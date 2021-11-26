ПАРНИ ЭВАРИСТ ДЕЗИРЕ ДЕ ФОРЖ

ПАРНИ ЭВАРИСТ ДЕЗИРЕ ДЕ ФОРЖ - французский по­эт, член Французской ака­де­мии (1803).

По окон­ча­нии кол­ле­жа город Рен со­сто­ял на во­енной служ­бе. В 1784-1785 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ин­дии с во­енной и ди­пло­ма­тической мис­сия­ми. В 1785 году вы­шел в от­став­ку, по­се­лил­ся в Па­ри­же. Ра­зо­рив­шись во вре­мя Великой французской ре­во­лю­ции, в 1790-е годы был вы­ну­ж­ден по­сту­пить на гражданскую служ­бу, а так­же за­ра­ба­ты­вать на жизнь литературным тру­дом.

Твор­че­ст­во Парни, ис­пы­тав­ше­го зна­чительное влия­ние Воль­те­ра, - яр­кий при­мер эво­лю­ции французской по­эзии от клас­си­циз­ма к ро­ман­тиз­му. Пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние - «По­сла­ние к вос­став­шим в Бос­то­не» («Epitre aux insurgents de Bos­ton», 1777 год), по­свя­щён­ное борь­бе американских ко­ло­ни­стов за не­за­ви­си­мость. Став­шие од­ной из вер­шин французской «лёг­кой по­эзии» по­этические сборники «Эро­ти­че­ские сти­хо­тво­рения» («Poésies érotiques», 1778 год), «По­эти­че­ские без­дел­ки» («Les opuscules poéti­ques», 1779 год), «Эле­гии» («Élégies», 1784 год) от­ли­ча­ют изя­ще­ст­во фор­мы, ла­ко­низм и афо­ри­стич­ность сти­ля, вир­ту­оз­ное обыг­ры­ва­ние эпи­ку­рей­ских мо­ти­вов, а так­же тон­кая эле­гическая ин­то­на­ция, стрем­ле­ние к не­по­сред­ст­вен­но­сти в пе­ре­да­че лю­бов­но­го чув­ст­ва. Ис­пол­нен­ный ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го па­фо­са сборник «Ма­да­га­скар­ские пес­ни» («Chansons madécas­ses», 1787 год; музыкальная об­ра­бот­ка М. Ра­ве­ля, 1925-1926 годы) - сре­ди пер­вых об­раз­цов сти­хо­тво­ре­ний в про­зе во французской литературе. В «га­лант­ных» по­эмах «По­те­рян­ный рай» («Le paradis perdu»), «Биб­лей­ские лю­бов­ные ис­то­рии» («Les galanteries de la Bible», обе из­да­ны в сборнике под названием «Ук­ра­ден­ный порт­фель» («Le porte­feuille volé», 1805 год)) Парни в эро­тическом клю­че пе­ре­ос­мыс­лил ан­тич­ные ми­фы и биб­лей­ские ис­то­рии. Осо­бен­ный ус­пех сни­ска­ла на­пи­сан­ная 10-слож­ни­ком с не­ре­гу­ляр­ными риф­ма­ми и про­ник­ну­тая воль­но­дум­ст­вом ирои­ко­ми­че­ская по­эма в 10 пес­нях «Вой­на древ­них и но­вых бо­гов» («La guer­re des dieux anciens et mo­der­nes», 1799 год).

Ху­дожественное на­сле­дие Парни ока­за­ло боль­шое воз­дей­ст­вие на французскую по­эзию XIX века - как на ро­ман­ти­ков (Ф.Р. де Ша­тоб­ри­ан, А. де Ла­мар­тин), так и мас­те­ров по­ли­тического пам­фле­та (П.Ж. Бе­ран­же). Ус­вое­нию по­этических об­раз­цов Парни во мно­гом обя­зан рас­цвет жан­ра эле­гии в Рос­сии в начале XIX века Твор­че­ст­во Парни вы­со­ко це­нил А.С. Пуш­кин ; его пе­ре­во­ди­ли Е.А. Ба­ра­тын­ский, К.Н. Ба­тюш­ков (про­зван­ный А.С. Пуш­ки­ным в 1814 году «рус­ским Пар­ни»), Д.В. Да­вы­дов, В.Л. Пуш­кин, В.А. Жу­ков­ский и другие.

Сочинения:

Вой­на бо­гов: По­эма в 10 пес­нях с эпи­ло­гом. Л., 1970;

Фран­цуз­ская эле­гия XVIII-XIX веков в пе­ре­во­дах по­этов пуш­кин­ской по­ры. М., 1989. С. 67-175;

Œuvres com­plètes. P., 2010-.