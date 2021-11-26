ПОЛОНЕЗ

ПОЛОНЕЗ (от французского danse po­lonaise - поль­ский та­нец) - польский та­нец.

Раз­вил­ся на ос­но­ве народного тан­ца-ше­ст­вия (chodzony) сте­пен­но­го, тор­жественного ха­рак­те­ра. Пер­во­на­чаль­но был че­ты­рёх­доль­ным, со­про­во­ж­дал­ся не­боль­шим ин­ст­ру­мен­таль­ным ан­самб­лем. В XVIII веке рас­про­стра­нил­ся по всей Ев­ро­пе . Им от­кры­ва­лись тор­жественные тан­це­валь­ные ве­че­ра и при­двор­ные ба­лы. В про­цес­се эво­лю­ции стал трёх­доль­ным. Сыг­рал ог­ром­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии национальных черт поль­ской профессиональной му­зы­ки, вер­ши­на раз­ви­тия - в твор­че­ст­ве Ф. Шо­пе­на, где полонез эво­лю­цио­ни­ро­вал от бы­то­во­го тан­ца к ро­ман­тической по­эме. Боль­шой вклад в раз­ви­тие полонеза вне­сли так­же Ми­хал Клео­фас Огинь­ский, М. Ши­ма­нов­ская, К.Ю. Ли­пинь­ский и другие. Полонез пи­са­ли так­же И.С. Бах, В.А. Мо­царт, Г.Ф. Ген­дель, Л. ван Бет­хо­вен. Жанр полонез по­лу­чил свое­об­раз­ное пре­тво­ре­ние в опе­рах русских ком­по­зи­то­ров («Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки, «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го, «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го , «Пан Вое­во­да» Н.А. Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва), в ба­ле­тах, ав­то­ра­ми полонеза бы­ли так­же А.К. Ля­дов, А.Н. Скря­бин.

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