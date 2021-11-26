ОРИЕНТАЛИЗМ

ОРИЕНТАЛИЗМ (от латинского orientalis - восточный) - в ев­ро­пей­ской куль­ту­ре Но­во­го вре­ме­ни ис­поль­зо­ва­ние сю­же­тов и мо­тивов, а так­же не­ко­то­рых сти­ли­стических приё­мов и средств вы­ра­зи­тель­но­сти ли­те­ра­ту­ры, ар­хи­тек­ту­ры, изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва, му­зы­ки раз­лич­ных стран Вос­то­ка.

В уз­ком смыс­ле - сти­ли­стическая тен­ден­ция в ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве эпо­хи ро­ман­тиз­ма, на­це­лен­ная на вос­соз­да­ние во мно­гом ус­лов­но­го об­раза Вос­то­ка как осо­бо­го ми­ра, про­ти­во­стоя­ще­го куль­ту­ре За­па­да и од­но­вре­мен­но до­пол­няю­ще­го её.

Ли­те­ра­ту­ра.

Ис­то­ки Ориентализма вос­хо­дят к эпо­хе эл­ли­низ­ма. Од­ной из пер­вых встреч Вос­то­ка и За­па­да ста­ли по­хо­ды Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го , на­шед­шие ши­ро­кое от­ра­же­ние в литературе: «Ро­ман об Алек­сан­д­ре» Псев­до-Кал­лис­фе­на (III век), «Алек­сан­д­рия» и её мно­го­численные пе­ре­ра­бот­ки, по­лу­чив­шие рас­про­стра­не­ние в сред­ние ве­ка, где при­сут­ст­ву­ют опи­са­ния ди­ко­вин­ных восточных зе­мель и на­ро­дов. Све­де­ния о стра­нах Вос­то­ка со­дер­жа­лись в литературе кре­сто­вых по­хо­дов , в со­чи­не­ни­ях пу­те­ше­ст­вен­ни­ков (М. По­ло) и па­лом­ни­ков («Пу­те­ше­ст­вие во Свя­тую Зем­лю» Л. ди Ник­ко­ло Фре­ско­баль­ди, «Пу­те­ше­ст­вие на го­ру Си­най­скую» С. Си­го­ли, «Пу­те­ше­ст­вие ко Свя­тым Мес­там» Дж. Гуч­чи, все XIV век). В XVII веке за­ро­ж­да­ет­ся на­учное вос­то­ко­ве­де­ние. В 1704-1714 годах во Фран­ции в переводе А. Гал­ла­на выш­ли арабские сказ­ки «1001 ночь», ко­то­рые выз­ва­ли мно­же­ст­во под­ра­жа­ний, на­пол­нен­ных эк­зо­тическими име­на­ми, на­зва­ния­ми, кар­ти­на­ми при­ро­ды, бы­та и нра­вов: «1001 день» Ф. Пе­ти де Лак­руа (1710-1712 годы), «1001 чет­верть ча­са. Сказ­ки та­тар­ские» (1712) и «Ки­тай­ские сказ­ки» (1725) Т.С. Ге­лет­та и др. Ори­ен­таль­ный ан­ту­раж про­ни­ка­ет во французский га­лант­ный ро­ман в ду­хе ро­ко­ко: «Шу­мов­ка, или Тан­заи и Не­адар­не» («L’écumoire, ou Tanzaї et Néa­dar­né», 1734, русский перевод 2006) К.П.Ж. де Кре­бий­о­на; в том же рус­ле - га­лант­но-эро­тический ро­ман «Не­скром­ные со­кро­ви­ща» Д. Дид­ро (1748).

Па­рал­лель­но фор­ми­ру­ет­ся тра­ди­ция ис­поль­зо­ва­ния восточных мо­ти­вов в про­све­ти­тель­ских це­лях: са­ти­рический эпи­сто­ляр­ный ро­ман «Пер­сид­ские пись­ма» Ш.Л. Мон­тес­кьё (1721) [по его об­раз­цу бы­ли со­зда­ны, в ча­ст­но­сти, «Ту­рец­кие пись­ма» Ж.Ф. Пул­лен де Сен-Фуа (1730-1732 годы); «Ев­рей­ские пись­ма» (1738-1742 годы) и «Ки­тай­ские пись­ма» (1739-1742 годы) Ж.Б. Д’Ар­жана], фи­лософско-са­ти­рические «вос­точ­ные» по­вес­ти Воль­те­ра: «Мир как он есть, или Ви­де­ние Ба­бу­ка», «За­диг, или Судь­ба» (обе 1748), «Прин­цес­са Ва­ви­лон­ская» (1768). Восточным ко­ло­ри­том от­ме­че­ны и не­ко­то­рые тра­ге­дии Воль­те­ра: «Заи­ра» (поставлена в 1732 году), «Фа­на­тизм, или Про­рок Ма­го­мет» (1742), «Ки­тай­ский си­ро­та» (1755) и др. К ори­ен­таль­ной те­ма­ти­ке об­ра­ща­лись Э. Пар­ни («Ма­да­га­скар­ские пес­ни», 1787), Ж.А. Бер­нар­ден де Сен-Пьер (по­весть «Ин­дий­ская хи­жи­на», 1791).

