ОРИЕНТАЛИЗМ
ОРИЕНТАЛИЗМ (от латинского orientalis - восточный) - в европейской культуре Нового времени использование сюжетов и мотивов, а также некоторых стилистических приёмов и средств выразительности литературы, архитектуры, изобразительного искусства, музыки различных стран Востока.
В узком смысле - стилистическая тенденция в литературе и искусстве эпохи романтизма, нацеленная на воссоздание во многом условного образа Востока как особого мира, противостоящего культуре Запада и одновременно дополняющего её.
Литература.
Истоки Ориентализма восходят к эпохе эллинизма. Одной из первых встреч Востока и Запада стали походы Александра Македонского, нашедшие широкое отражение в литературе: «Роман об Александре» Псевдо-Каллисфена (III век), «Александрия» и её многочисленные переработки, получившие распространение в средние века, где присутствуют описания диковинных восточных земель и народов. Сведения о странах Востока содержались в литературе крестовых походов, в сочинениях путешественников (М. Поло) и паломников («Путешествие во Святую Землю» Л. ди Никколо Фрескобальди, «Путешествие на гору Синайскую» С. Сиголи, «Путешествие ко Святым Местам» Дж. Гуччи, все XIV век). В XVII веке зарождается научное востоковедение. В 1704-1714 годах во Франции в переводе А. Галлана вышли арабские сказки «1001 ночь», которые вызвали множество подражаний, наполненных экзотическими именами, названиями, картинами природы, быта и нравов: «1001 день» Ф. Пети де Лакруа (1710-1712 годы), «1001 четверть часа. Сказки татарские» (1712) и «Китайские сказки» (1725) Т.С. Гелетта и др. Ориентальный антураж проникает во французский галантный роман в духе рококо: «Шумовка, или Танзаи и Неадарне» («L’écumoire, ou Tanzaї et Néadarné», 1734, русский перевод 2006) К.П.Ж. де Кребийона; в том же русле - галантно-эротический роман «Нескромные сокровища» Д. Дидро (1748).
Параллельно формируется традиция использования восточных мотивов в просветительских целях: сатирический эпистолярный роман «Персидские письма» Ш.Л. Монтескьё (1721) [по его образцу были созданы, в частности, «Турецкие письма» Ж.Ф. Пуллен де Сен-Фуа (1730-1732 годы); «Еврейские письма» (1738-1742 годы) и «Китайские письма» (1739-1742 годы) Ж.Б. Д’Аржана], философско-сатирические «восточные» повести Вольтера: «Мир как он есть, или Видение Бабука», «Задиг, или Судьба» (обе 1748), «Принцесса Вавилонская» (1768). Восточным колоритом отмечены и некоторые трагедии Вольтера: «Заира» (поставлена в 1732 году), «Фанатизм, или Пророк Магомет» (1742), «Китайский сирота» (1755) и др. К ориентальной тематике обращались Э. Парни («Мадагаскарские песни», 1787), Ж.А. Бернарден де Сен-Пьер (повесть «Индийская хижина», 1791).
На рубеже XVIII-XIX веков вместе с интересом к разнообразию типов национальных культур зарождается романтический Ориентализм, сосредоточившийся на воссоздании восточного «местного колорита». Восток начинает осознаваться в своём своеобразии как отдельный мир, как чужая культура, отличная от западной. Опытом усвоения чужого именно как чужого стала опередившая своё время книга «Западно-восточный диван» И.В. Гёте (1819).
Одним из популярных источников переложений и подражаний явилась снабжённая французскими переводами «Арабская хрестоматия» главы́ европейской ориенталистики А.И. Сильвестра де Саси (1806). Дань Ориентализму отдали: Дж. Байрон [«восточные» поэмы «Гяур», «Абидосская невеста» (обе 1813), «Корсар», «Лара» (обе 1814)] и Т. Мур (поэма «Лала Рук», 1817) в Англии, Ф. Рюккерт (сбориник «Газели», 1819-1822 годы) и А. фон Платен [сборникики «Газели» (1821) и «Новые газели» (1823)] в Германии, А. Мицкевич (цикл «Крымские сонеты», 1826) в Польше, В. Гюго (сборник «Восточные мотивы», 1829) во Франции. Заметный след во французской ориенталистике оставило «Путешествие на Восток» (1851) Ж. де Нерваля. Поэтические циклы, посвящённые восточной древности, арабскому Востоку, тропикам, вошли в сборник «Варварские стихотворения» Ш. Леконта де Лиля (1862). Пристальный интерес к Востоку характерен для американских трансценденталистов Р.У. Эмерсона, Г.Д. Торо, Т. Паркера и др.
