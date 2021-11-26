ПАЖУ ОГЮСТЕН

ПАЖУ ОГЮСТЕН​ - французский скульп­тор, член (1760 год) и рек­тор (1792-1793 годы) Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры.

Сын мас­те­ра де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры Мар­те­на Па­жу. Учил­ся у Ж. Б. Ле­муа­на в Па­ри­же (с 1744 года). В 1748 году по­лу­чил Римскую пре­мию, в ка­че­ст­ве пен­сио­не­ра ака­де­мии про­дол­жил обу­че­ние в Ри­ме (1752-1756 годы); ко­пи­ро­вал про­из­ве­де­ния ан­тич­ной пла­сти­ки.

Мас­тер мо­нумен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры, Пажу при­ни­мал уча­стие в оформ­ле­нии церкви Сен-Луи (ба­рель­е­фы - ка­мень, 1764 год) и за­ла Опе­ры («Апол­лон и ге­нии ис­кус­ст­ва», 1768-1770 годы) в Вер­са­ле, со­бо­ра в Ор­леа­не (2 фи­гу­ры ан­ге­лов главного пор­та­ла, ка­мень), Двор­ца пра­во­су­дия, двор­цов Па­ле-Ро­яль и Бур­бон­ско­го в Па­ри­же и др.

В 1787-1788 годах, в про­цес­се пе­ре­строй­ки па­риж­ско­го «Фон­та­на не­вин­ных» (около 1549 года, скульп­тор Ж. Гу­жон), до­пол­нил его фи­гу­ра­ми трёх нимф (или на­яд; ка­мень), сти­ли­сти­че­ски близ­ки­ми Гу­жо­ну .

Ком­по­зиционная яс­ность, свой­ст­вен­ная клас­си­циз­му, ор­га­нич­но со­че­та­ет­ся у Пажу с изы­скан­ным изя­ще­ст­вом и ли­риз­мом ро­ко­ко (например, в над­гро­бии прин­цес­сы Гес­сен-Гом­бург­ской, фрей­ли­ны императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны , 1759 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). В ста­ту­ях, изо­бра­жаю­щих об­на­жён­ную на­ту­ру, ощу­ти­мо влия­ние ан­тич­ной пла­сти­ки («По­ки­ну­тая Пси­хея», мра­мор, 1790 год, Лувр, Па­риж).

Ав­тор ря­да порт­ре­тов со­вре­мен­ни­ков, сре­ди них - ста­туи ко­ро­ле­вы Ма­рии Ле­щинь­ской (1769 год, Лувр), Ж. де Бюф­фо­на (около 1776 года, Ес­тественно-ис­то­рический му­зей, Па­риж), Р. Де­кар­та (1777 год, Лувр), ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XVI (1779 год, Ма­лый Триа­нон, Вер­саль; все - мра­мор), Б. Пас­ка­ля (гипс, 1781 год, Институт Фран­ции, Па­риж; мра­мор, 1785 год, Лувр), бюс­ты Ж. Б. Ле­муа­на (брон­за, 1758 год), до­фи­на (сы­на Лю­до­ви­ка XV; мра­мор, 1767 год, Национальный му­зеи Вер­са­ля и Триа­но­нов), ма­дам дю Бар­ри, Бюф­фо­на (оба - мра­мор, 1773 год, Лувр).

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