На ру­бе­же XVIII-XIX веков вме­сте с ин­те­ре­сом к раз­но­об­ра­зию ти­пов национальных куль­тур за­ро­ж­да­ет­ся ро­ман­ти­че­ский Ориентализм, со­сре­до­то­чив­ший­ся на вос­соз­да­нии восточного «ме­ст­но­го ко­ло­ри­та». Вос­ток на­чи­на­ет осо­зна­вать­ся в сво­ём свое­об­ра­зии как отдельный мир, как чу­жая куль­ту­ра, от­лич­ная от за­пад­ной. Опы­том ус­вое­ния чу­жо­го имен­но как чу­жо­го ста­ла опе­ре­див­шая своё вре­мя книга «За­пад­но-вос­точ­ный ди­ван» И.В. Гё­те (1819).

Од­ним из по­пу­ляр­ных ис­точ­ни­ков пе­ре­ло­же­ний и под­ра­жа­ний яви­лась снаб­жён­ная французскими пе­ре­во­да­ми «Араб­ская хре­сто­ма­тия» главы́ ев­ропейской ори­ен­та­ли­сти­ки А.И. Силь­ве­ст­ра де Са­си (1806). Дань Ориентализму от­да­ли: Дж. Бай­рон [«вос­точ­ные» по­эмы «Гя­ур», «Аби­дос­ская не­вес­та» (обе 1813), «Кор­сар», «Ла­ра» (обе 1814)] и Т. Мур (по­эма «Ла­ла Рук», 1817) в Анг­лии, Ф. Рюк­керт (сбориник «Га­зе­ли», 1819-1822 годы) и А. фон Пла­тен [сборникики «Га­зе­ли» (1821) и «Но­вые га­зе­ли» (1823)] в Гер­ма­нии, А. Миц­ке­вич (цикл «Крым­ские со­не­ты», 1826) в Поль­ше, В. Гю­го (сборник «Вос­точ­ные мо­ти­вы», 1829) во Фран­ции. За­мет­ный след во французской ори­ен­та­ли­сти­ке ос­та­ви­ло «Пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток» (1851) Ж. де Нер­ва­ля. По­этические цик­лы, по­свя­щён­ные восточной древ­но­сти, арабскому Вос­то­ку, тро­пи­кам, во­шли в сборник «Вар­вар­ские сти­хо­тво­ре­ния» Ш. Ле­кон­та де Ли­ля (1862). При­сталь­ный ин­те­рес к Вос­то­ку ха­рак­те­рен для американских транс­цен­ден­та­ли­стов Р.У. Эмер­со­на, Г.Д. То­ро, Т. Пар­ке­ра и др.

На ру­бе­же XIX-XX веков ори­ен­таль­ная те­ма­ти­ка на­хо­дит пре­лом­ле­ние в твор­че­ст­ве нео­ро­ман­ти­ков Р. Ки­п­лин­га [сборники но­велл «Рик­ша-при­зрак и дру­гие ис­то­рии» (1888), «Го­род страш­ной но­чи» (1890); «Кни­га джунг­лей» (1894) и др.] и Дж. Кон­ра­да (ро­ман «Негр с "Нар­цис­са"», 1897); при­сут­ст­ву­ет в про­из­ве­де­ни­ях П. Кло­де­ля (сти­хо­тво­ре­ния в про­зе «По­зна­ние Вос­то­ка», 1895-1900 годы), П. Ло­ти [ро­ма­ны «Ма­дам Хри­зан­те­ма» (1888), «Тре­тья мо­ло­дость гос­по­жи Сли­вы» (1905)], при­хо­дит в мас­со­вую ли­те­ра­ту­ру (при­клю­ченческие ро­ма­ны Г.Р. Хаг­гар­да). В XX веке куль­ту­ра Ин­дии и Ки­тая ока­за­ла глу­бо­кое воз­дей­ст­вие на твор­че­ст­во Г. Гес­се; Ки­тай сыг­рал важ­ную роль в твор­че­ст­ве Э. Па­ун­да; те­атр Вос­то­ка имел оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние эс­те­тической кон­цеп­ции А. Ар­то (статья «О ба­лий­ском те­ат­ре», 1931).

