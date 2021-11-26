ПАРИЖСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПАРИЖСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ - высшее музыкально-хореографическое учебное заведение, старейшее во Франции.
История парижской консерватории восходит к Королевской школе пения и декламации (1783), руководителем которой был Ф.Ж. Госсек. В 1793 году она была объединена со Школой музыкантов Национальной гвардии и получила название Национальный институт музыки. Основана в 1795 году (Декрет Национального конвента), стала называться консерваторией (Conservatoire de musique - «Музыкальная консерватория»). В 1800 году открылись отделения танца и драматического искусства, в 1806 году переименована в «Консерваторию музыки и декламации». В 1946 году преподавание театральных дисциплин переместилось в самостоятельную «Высшую национальную консерваторию драматического искусства» (Conservatoire national supérieur d’art dramatique). Музыкально-хореографическое учреждение получило современное название, с 1990 года располагается в современном здании (архитектор К. де Портзампарк).
Основной состав музыкальных факультетов и общее направление образовательной деятельности сложились после 1822 года, когда парижскую консерваторию возглавил Л. Керубини (директор до 1842 года). В 1828 году создан симфонический оркестр педагогов и студентов «Концертное общество консерватории» (смотреть Парижский оркестр). По поручению французского правительства издавалась «Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire» («Энциклопедия музыки и словарь консерватории», в 11 томах) под редакцией А. Лавиньяка (1913-1916) и Л. де Ла Лоранси (1916-1931).
Парижская консерватория совмещает функции музыкального и хореографического (классический и современный танец) институтов. Кроме традиционных для европейской системы высшего музыкального образования исполнительских специальностей (инструменты симфонического оркестра, фортепиано, сольное пение), здесь преподаются музыковедение, композиция, оркестровое дирижирование, джаз (с 1991), аутентичное исполнительство (с 1984) и музыкальная педагогика (с 1992). Продолжительность обучения - от 3 (бакалавриат) до 5 (магистратура) лет.
В 1803-1968 года оканчивающие парижскую консерваторию студенты-композиторы могли претендовать на получение Римской премии (королевская, затем государственная), присуждавшейся Академией искусств ежегодно (на конкурс представлялась кантата, затем одноактная опера). Лауреаты получали стипендию для обязательного 4-летнего художественного совершенствования в Риме. Среди лауреатов Римской премии: Ф. Галеви (1819), Г. Берлиоз (1830), А. Тома (1832), Ш. Гуно (1839), Ж. Бизе (1857), Ж. Массне (1863), К. Дебюсси (1884), Г. Шарпантье (1887), А. Дютийё (1938).
В разное время в парижской консерватории преподавали: А. Адан, Н. Буланже, Ш.М. Видор, Ф. Галеви, П. Дюка, А. Жоливе, А. Корто, Ж.Ф. Лесюэр, И. Лорио, Э. Мегюль, О. Мессиан, Д. Мийо, Ш. Мюнш, Д.Ф. Э. Обер, Ж.П. Рампаль, А. Тома, Ф.Ж. Фетис, Г. Форе, С. Франк и многие другие музыканты с мировым именем. В 1795-1800 годы парижскую консерваторию возглавлял попечительский совет профессоров, в который входили Л. Керубини, Ф.Ж. Госсек, А. Гретри, Ж.Ф. Лесюэр, Э. Мегюль; в дальнейшем среди директоров были Обер (1842-1871), Тома (1871-1896), Т.Ф.К. Дюбуа (1896-1905), Г. Форе (1905-1920), Р. Галуа-Монбрюн (1962-1983); с 2010 директор - Б. Мантовани.
Библиотека парижской консерватории, основанная в 1801 году (с 1990 года под названием «Медиатека имени Г. Берлиоза»), располагает одним из крупнейших во Франции нотных собраний (включая автографы) и аудиозаписей. При парижской консерватории функционирует исследовательско-издательский центр, который публикует материалы, организует научные конференции и тематические выставки, связанные с историей Парижской консерватории.