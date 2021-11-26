ОРКЕСТР
ОРКЕСТР (От греческого ὀρχήστρα - полукруглая площадка для размещения хора перед сценой древнегреческого театра) - большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, предназначенный для совместного исполнения музыки.
Термин в современном смысле используется с XVIII века. Оркестр имеет отчётливую структуру, в которой отдельные группы инструментов выполняют определённые функции. Специфическая особенность Оркестра - унисонное исполнение партий несколькими музыкантами (это касается в основном струнных инструментов, тогда как духовые, как правило, имеют индивидуальную партию для каждого музыканта), аналогично унисонному исполнению одной партии в хоре несколькими певцами. Этим Оркестр принципиально отличается от инструментального ансамбля, в котором каждый инструмент имеет самостоятельную партию. По составу различают Оркестры смешанные, т. е. включающие инструменты разных групп (симфонический, эстрадный и др.), и однородные (струнный, духовой). Струнный Оркестр при этом обычно состоит только из смычковых инструментов (классический струнный оркестр) либо из щипковых (например, «неаполитанский» оркестр из мандолин и гитар); духовой Оркестр может быть чисто медного состава (банда) или с добавлением деревянных инструментов (иногда ударных). Другой принцип классификации исходит из функционирования Оркестра: оперный, концертный, бальный, садовый, военный оркестр и др. В странах европейской культуры высшей формой совместного инструментального исполнительства стал симфонический Оркестр, состоящий из 4 основных групп инструментов: смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные. Специфическая разновидность - Оркестр народных инструментов, организованные в целом по образцу европейских (использование духовых инструментов разных семейств, струнных инструментов разных регистровых разновидностей и др.). Одним из первых подобных коллективов был Великорусский оркестр, созданный в конце XIX века. В СССР широко распространились многочисленные Оркестры модернизированных национальных инструментов (государственные оркестры народных инструментов имелись в столицах всех союзных республик); целесообразность подобных образований, не укоренённых в национальной культуре, была переосмыслена на рубеже XX-XXI веков.
Появление Оркестра в Европе связано с возникновением на рубеже XVI-XVII веков новых гомофонных жанров - оперы, оратории: из сопровождающего пение инструментального ансамбля постепенно формировался более развитый коллектив инструменталистов, давший начало Оркестру в современном понимании. Развитие Оркестра определялось эволюцией инструментов, оркестрового исполнительства (новые приёмы игры, расположение музыкантов на сцене или в оркестрой яме, управление оркестром), искусства инструментовки, изменением композиторских стилей. Оркестр XVII - 1-й половины XVIII веков отличается тембровым и тесситурным богатством, объединяя разнообразные струнные (виолы, скрипки, лиры, лютни, арфы, струнно-клавишные - клавесин, клавикорд), духовые (продольные флейты, язычковые и амбушюрные инструменты) и ударные (литавры и др.). Важной чертой было разделение на мелодические голоса (скрипки, виолы, различные духовые) и аккомпанирующую группу бассо континуо. Для этого периода в целом (в особенности для начала) характерна нестабильность составов, вызванная постепенным сильным обновлением инструментария (лютни и виолы вытеснялись из музыкальной практики инструментами скрипичного семейства, продольные флейты - поперечными, бомбарды - фаготами и гобоями; постепенно исчезли цинки), а также случайным подбором инструментов в оперных театрах и соборах. Постепенная стабилизация оркестровых составов связана с зарождением современного понятия оркестровой группы, объединяющей родственные по тембру и динамическим свойствам инструменты. Важнейшее завоевание Оркестра в XVII веке - кристаллизация струнной группы (скрипки, альты, виолончели, басовые виолы, позднее вытесненные контрабасами). С 1-й половины XVIII века проводилось различение оркестровых составов в связи с функцией музыки, местом её исполнения (церковные, оперные и концертные составы). Оперный Оркестр, наряду со струнными, флейтами, гобоями и группой бассо континуо (основу которой обычно составляли 2 клавесина и различные инструменты басовой тесситуры), часто включал трубы, тромбоны, литавры; в церковный Оркестр обязательно входил орган. В обоих составах существенную роль играла партия инструмента облигато. Концертный состав почти полностью зависел от места и характера музицирования. Исполнением обычно руководил капельмейстер, игравший на первом клавесине.