На рубеже XIX-XX веков ориентальная тематика находит преломление в творчестве неоромантиков Р. Киплинга [сборники новелл «Рикша-призрак и другие истории» (1888), «Город страшной ночи» (1890); «Книга джунглей» (1894) и др.] и Дж. Конрада (роман «Негр с "Нарцисса"», 1897); присутствует в произведениях П. Клоделя (стихотворения в прозе «Познание Востока», 1895-1900 годы), П. Лоти [романы «Мадам Хризантема» (1888), «Третья молодость госпожи Сливы» (1905)], приходит в массовую литературу (приключенческие романы Г.Р. Хаггарда). В XX веке культура Индии и Китая оказала глубокое воздействие на творчество Г. Гессе; Китай сыграл важную роль в творчестве Э. Паунда; театр Востока имел определяющее влияние на формирование эстетической концепции А. Арто (статья «О балийском театре», 1931).
В русскую литературу восточные мотивы проникают с переводами: «Повесть о Варлааме и Иоасафе» - перевод с греческого христианизированного жизнеописания Будды (XI век), «Сказание об Индийском царстве», «Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши» (обе - начало XIII века) и др. «Житие и хожение» Даниила (начало XII века) - первое в отечественной словесности описание паломничества в Палестину; «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (конец XV века) - свидетельство одного из первых европейцев, посетивших Индию.
В 1716 году впервые на русском языке вышел полный текст Корана (с французского перевода 1647 года); тот же французский источник - в основе перевода Корана, выполненного М.И. Веревкиным (1790; к нему позднее обращался А.С. Пушкин). В 1763 году начинают переводиться сказки «1001 ночи», а также многочисленные подражания им, прежде всего - французские. В конце XVIII - начале XIX веков появляются «восточные» повести в духе Вольтера: «Золотой прут» М.М. Хераскова (1782), «Каиб» И.А. Крылова (1792). В 1792 году в «Московском журнале» Н.М. Карамзин помещает свой перевод (предположительно с немецкого языка) двух действий санскритской пьесы «Вновь узнанная Шакунтала» Калидасы. Немало внимания ориентальной тематике уделяла русская периодика, публикуя описания путешествий в восточные страны, переводы образцов поэзии Востока, восточных сказок, пословиц и др. (в основном с западно-европейских языков-посредников). В 1818 году состоялось открытие восточных кафедр в Главном педагогическом институте; в 1825 году стал выходить журнал «Азиатский вестник».
1820-30-е годы - период расцвета русского романтического Ориентализма, черпавшего материал из ориентально окрашенных произведений западно-европейской литературы, оригинальной восточной поэзии [один из источников - арабские хрестоматии (1824, 1832), составленные профессором Московского университета А.В. Болдыревым], а также - и в этом уникальная особенность русского Ориентализма - из фольклора мусульманских народов Роскойсийс империи. В отличие от Западной Европы, для которой Восток был далёкой экзотикой, Россия, осознававшая себя связующим звеном между Востоком и Западом, страной евро-азиатской, остановившей татар «на самом краю Европы» (А.С. Пушкин), имела свой, «домашний», Восток - Кавказ и Крым. Стремление передать «восточный стиль» находит выражение как в экзотических реалиях, так и в использовании синтаксических параллелизмов, контрастов, анафор, пышных сравнений и характерных красочных эпитетов.
Заметным явлением русского романтического Ориентализма стали поэма «Пери и ангел» (1821; перевод из «Лаллы Рук»), «Песнь бедуинки» (1831), индийская повесть в стихах «Наль и Дамаянти» (1844; переложение из «Махабхараты») В.А. Жуковского. «Восточные» поэмы Байрона послужили образцом для «южных» поэм А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822) и «Бахчисарайский фонтан» (1824). Глубоким постижением чужой культуры отмечен пушкинский цикл «Подражания Корану» (1824); восточные мотивы присутствуют в стихотворениях «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах» (все 1824) и др. Ориентальная тематика стала во многом определяющей для творчества знатока восточных языков Д.П. Ознобишина; к ней обращались А.А. Шишков [поэтический сборник «Восточная лютня» (1824), в том числе поэма «Дагестанская узница» - подражание «Кавказскому пленнику» Пушкина], А.И. Подолинский [поэмы «Див и Пери» (1827) и «Смерть Пери» (1837)], А.И. Одоевский [отрывок из несохранившейся поэмы «Чалма», стихотворения «Узница Востока» (1829), «Соловей и роза» (1837), «Моя Пери» (1838)] и др.
