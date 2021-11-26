ПОРПОРА НИКОЛА
ПОРПОРА НИКОЛА - итальянский композитор и педагог, представитель неаполитанской школы.
С 1696 года учился в Неаполе в конс. «Деи Повери ди Джезу Кристо». В 1708 году дебютировал как театральный композитор оперой «Агриппина». С 1715 года преподавал в консерватории «Сант-Онофрио» в Неаполе. С 1720-х годов его оперы-сериа ставились в Неаполе, Риме, а также в Венеции, где Порпора жил несколько лет. В 1733-1736 годы в Лондоне сочинял по заказу так называемые Оперы знати (Opera of the Nobility), конкурировавшей с труппой Г.Ф. Генделя. По возвращении в Италию работал в консерваториях Венеции и Неаполя. В 1747-1751 годы вокальный педагог, затем придворный капельмейстер в Дрездене. Около 1752 года переселился в Вену, где стал учителем музыки при императорском дворе (в этот период его слугой, аккомпаниатором и учеником был Й. Гайдн). В 1760 году вернулся в Неаполь, последние годы жизни провёл в бедности. Автор около 50 опер-сериа на традиционные античные сюжеты: «Аэций» (1728, Венеция), «Сифак» (2 версии: 1725 год, Венеция, и 1730 год, Рим) и «Узнанная Семирамида» («La Semiramide riconosciuta», 2 версии: 1729 год, Венеция, и 1739 год, Неаполь) на либретто П. Метастазио, «Ариадна на Наксосе» (1733 год, Лондон) на либретто П.А. Ролли, и другие. Оперный стиль присущ также 12 сценическим серенадам Порпора, которые часто именовались «драматическими сочинениями» (componimento drammatico), и другим многочисленным вокальным произведениям: сольным кантатам (свыше 130), ораториям и «священным действам», пьесам педагогического репертуара («сольфеджио»), а также сочинениям для церкви (мессы, магнификаты, псалмы, мотеты и другие - всего около 100). Среди многочисленных учеников Порпора - Фаринелли и Т. Траэтта.