Во 2-й половине XVIII века большое значение приобрела дифференциация оперного и концертного составов, причём первый отличался полнотой и разнообразием, а второй находился в стадии становления. В оперный Оркестр в связи со сценической ситуацией включались инструменты, не входившие в концертный Оркестр; так, в группе ударных, помимо литавр, появилась группа, называемая «янычарской музыкой» (большой барабан, тарелки, треугольник, малый барабан). Оформление составов шло параллельно с обновлением инструментария. Повсеместное распространение в опере в 1780-е годы получил кларнет, его введением в симфонический Оркестр к началу XIX века завершилось формирование деревянной духовой группы. В симфоническом творчестве Л. ван Бетховена окончательно сформировался «классический» состав симфонического Оркестра: струнные и парный состав деревянных духовых - 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (иногда 3 или 4) валторны, 2 трубы, пара литавр; в дальнейшем такой состав получил название малого симфонического Оркестра. Бетховен в 9-й симфонии (1823) положил начало большому (в современном значении) составу симфонического Оркестра.: струнные, парный состав деревянных духовых, дополненный видовыми инструментами (у Бетховена - малая флейта и контрафагот), 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, расширенная группа ударных, включающая литавры, треугольник, тарелки, большой барабан. Для подобного состава написаны многие сочинения Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, А. Брукнера, П.И. Чайковского и других композиторов. В первые десятилетия XIX века произошло радикальное усовершенствование духовых инструментов: флейта, а затем и другие деревянные были снабжены клапанным механизмом (изобретение Т. Бёма), натуральные валторны и трубы - вентильным механизмом, сделавшим их звукоряд хроматическим. В 1830-е годы А. Сакс сконструировал новые инструменты (саксгорны, саксофоны). В увеличении состава и расширении тембровых возможностей симфонического Оркестра значительную роль сыграл Г. Берлиоз: в «Фантастической симфонии» (1830) он увеличил струнную группу, точно указав в партитуре количество исполнителей, ввёл характерные инструменты (в том числе английский рожок, арфы). Эпохой в истории Оркестра стало оперное творчество Р. Вагнера: начиная с «Лоэнгрина» состав группы деревянных духовых увеличен до тройного (3 флейты или 2 флейты и малая флейта, 3 гобоя или 2 гобоя и английский рожок, 3 кларнета или 2 кларнета и бас-кларнет, 3 фагота или 2 фагота и контрафагот); в 1840-е годы завершено формирование современной медной группы (4 валторны, 2-3 трубы, 3 тромбона и туба); в «Кольце нибелунга» состав Оркестра увеличился до четверного, в медную группу добавлен квартет сконструированных по его заказу валторновых туб. Оркестровые новшества Н.А. Римского-Корсакова (он широко пользовался основными и характерными тембрами в пределах парно-тройного и тройного составов), воспринятые русскими композиторами следующего поколения (А.К. Глазунов, А.К. Лядов, И.Ф. Стравинский), оказали влияние в сфере оркестрового колорита и на творчество западно-европейских композиторов: К. Дебюсси, М. Равеля. Развитие вагнеровских тенденций привело на грани XIX-XX веков. к образованию в творчестве Г. Малера, Р. Штрауса, А.Н. Скрябина и раннего Стравинского («Весна священная») «сверхоркестра» - расширенного по сравнению с четверным; апогеем этой тенденции стал состав кантаты «Песни Гурре» А. Шёнберга (1911). Место дирижёра - перед Оркестром спиной к публике - первым определил Р. Вагнер.
В XX веке, наряду с унификацией и расширением (80-100 и более музыкантов) состава симфонического Оркестра, происходил процесс сокращения за счёт более полного использования индивидуальных возможностей инструментов (так называемый ненормативный состав); распространились камерные Оркестры (в основе - струнная группа, дополняемая несколькими духовыми, ударными и др.). Резко увеличилась группа ударных: в неё вошли литавры, большой и малый барабаны, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты, тамтам, колокола, колокольчики, ксилофон; затем получили распространение наборы больших барабанов, тарелок, гонгов разных размеров, вуд-блоков и т. д. В состав Оркестра стало включаться фортепиано. В середине и особенно 2-й половине XX века ударная группа заняла равноправное со струнной и духовыми группами положение как в нормативных, так и в ненормативных составах Оркестра. Стремление обогатить тембровую шкалу Оркестра привело к эпизодическому включению электроинструментов, например волн Мартено; во 2-й половине XX века в Оркестр начали вводить магнитофонную запись, электрогитару, на рубеже XX-XXI веков з синтезатор.
Самая распространённая ныне рассадка музыкантов в Оркестре - так называемая американская (первые и вторые скрипки располагаются слева от дирижёра, виолончели и альты - справа, в центре - деревянные, за ними медные духовые, в глубине слева - ударные, справа - контрабасы), введённая в 1945 году Л. Стоковским. Наряду с ней продолжает использоваться так называемая европейская рассадка (первые скрипки и альты слева от дирижёра, вторые скрипки и виолончели справа). В Оркестре ненормативного состава может применяться индивидуальная рассадка.
Крупнейшие современные симфонические Оркестры: оркестр «Гевандхауза» (1781), Парижский оркестр (1828), Венский филармонический оркестр и Нью-Йоркский филармонический оркестр (оба 1842), Бостонский симфонический оркестр (1881), Берлинский филармонический оркестр и Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр (оба 1882), «Консертгебау» (1888), Чикагский симфонический оркестр (1891), Филадельфийский оркестр (1900), Лондонский симфонический оркестр (1904), Кливлендский оркестр (1918), Национальный оркестр Франции (1934), Симфонический оркестр Баварского радио (1949), Российский национальный оркестр (1990).
Во 2-й половине XX - начале XXI веков в связи с развитием аутентичного исполнительства получили распространение Оркестры, состоящие из исторических инструментов (подлинных или их копий). Среди них - «Concentus Musicus» (1953, Вена), «Orchestra of the 18th Century» (1981, Амстердам), «Orchestre Révolutionnaire et Romantique» (1989, Лондон).
Дополнительная литература:
Bekker P. The story of the orchestra. N. Y., 1936;
Schreiber O. Orchester und Orchesterpraxis in Deutschland zwischen 1780 und 1850. B., 1938;
Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр. М., 1953–1956. Т. 1–4;
он же. Беседы об оркестре. М., 1961;
Благодатов Г.И. История симфонического оркестра. Л., 1969;
Borris S. Die grossen Orchester: eine Kulturgeschichte. Hamb., 1969;
Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке / С доп. Р. Штрауса: В 2 т. М., 1972;
Барсова И.А. Книга об оркестре. 2-е изд. М., 1978.