Ориентальные мотивы разрабатывались и в прозе: повести О.И. Сенковского («Витязь буланого коня», 1824, «Бедуинка», 1828, и др.), восходящие к арабским источникам; этнографические повести «Киргиз-кайсак» (1830) В.А. Ушакова; «Аммалат-Бек» (1832), «Мулла- Нур» (1836) А.А. Бестужева; «Утбалла» (1837), «Джеллаледин» (1838) Е.А. Ган, «Нурмека» (1839) Н.А. Дуровой. Значительное место тема Востока занимает в творчестве М.Ю. Лермонтова: поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник» (обе 1828), «Измаил-Бей» (1832), «Аул Бастунджи» (1833–34), «Хаджи Абрек» (1835), «Демон» (1829-1839 годы); проза - «Ашик-Кериб (Турецкая сказка)» (1837). В середине XIX века к ней обращается А.А. Фет: «Я люблю его жарко: он тигром в бою», «Не дивись, что я черна» - разработка мотивов ветхозаветной «Песни песней», «Соловей и роза» (все 1847), «Восточный мотив» (1882), «Аваддон» (1883).
В конце XIX - начале XX веков обозначился новый подъём интереса к Востоку, не в последнюю очередь обусловленный стремлением в условиях «кризиса европоцентризма» осмыслить историческую роль России. Большое воздействие на умонастроения Серебряного века оказал Вл.С. Соловьёв (стихотворение «Ex oriente lux», 1890, и др.); свою роль сыграло и увлечение Л.Н. Толстого идеями буддизма. Ориентализм нашёл отражение в творчестве писателей самых разных эстетических предпочтений: И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, А.А. Блока, В.Я. Брюсова, И.А. Бунина, Н.С. Гумилёва, В.И. Иванова, С.А. Есенина, В. Хлебникова и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Спорадическое использование в европейском искусстве мотивов искусства Ближнего и Среднего Востока встречается с эпохи Возрождения (картины Джентиле Беллини, П. Веронезе, Рембрандта и др.). Начиная с периода рококо во французском искусстве XVIII века возникла мода на «тюркери» (туретчину), нашедшая отражение в творчестве Ж.Б. Ванмура, Ж.Э. Лиотара, А. де Фавре, живших в Турции и писавших, помимо сцен из «восточной жизни», портреты «а ля тюркери», изображавшие европейских аристократов в соответствующих костюмах и антураже. Реалии Ближнего и Среднего Востока воспринимались в первую очередь как привлекательные экзотические образы, наряду с египетскими архитектурными мотивами (творчество Дж.Б. Пиранези, Ю. Робера, Э.Л. Булле, К.Н. Леду и др.) и модой на шинуазри и японизм.
Романтический Ориентализм возник в результате непосредственных контактов европейцев с народами Северной Африки, Турции, Восточного Средиземноморья и других восточных регионов. Этому способствовали Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта, французское завоевание Алжира, борьба за независимость в Греции, Крымская война 1853-1856 годов и в целом политика европейского колониализма. Большой вклад в развитие Ориентализма во Франции внесло иллюстрированное издание «Описание Египта» («Description de l’Egypte») Э.Ф. Жомара (тома 1-20, 1809-1822 годы). К Ориентализму в архитектуре XIX века относят постройки с использованием мотивов ближневосточного (также и индийского) зодчества (например, Королевский павильон в Брайтоне, 1815-1823 годы, архитектор Дж. Нэш), обращение европейских мастеров к мавританскому стилю, египетскому стилю и т. д. [архитекторы Ш. Персье и П.Ф.Л. Фонтен во Франции, Э. Блор, П.Ф. Робинсон, Дж. Эйтчисон в Великобритании, А.Н. Воронихин, А.А. Менелас в России, Г. Земпер, К.Ф. Шинкель (оформление оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта в 1816 году) в Германии, и др.]. В изобразительном искусстве Ориентализм связан с обращением к историческим событиям, литературным сюжетам, жизни и быту народов Ближнего и Среднего Востока, а также с использованием отдельных стилистических приёмов восточного искусства. Распространяется жанр картин на сюжеты современной и древней истории народов Востока и Северной Африки (картины А.Ж. Гро, Э. Делакруа, Т. Жерико, А.Л. Жироде-Триозона, А.Г. Декана, Ж.Л. Жерома, Э. Фромантена во Франции, Х. Макарта в Австрии, Д. Уилки, У.Х. Ханта, Ф.М. Брауна в Великобритании, В.В. Верещагина в России, портреты жителей Северной Африки работы французского скульптора Ш.А.Ж. Кордье и др.). Библейские сюжеты изображаются в восточных декорациях с достоверной передачей костюмов, пейзажей, этнических типов (гравюры Г. Доре, картины Г. Моро, В.Д. Поленова и др.). Особый интерес художников вызывали такие явления восточной жизни, как бани и гаремы, где мнимая этнография становилась предлогом для проявления эротики (картины Ж. О.Д. Энгра, Т. Шассерио, Дж. Ф. Льюиса, Л. Альма-Тадемы и др.), также рынки, образы бедуинов и янычар (картины Э.Ж.О. Верне), непривычные для европейского глаза мотивы (пейзажи пустынь, исламская архитектура). Увлечение Востоком ярко проявилось и в декоративно-прикладном искусстве: в частности, в моду входят новые формы мебели (оттоманка, кушетка), курильницы, элементы костюма (халат, тюрбан как женский головной убор и феска как мужской). В XX веке ориентальные мотивы продолжают использоваться в архитектуре (например, у некоторых мастеров модерна и ар деко) и в изобразительном искусстве - у А. Матисса, П. Клее, А. Марке и др.; в русском искусстве - у мастеров «Мира искусства» (прежде всего в оформлении спектаклей на «восточные» сюжеты»), также в книжной графике (например, иллюстрации М.А. Врубеля к произведениям М.Ю. Лермонтова), у художников «Голубой розы» и др.
