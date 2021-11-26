ПОРПОРА НИКОЛА

ПОРПОРА НИКОЛА - итальянский композитор и педагог, представитель неаполитанской школы .

С 1696 года учил­ся в Неапо­ле в конс. «Деи По­ве­ри ди Дже­зу Кри­сто». В 1708 году де­бю­ти­ро­вал как те­атраль­ный ком­по­зи­тор опе­рой «Аг­рип­пина». С 1715 года пре­по­да­вал в консерватории «Сант-Оноф­рио» в Не­апо­ле. С 1720-х годов его опе­ры-се­риа ста­ви­лись в Не­апо­ле, Ри­ме, а так­же в Ве­не­ции, где Порпора жил несколько лет. В 1733-1736 годы в Лон­до­не со­чи­нял по за­ка­зу так называемые Опе­ры зна­ти (Opera of the Nobility), кон­ку­ри­ро­вав­шей с труп­пой Г.Ф. Ген­де­ля . По воз­вра­ще­нии в Ита­лию ра­бо­тал в кон­сер­ва­то­ри­ях Ве­не­ции и Не­апо­ля. В 1747-1751 годы во­каль­ный пе­да­гог, за­тем при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Дрез­де­не. Около 1752 года пе­ре­се­лил­ся в Ве­ну, где стал учи­те­лем му­зы­ки при императорском дво­ре (в этот пе­ри­од его слу­гой, ак­ком­па­ниа­то­ром и уче­ни­ком был Й. Гайдн). В 1760 году вер­нул­ся в Не­аполь, по­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в бед­но­сти. Ав­тор около 50 опер-се­риа на тра­диционные ан­тич­ные сю­же­ты: «Аэций» (1728, Ве­не­ция), «Си­фак» (2 вер­сии: 1725 год, Ве­не­ция, и 1730 год, Рим) и «Уз­нан­ная Се­ми­ра­ми­да» («La Se­miramide riconosciuta», 2 вер­сии: 1729 год, Ве­не­ция, и 1739 год, Неа­поль) на либретто П. Ме­та­ста­зио, «Ари­ад­на на На­ксо­се» (1733 год, Лон­дон) на либретто П.А. Рол­ли, и другие. Опер­ный стиль при­сущ так­же 12 сце­ническим се­ре­на­дам Порпора, ко­то­рые час­то име­но­ва­лись «дра­ма­ти­че­ски­ми со­чи­не­ния­ми» (componimento drammatico), и другим мно­го­численным во­каль­ным про­из­ве­де­ни­ям: соль­ным кан­та­там (свыше 130), ора­то­ри­ям и «свя­щен­ным дей­ст­вам», пье­сам пе­да­го­гического ре­пер­туа­ра («соль­фед­жио»), а так­же со­чи­не­ни­ям для церк­ви (мес­сы, маг­ни­фи­ка­ты, псал­мы, мо­те­ты и другие - все­го около 100). Сре­ди мно­го­численных уче­ни­ков Порпора - Фа­ри­нел­ли и Т. Тра­эт­та.