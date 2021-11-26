ПИРАНЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

ПИРАНЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский гравёр и архитектор.

До 20 лет жил в Ве­не­ции, обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре у М. Лук­ке­зи и Дж.А. Скаль­фа­рот­то, гра­ви­ро­ва­нию у К. Дзук­ки. В 1740 году в со­ста­ве ве­не­ци­ан­ско­го по­соль­ст­ва к пап­ско­му дво­ру прие­хал в Рим, где соз­дал пер­вую круп­ную ра­боту - се­рию ар­хитектурных фан­та­зий «Пер­вая часть ар­хи­тек­тур и пер­спек­тив» (первое издание в 1743 году), от­ме­чен­ную влия­ни­ем пал­ла­ди­ан­ст­ва . В 1743-1745 годах по­се­тил Не­а­поль, рас­коп­ки Гер­ку­ла­ну­ма и Фло­рен­цию.

В 1745-1747 жил в Ве­не­ции. В ра­бо­тах ве­не­ци­ан­ско­го пе­рио­да чув­ст­ву­ет­ся силь­ное влия­ние сти­ля ро­ко­ко, гра­фи­ки Дж. Б. Тье­по­ло и других.

В 1747 году окон­ча­тель­но пе­ре­ехал в Рим. Од­ной из пер­вых ра­бот, вы­пол­нен­ных по­сле воз­вра­ще­ния, ста­ла се­рия «Гро­те­ски» (1747-1748 годы) - 4 ка­прич­чио, сим­во­ли­ка ко­то­рых свя­за­на с те­мой ва­ни­тас. В 1749-1750 годах соз­дал се­рию «Тем­ни­цы» («Тюрь­мы», «I Carceri»), про­сла­вив­шую Пиранези как ху­дож­ни­ка-ви­зио­не­ра: 14 изо­бра­же­ний ин­терь­е­ров гро­мад­ных зда­ний, ли­шён­ных де­ко­ра и при­зна­ков какой-либо кон­крет­ной ис­то­рической эпо­хи или сти­ля. На гра­вю­рах , вы­пол­нен­ных в не­обы­чай­но сво­бод­ной и экс­прес­сив­ной ма­не­ре, поч­ти не имею­щей ана­ло­гов в искусстве офор­та, соз­да­ёт­ся про­ти­во­ре­чи­вое и ир­ре­аль­ное про­стран­ст­во. В 1761 году к се­рии до­бав­ле­ны два но­вых лис­та, на со­здан­ных ра­нее лис­тах бы­ли уг­луб­ле­ны све­то­те­не­вые кон­тра­сты и на­не­се­ны мно­го­численные изо­бра­же­ния пы­точ­ных ин­ст­ру­мен­тов, а так­же де­та­ли, от­сы­лаю­щие к опи­са­ни­ям римских тю­рем у ан­тич­ных ав­то­ров.

По­сле 1761 года Пиранези к жан­ру ка­прич­чио боль­ше не об­ра­щал­ся, даль­ней­шее его твор­че­ст­во свя­за­но главным об­ра­зом с ви­да­ми Ри­ма и древнеримских па­мят­ни­ков. Сре­ди них вы­де­ля­ет­ся се­рия «Ви­ды Ри­ма» (137 лис­тов, около 1747-1748 годов), за­няв­шая центральное ме­сто в ис­то­рии рим­ской ве­ду­ты и вы­звав­шая мно­же­ст­во под­ра­жа­ний. В 1740-1750-х годах в се­рии пре­об­ла­да­ли ви­ды римских пло­ща­дей и хра­мов, позд­нее - ви­ды ан­тич­ных ру­ин. От­ли­чительные чер­ты ма­не­ры Пиранези-ве­ду­ти­ста - дра­ма­тическая ди­на­ми­ка про­стран­ст­ва, рез­кие пер­спек­тив­ные со­кра­ще­ния, кон­тра­сты све­то­те­ни, вни­ма­ние к стаф­фа­жу и жи­во­пис­ность де­та­лей.

На сво­их гра­вю­рах Пиранези рас­ши­рял и вы­прям­лял пер­спек­ти­вы римских улиц, ра­ди­каль­но пре­уве­ли­чи­вал мас­штаб зда­ний и ме­нял их взаи­мо­рас­по­ло­же­ние, при этом ему уда­ва­лось ос­та­вать­ся точ­ным в пе­ре­да­че де­та­лей и струк­ту­ры изо­бра­жае­мых зда­ний. На стиль ран­них ви­дов Ри­ма Пиранези боль­шое влия­ние ока­за­ла ве­не­ци­ан­ская ве­ду­та, в осо­бен­но­сти твор­че­ст­во М.Дж. Ма­рие­ски и А. Ка­на­лет­то .