Музыка.
Ориентализму предшествовало стилизованное либо карикатурное изображение «чужих» культур (один из первых примеров - «Еврейский танец» Г. Нойзидлера, опубликован в 1544 году). К «Востоку» композиторы обращались в основном начиная с барокко (опера-балет «Галантные Индии» Ж.Ф. Рамо, оркестровая сюита «Народы» Г.Ф. Телемана и др.). «Восточный» колорит связывался с использованием ограниченного круга «экзотических» средств (развёртывание мелодии на фоне бурдона, отбивание ритма большим барабаном, «неправильная» гармония и др.), которые, однако, почти не отличались от любой другой локальной характерности (французский танец мюзет у Ф. Куперена, полонез у И.С. Баха, русская пляска в «Московитах» Телемана). В XVIII веке распространилась музыка alla turca («в турецком стиле»), имитирующая в комическом виде звучание турецкого военного оркестра - с подчёркнуто маршевым ритмом, «примитивной» мелодикой и гармонией (хрестоматийный образец - Рондо alla turca из клавирной сонаты В.А. Моцарта A-dur K331/300). Смотри также «Янычарская музыка».
Ориентализм в европейской музыке романтического стиля 2-й половины XIX - 1-й трети XX веков связывается с созданием музыкальными средствами богатого, но по-прежнему условного восточного колорита: Ориентализму свойственна дистанцированность от национально определённых черт музыки. Ориентализм проникает в оперу - французскую лирическую, а также в «большую», историческую, комическую, сказочную; поводом для использования ориентального колорита оказывается сюжет или сюжетный мотив (часто лирический), в котором может эксплуатироваться едва ли не любая «восточная» тематика: библейская («Самсон и Далила» К. Сен-Санса), условно арабская или персидская («Джамиле» Ж. Бизе), цейлонская и индийская («Искатели жемчуга» Бизе, «Лакме» Л. Делиба), цыганская («Кармен» Бизе), египетская («Аида» Дж. Верди), половецкая («Князь Игорь» А. П. Бородина), японская и китайская («Чио-Чио-сан», «Турандот» Дж. Пуччини). В «большом балете» появляется традиция включать «восточные танцы» в дивертисмент; классические образцы - Арабский и Китайский танцы в балете «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В русской музыке Ориентализм нашёл выражение в балете («Раймонда» А. К. Глазунова, «Красный мак» Р.М. Глиэра), симфонических («Антар», «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова, «В Средней Азии» Бородина) и камерных [романсы «Грузинская песня» М.А. Балакирева, «Не пой, красавица, при мне» С.В. Рахманинова (оба на стихи А.С. Пушкина) и др.] жанрах. Основные средства, которыми композиторы пользуются для создания ориентального колорита: в мелодике - орнаментика, виртуозная колоратура (партия Шемаханской царицы в опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова), в гармонии - модализмы («Два еврея» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского), в оркестровке - эффект звучания экзотических инструментов (колокольчики, арфа, специфические тембры духовых и др.), в фактуре - выдержанные звуки (органный пункт, педаль), разного рода остинато (Персидская пляска в опере «Хованщина» Мусоргского). Цитирование подлинных народных мелодий в условиях романтической гармонии также иногда использовалось для создания общего ориентального колорита (Персидский хор в опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, фантазия для фортепиано «Исламей» Балакирева).
В музыке конца XIX - 1-й половины XX веков, созданной вне стилевых пределов романтизма, условность средств Ориентализма сменилась тенденцией к аутентизму (например, у композиторов, связанных с импрессионизмом, неофольклоризмом), однако встречаются и отдельные проявления Ориентализма [например, в опере «Соловей» И.Ф. Стравинского, балетах «Синий бог» («индийская легенда») Р. Ана, «Пери» П. Дюка].
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