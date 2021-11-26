ПОЛОНЕЗ
ПОЛОНЕЗ (от французского danse polonaise - польский танец) - польский танец.
Развился на основе народного танца-шествия (chodzony) степенного, торжественного характера. Первоначально был четырёхдольным, сопровождался небольшим инструментальным ансамблем. В XVIII веке распространился по всей Европе. Им открывались торжественные танцевальные вечера и придворные балы. В процессе эволюции стал трёхдольным. Сыграл огромную роль в формировании национальных черт польской профессиональной музыки, вершина развития - в творчестве Ф. Шопена, где полонез эволюционировал от бытового танца к романтической поэме. Большой вклад в развитие полонеза внесли также Михал Клеофас Огиньский, М. Шимановская, К.Ю. Липиньский и другие. Полонез писали также И.С. Бах, В.А. Моцарт, Г.Ф. Гендель, Л. ван Бетховен. Жанр полонез получил своеобразное претворение в операх русских композиторов («Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Пан Воевода» Н.А. Римского- Корсакова), в балетах, авторами полонеза были также А.К. Лядов, А.Н. Скрябин.