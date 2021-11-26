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ОССИАН
ОССИАН (Ossian), Ойсин (Oisín) - герой кельтского эпоса, воин и бард, живший, по преданию, в III веке.
Широкую европейскую известность имя Оссиан снискало благодаря мистификации Дж. Макферсона, выдавшего свои обработки гэльских фольклорных баллад и саг за подлинные песни кельтского барда. Творение Макферсона оказало большое воздействие на литературу предромантизма и вызвало множество подражаний (смотри Оссианизм).
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