Большая часть на­сле­дия Пиранези со­став­ля­ют се­рии на ар­хео­ло­гические те­мы, сре­ди ко­то­рых глав­ная - «Рим­ские древ­но­сти» (1756 год, 218 гра­вюр с об­ме­ра­ми, пла­на­ми и ви­да­ми римских со­ору­же­ний). Её до­пол­ня­ют се­рии, по­свя­щён­ные па­мят­ни­кам Кас­тель-Ган­доль­фо, Аль­ба­но, Ко­ри и другим, вы­пол­нен­ные в бо­лее сдер­жан­ной и су­хой ма­не­ре и от­ли­чаю­щие­ся не­обыч­ны­ми ком­по­зиционными ре­ше­ния­ми. Со вре­ме­нем стиль Пиранези эво­лю­цио­ни­ру­ет в сто­ро­ну боль­шей мо­ну­мен­таль­но­сти и стро­го­сти, при­бли­жа­ясь к сти­ле­вым нор­мам клас­си­циз­ма конца XVIII века, что осо­бен­но за­мет­но в его по­след­ней ра­бо­те, се­рии «Раз­лич­ные ви­ды Пес­ту­ма» (издана в 1778-1779 годах). Пиранези мно­го экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с тех­ни­кой офор­та, до­бив­шись боль­шо­го тех­нич. со­вер­шен­ст­ва, в том числе в при­ме­не­нии мно­го­сту­пен­ча­то­го трав­ле­ния.

Как ар­хи­тек­тор Пиранези соз­дал в Ри­ме ц. Сан­та-Ма­рия-дель-При­ора­то с при­ле­гаю­щей пло­ща­дью (1764-1766 годы) в сти­ле, со­че­таю­щем эле­мен­ты клас­си­циз­ма и ро­ко­ко, раз­ра­бо­тал план пе­ре­строй­ки ин­терь­е­ра ба­зи­ли­ки Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но (1763-1767 годы, не осу­ще­ст­вил). Соз­да­вал так­же про­ек­ты оформ­ле­ния ин­терь­е­ров, пред­ме­тов де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (се­рия «Раз­лич­ные ма­не­ры ук­ра­ше­ния ка­ми­нов и всех дру­гих час­тей зда­ний», 1769 год), про­из­во­дил ар­хео­ло­гические рас­коп­ки, тор­го­вал ан­ти­ка­ми, ре­кон­ст­руи­руя их по соб­ст­вен­ным, под­час до­воль­но экс­т­ра­ва­гант­ным, ри­сун­кам (кол­лек­ция Пиранези опуб­ли­ко­ва­на им в се­рии «Ан­тич­ные ва­зы, кан­де­ляб­ры, сар­ко­фа­ги, тре­нож­ни­ки и ук­ра­ше­ния», 1768-1778 годы).

Пиранези - один из са­мых влия­тель­ных ху­дож­ни­ков XVIII века. Его ра­бо­та­ми вдох­нов­ля­лись со­вре­мен­ни­ки (Ю. Ро­бер, Э.Л. Бул­ле, К.Н. Ле­ду и многие другие), позд­нее - мас­те­ра ро­ман­тиз­ма. В даль­ней­шем ра­бо­ты Пиранези осо­бен­но це­ни­ли ар­хи­тек­то­ры XIX-XX веков (в том числе в Рос­сии - И.А. Фо­мин, Я.Г. Чер­ни­хов, К.С. Мель­ни­ков), ху­дож­ни­ки фу­ту­риз­ма (А. Сант-Элиа) и сюр­реа­лиз­ма (М. Эшер), а так­же мас­те­ра ки­не­ма­то­гра­фа (С.М.Эй­зен­штейн, Ф. Ланг) и многие другие.

Сын Пиранези - гра­вёр Фран­че­ско Пи­ра­не­зи (1758-1810 годы), по­смерт­но из­да­вав­ший ра­бо­ты от­ца.

Сочинения:

The polemical works. Rome, 1757, 1761, 1765, 1769 / Ed. J. Wilton-Ely. Farnborough, 1972.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)