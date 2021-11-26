ПАРНЕЛЛ ТОМАС

ПАРНЕЛЛ ТОМАС - английский поэт.

Из се­мьи мел­ко­го зем­ле­вла­дель­ца, уехав­ше­го в Ир­лан­дию по­сле Рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов. По­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра в Три­ни­ти-кол­лед­же в Дуб­ли­не (1700). В 1704-1706 годы ка­но­ник со­бо­ра Святого Пат­ри­ка в Дуб­ли­не; в 1706 году всту­пил в долж­ность ар­хи­дья­ко­на со­бо­ра Святого Ма­кар­та­на в Кло­е­ре (Клохе­ре). С 1711 годыу жил в Лон­до­не, со­труд­ни­чал в са­ти­рическом журнале «The Specta­tor» Дж. Ад­ди­со­на и Р. Сти­ла. С 1713 года член литературного «Клу­ба Скриб­ле­ру­са», сре­ди уча­ст­ни­ков ко­то­ро­го - Дж. Свифт, А. По­уп, Дж. Гей. По­сле по­ра­же­ния пар­тии то­ри вер­нул­ся в Ир­лан­дию, с 1716 года ви­ка­рий в дуб­лин­ском пред­ме­стье Фин­глас. В ран­ней ли­ри­ке Парнелла, про­ник­ну­той ре­лигиозными мо­ти­ва­ми, от­ра­зи­лось влия­ние Г. Дю Бар­та­са: сборник «Из­бран­ная по­эзия» («Poetical miscellanies», 1714 год). Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла клад­би­щен­ская по­эзия Парнелла (во­шла в сборник «Сти­хи на раз­ные слу­чаи» («Poems on several occasions»), опубликован по­смерт­но в 1722 году), ока­зав­шая зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во Т. Грея и других. Сре­ди со­чи­не­ний: «Эс­се о раз­ных сти­лях в по­эзии» («An essay on the different stiles of poetry», 1713 год; в сти­хах), на­пи­сан­ное в ду­хе «Нау­ки по­эзии» Го­ра­ция ; «Эс­се о жиз­ни, со­чи­не­ни­ях и изу­че­нии про­из­ве­де­ний Го­ме­ра» («Essay on the life, writings and learning of Homer», 1715 год), пе­ре­вод при­пи­сы­вав­шей­ся Го­ме­ру са­ти­рической по­эмы «Вой­на мы­шей и ля­гу­шек» (1717); ока­зал со­дей­ст­вие По­упу в пе­ре­во­де на английский язык «Илиа­ды» Го­ме­ра.

Литературную био­гра­фию Парнелла - «Жизнь То­ма­са Пар­нел­ла» («The life of Thomas Parnell», 1770 год) - на­пи­сал О. Голд­смит, вы­со­ко це­нив­ший его по­этический та­лант.

Сочинение:

Collected poems / Ed. by C. J. Rawson, F. P. Lock. L., 1989.