ПАИСИЙ ХИЛАНДАРСКИЙ

ПАИСИЙ ХИЛАНДАРСКИЙ- первый историк эпохи Болгарского возрождения XVIII века, идеолог зарождавшегося болгарского национально-освободительного движения.

Из се­мьи тор­гов­ца, в ми­ру но­сил имя Пётр Выл­чев. Его брат Йо­ван щед­ро бла­го­тво­ри­тель­ст­во­вал пра­во­слав­ным хра­мам и мо­на­сты­рям, др. брат, Лав­рен­тий, был игу­ме­ном Хи­лан­дар­ско­го (Хи­лен­дар­ско­го) монастыря на Афо­не. Сам Паисий Хиландарский, не по­лу­чив ни­ка­ко­го об­ра­зо­ва­ния, про­шёл по­слу­ша­ние в Риль­ском мо­на­сты­ре, в 1745 году пе­ре­шёл к бра­ту в Хи­лан­дар­скую (Хи­лен­дар­скую) оби­тель, где при­нял мо­на­ше­ский по­стри г. Здесь он глу­бо­ко изу­чил Свя­щен­ное Пи­са­ние, был удо­сто­ен са­на ие­ро­мо­на­ха, стал про­игу­ме­ном. В 1762 году из-за не­уря­диц в мо­на­ше­ской бра­тии пе­ре­брал­ся в Зо­граф­ский мо­на­стырь.

Паисий Хиландарский из­вес­тен пре­ж­де все­го как ав­тор «Ис­то­рии сла­вя­но-бол­гар­ской о на­ро­де, о ца­рях и о свя­тых бол­гар­ских» (1762 год; ори­ги­нал ру­ко­пи­си хра­нит­ся в библиотеке Зо­граф­ско­го монастыря). При её на­пи­са­нии он ис­поль­зо­вал различные ис­то­рические ис­точ­ни­ки, со­б­ран­ные им (с 1760 года) в биб­лио­те­ках афон­ских мо­на­сты­рей и (в 1761 году) в Срем­ски-Кар­лов­ци (ны­не Сер­бия), болгарские средневековые гра­мо­ты, жи­тия свя­тых, а так­же русские пе­ре­во­ды со­чи­не­ния аб­ба­та из Дуб­ров­ни­ка М. Ор­би­ни, Ц. Ба­ро­ния и др. кни­ги. «Ис­то­рия» со­стоя­ла из 10 час­тей: двух вве­де­ний, не­сколь­ких тек­стов, по­свя­щён­ных важ­ней­шим со­бы­ти­ям болгарской и сербской ис­то­рии, раз­де­ла «Об учи­те­лях сла­вян­ских» о дея­тель­но­сти Ки­рил­ла и Ме­фо­дия , о кре­ще­нии бол­гар и о за­ро­ж­де­нии болгарской пись­мен­но­сти, гла­вы об основных болгарских свя­тых, а так­же эпи­ло­га.

В сво­ём тру­де Паисий Хиландарский при­зы­вал к про­бу­ж­де­нию национального са­мо­соз­на­ния бол­гар, к борь­бе за куль­тур­но-национальное воз­ро­ж­де­ние и за дос­ти­же­ние цер­ков­ной са­мо­стоя­тель­но­сти. По­ве­ст­вуя о по­ло­же­нии бол­гар в Ос­ман­ской им­пе­рии , он не го­во­рил пря­мо о не­об­хо­ди­мо­сти борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние от ига, хо­тя этот вы­вод и вы­те­кал из со­дер­жа­ния его ра­бо­ты. С пат­рио­тических по­зи­ций Паисий Хиландарский вы­дви­нул идею вос­ста­нов­ле­ния Болгарского го­су­дар­ст­ва и на­ме­тил про­грам­му дей­ст­вий. На­де­ж­ду на ос­во­бо­ж­де­ние он свя­зы­вал со сла­вян­ско-пра­во­слав­ным ми­ром, пре­ж­де все­го с Рос­си­ей. Паисий Хиландарский су­мел вый­ти за рам­ки средневекового ми­ро­воз­зре­ния, под­черк­нув зна­че­ние но­вых, гу­ма­ни­стических цен­но­стей в народной жиз­ни.

На­стоя­щим и бо­го­угод­ным че­ло­ве­ком для Паисия Хиландарского яв­лял­ся не тот, кто мо­лил­ся о спа­се­нии сво­ей ду­ши, а тот, кто лю­бил свой на­род и бо­рол­ся за его ос­во­бо­ж­де­ние от уг­не­та­те­лей. Труд Паисия Хиландарского учил люб­ви к болгарскому оте­че­ст­ву и род­но­му язы­ку, при­зы­вал к соз­да­нию болгарских школ и раз­ви­тию болгарской литературы. Го­во­ря об опас­но­сти «эл­ли­ни­за­ции» Бол­га­рии, Паисий Хиландарский об­ра­щал вни­ма­ние со­оте­че­ст­вен­ни­ков на дол­гую тра­ди­цию болгарской го­су­дар­ст­вен­но­сти, под­роб­но из­ла­гал ис­то­рию Пер­во­го и Вто­ро­го Болгарского царств, а так­же куль­тур­ные дос­ти­же­ния бол­гар до турецкого за­вое­ва­ния.

По за­вер­ше­нии ра­бо­ты над ру­ко­пи­сью Паисий Хиландарский объ­ез­жал болгарские зем­ли с це­лью рас­про­стра­не­ния сво­его тру­да. «Ис­то­рия» в мно­го­численных «спи­сках» (их об­на­ру­же­но около 60) рас­про­стра­ня­лась в Бол­га­рии в XVIII-XIX веках. Её пер­вую ру­ко­пис­ную ко­пию по по­ру­че­нию ав­то­ра сде­лал в 1765 году в Ко­те­ле мо­нах Соф­ро­ний (впо­след­ст­вии епископ Вра­чан­ский). Впер­вые труд Паисия Хиландарского из­дан в 1844 году в Бу­да­пеш­те Х. Пав­ло­ви­чем и сыг­рал боль­шую роль в про­бу­ж­де­нии и ук­ре­п­ле­нии национального са­мо­соз­на­ния болгарского на­ро­да.

26.06.1962 года Свя­той Си­нод Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви по­ста­но­вил чтить Паисия Хиландарского в ли­ке пре­по­доб­ных и со­вер­шать празд­но­ва­ние па­мя­ти его 19 ию­ня. Имя Паисия Хиландарского но­сят Государственный университет в Плов­ди­ве, ма­те­ма­тическая гим­на­зия в Со­фии, многие шко­лы в го­ро­дах и сё­лах Бол­га­рии. 28.07.2000 года болгарским пра­ви­тель­ст­вом бы­ла уч­ре­ж­де­на на­гра­да его име­ни, при­су­ж­дае­мая еже­год­но дея­те­лям куль­ту­ры, внёс­шим зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие Бол­га­рии. Паисий Хиландарский изо­бра­жён на государственной банк­но­те дос­то­ин­ст­вом в 2 ле­ва.

Сочинения:

Ис­то­рия сла­вя­нобъ­лгар­ска. Со­фия, 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)