ПИРАНЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА
ПИРАНЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский гравёр и архитектор.
До 20 лет жил в Венеции, обучался архитектуре у М. Луккези и Дж.А. Скальфаротто, гравированию у К. Дзукки. В 1740 году в составе венецианского посольства к папскому двору приехал в Рим, где создал первую крупную работу - серию архитектурных фантазий «Первая часть архитектур и перспектив» (первое издание в 1743 году), отмеченную влиянием палладианства. В 1743-1745 годах посетил Неаполь, раскопки Геркуланума и Флоренцию.
В 1745-1747 жил в Венеции. В работах венецианского периода чувствуется сильное влияние стиля рококо, графики Дж. Б. Тьеполо и других.
В 1747 году окончательно переехал в Рим. Одной из первых работ, выполненных после возвращения, стала серия «Гротески» (1747-1748 годы) - 4 каприччио, символика которых связана с темой ванитас. В 1749-1750 годах создал серию «Темницы» («Тюрьмы», «I Carceri»), прославившую Пиранези как художника-визионера: 14 изображений интерьеров громадных зданий, лишённых декора и признаков какой-либо конкретной исторической эпохи или стиля. На гравюрах, выполненных в необычайно свободной и экспрессивной манере, почти не имеющей аналогов в искусстве офорта, создаётся противоречивое и ирреальное пространство. В 1761 году к серии добавлены два новых листа, на созданных ранее листах были углублены светотеневые контрасты и нанесены многочисленные изображения пыточных инструментов, а также детали, отсылающие к описаниям римских тюрем у античных авторов.
После 1761 года Пиранези к жанру каприччио больше не обращался, дальнейшее его творчество связано главным образом с видами Рима и древнеримских памятников. Среди них выделяется серия «Виды Рима» (137 листов, около 1747-1748 годов), занявшая центральное место в истории римской ведуты и вызвавшая множество подражаний. В 1740-1750-х годах в серии преобладали виды римских площадей и храмов, позднее - виды античных руин. Отличительные черты манеры Пиранези-ведутиста - драматическая динамика пространства, резкие перспективные сокращения, контрасты светотени, внимание к стаффажу и живописность деталей.
На своих гравюрах Пиранези расширял и выпрямлял перспективы римских улиц, радикально преувеличивал масштаб зданий и менял их взаиморасположение, при этом ему удавалось оставаться точным в передаче деталей и структуры изображаемых зданий. На стиль ранних видов Рима Пиранези большое влияние оказала венецианская ведута, в особенности творчество М.Дж. Мариески и А. Каналетто.
Большая часть наследия Пиранези составляют серии на археологические темы, среди которых главная - «Римские древности» (1756 год, 218 гравюр с обмерами, планами и видами римских сооружений). Её дополняют серии, посвящённые памятникам Кастель-Гандольфо, Альбано, Кори и другим, выполненные в более сдержанной и сухой манере и отличающиеся необычными композиционными решениями. Со временем стиль Пиранези эволюционирует в сторону большей монументальности и строгости, приближаясь к стилевым нормам классицизма конца XVIII века, что особенно заметно в его последней работе, серии «Различные виды Пестума» (издана в 1778-1779 годах). Пиранези много экспериментировал с техникой офорта, добившись большого технич. совершенства, в том числе в применении многоступенчатого травления.
Как архитектор Пиранези создал в Риме ц. Санта-Мария-дель-Приорато с прилегающей площадью (1764-1766 годы) в стиле, сочетающем элементы классицизма и рококо, разработал план перестройки интерьера базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (1763-1767 годы, не осуществил). Создавал также проекты оформления интерьеров, предметов декоративно-прикладного искусства (серия «Различные манеры украшения каминов и всех других частей зданий», 1769 год), производил археологические раскопки, торговал антиками, реконструируя их по собственным, подчас довольно экстравагантным, рисункам (коллекция Пиранези опубликована им в серии «Античные вазы, канделябры, саркофаги, треножники и украшения», 1768-1778 годы).
Пиранези - один из самых влиятельных художников XVIII века. Его работами вдохновлялись современники (Ю. Робер, Э.Л. Булле, К.Н. Леду и многие другие), позднее - мастера романтизма. В дальнейшем работы Пиранези особенно ценили архитекторы XIX-XX веков (в том числе в России - И.А. Фомин, Я.Г. Чернихов, К.С. Мельников), художники футуризма (А. Сант-Элиа) и сюрреализма (М. Эшер), а также мастера кинематографа (С.М.Эйзенштейн, Ф. Ланг) и многие другие.
Сын Пиранези - гравёр Франческо Пиранези (1758-1810 годы), посмертно издававший работы отца.
Сочинения:
The polemical works. Rome, 1757, 1761, 1765, 1769 / Ed. J. Wilton-Ely. Farnborough, 1972.