ПАРНИ ЭВАРИСТ ДЕЗИРЕ ДЕ ФОРЖ
ПАРНИ ЭВАРИСТ ДЕЗИРЕ ДЕ ФОРЖ - французский поэт, член Французской академии (1803).
По окончании коллежа город Рен состоял на военной службе. В 1784-1785 годы путешествовал по Индии с военной и дипломатической миссиями. В 1785 году вышел в отставку, поселился в Париже. Разорившись во время Великой французской революции, в 1790-е годы был вынужден поступить на гражданскую службу, а также зарабатывать на жизнь литературным трудом.
Творчество Парни, испытавшего значительное влияние Вольтера, - яркий пример эволюции французской поэзии от классицизма к романтизму. Первое крупное произведение - «Послание к восставшим в Бостоне» («Epitre aux insurgents de Boston», 1777 год), посвящённое борьбе американских колонистов за независимость. Ставшие одной из вершин французской «лёгкой поэзии» поэтические сборники «Эротические стихотворения» («Poésies érotiques», 1778 год), «Поэтические безделки» («Les opuscules poétiques», 1779 год), «Элегии» («Élégies», 1784 год) отличают изящество формы, лаконизм и афористичность стиля, виртуозное обыгрывание эпикурейских мотивов, а также тонкая элегическая интонация, стремление к непосредственности в передаче любовного чувства. Исполненный антиколониального пафоса сборник «Мадагаскарские песни» («Chansons madécasses», 1787 год; музыкальная обработка М. Равеля, 1925-1926 годы) - среди первых образцов стихотворений в прозе во французской литературе. В «галантных» поэмах «Потерянный рай» («Le paradis perdu»), «Библейские любовные истории» («Les galanteries de la Bible», обе изданы в сборнике под названием «Украденный портфель» («Le portefeuille volé», 1805 год)) Парни в эротическом ключе переосмыслил античные мифы и библейские истории. Особенный успех снискала написанная 10-сложником с нерегулярными рифмами и проникнутая вольнодумством ироикомическая поэма в 10 песнях «Война древних и новых богов» («La guerre des dieux anciens et modernes», 1799 год).
Художественное наследие Парни оказало большое воздействие на французскую поэзию XIX века - как на романтиков (Ф.Р. де Шатобриан, А. де Ламартин), так и мастеров политического памфлета (П.Ж. Беранже). Усвоению поэтических образцов Парни во многом обязан расцвет жанра элегии в России в начале XIX века Творчество Парни высоко ценил А.С. Пушкин; его переводили Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков (прозванный А.С. Пушкиным в 1814 году «русским Парни»), Д.В. Давыдов, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский и другие.
Сочинения:
Война богов: Поэма в 10 песнях с эпилогом. Л., 1970;
Французская элегия XVIII-XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 67-175;
Œuvres complètes. P., 2010-.