоминающая историю Маргариты из гётевского «Фауста». Автор романа «Жизнь и смерть Себастьяна Зиллига» («Leben und Tod Sebastian Silligs», 1776 год), фарса «Прометей, Девкалион и его рецензенты» («Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten», 1775 год), в котором выступил против критиков романа «Страдания юного Вертера» И.В. Гёте.
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