В рус­скую литературу восточные мо­ти­вы про­ни­ка­ют с пе­ре­во­да­ми: «По­весть о Вар­лаа­ме и Ио­а­са­фе» - перевод с греческого хри­стиа­ни­зи­ро­ван­но­го жиз­не­опи­са­ния Буд­ды (XI век), «Ска­за­ние об Ин­дий­ском цар­ст­ве», «Ска­за­ние о две­на­дца­ти снах ца­ря Ша­хаи­ши» (обе - начало XIII века) и др. «Жи­тие и хо­жение» Да­нии­ла (начало XII века) - пер­вое в отечественной сло­вес­но­сти опи­са­ние па­лом­ни­че­ст­ва в Па­ле­сти­ну; «Хо­же­ние за три мо­ря» Афа­на­сия Ни­ки­тина (конец XV века) - сви­де­тель­ст­во од­но­го из пер­вых ев­ро­пей­цев, по­се­тив­ших Ин­дию.

В 1716 году впер­вые на русском язы­ке вы­шел пол­ный текст Ко­ра­на (с французского перевода 1647 года); тот же французский ис­точ­ник - в ос­нове пе­ре­во­да Ко­ра­на, вы­пол­нен­но­го М.И. Ве­рев­ки­ным (1790; к не­му позд­нее об­ра­щал­ся А.С. Пуш­кин). В 1763 году на­чи­на­ют пе­ре­во­дить­ся сказ­ки «1001 но­чи», а так­же мно­го­численные под­ра­жа­ния им, пре­ж­де все­го - фран­цуз­ские. В конце XVIII - начале XIX веков по­яв­ля­ют­ся «вос­точ­ные» по­вес­ти в ду­хе Воль­те­ра: «Зо­ло­той прут» М.М. Хе­ра­ско­ва (1782), «Ка­иб» И.А. Кры­ло­ва (1792). В 1792 году в «Мо­с­ков­ском жур­на­ле» Н.М. Ка­рам­зин по­ме­ща­ет свой пе­ре­вод (пред­по­ло­жи­тель­но с немецкого языка) двух дей­ст­вий санскритской пье­сы «Вновь уз­нан­ная Ша­кун­та­ла» Ка­ли­да­сы. Не­ма­ло вни­ма­ния ори­ен­таль­ной те­ма­ти­ке уде­ля­ла русская пе­рио­ди­ка, пуб­ли­куя опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий в восточные стра­ны, пе­ре­во­ды об­раз­цов по­эзии Вос­то­ка, восточных ска­зок, по­сло­виц и др. (в основном с западно-ев­ропейских язы­ков-по­сред­ни­ков). В 1818 году со­стоя­лось от­кры­тие восточных ка­федр в Главном пе­да­го­гическом институте; в 1825 году стал вы­хо­дить журнал «Ази­ат­ский вест­ник».

1820-30-е годы - пе­ри­од рас­цве­та русского ро­ман­ти­че­ско­го Ориентализма, чер­пав­ше­го ма­те­ри­ал из ори­ен­таль­но ок­ра­шен­ных про­из­ве­де­ний западно-ев­ропейской литературы, ори­ги­наль­ной восточной по­эзии [один из ис­точ­ни­ков - арабские хре­сто­ма­тии (1824, 1832), со­став­лен­ные профессором Московского университета А.В. Бол­ды­ре­вым], а так­же - и в этом уни­каль­ная осо­бен­ность русского Ориентализма - из фольк­ло­ра му­сульманских на­ро­дов Роскойсийс им­пе­рии. В от­ли­чие от Западной Ев­ро­пы, для ко­то­рой Вос­ток был да­лёкой эк­зо­ти­кой, Рос­сия, осоз­на­вав­шая се­бя свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду Вос­то­ком и За­па­дом, стра­ной ев­ро-ази­ат­ской, ос­та­но­вив­шей та­тар «на са­мом краю Ев­ро­пы» (А.С. Пуш­кин), име­ла свой, «до­маш­ний», Вос­ток - Кав­каз и Крым. Стрем­ле­ние пе­ре­дать «вос­точ­ный стиль» на­хо­дит вы­ра­же­ние как в эк­зо­тических реа­ли­ях, так и в ис­поль­зо­ва­нии син­так­сических па­рал­ле­лиз­мов, кон­тра­стов, ана­фор, пыш­ных срав­не­ний и ха­рак­тер­ных кра­соч­ных эпи­те­тов.

За­мет­ным яв­ле­ни­ем русского ро­ман­тического Ориентализма ста­ли по­эма «Пе­ри и ан­гел» (1821; перевод из «Лал­лы Рук»), «Песнь бе­ду­ин­ки» (1831), ин­дий­ская по­весть в сти­хах «Наль и Да­ма­ян­ти» (1844; пе­ре­ло­же­ние из «Ма­хаб­ха­ра­ты») В.А. Жу­ков­ско­го. «Вос­точ­ные» по­эмы Бай­ро­на по­слу­жи­ли об­раз­цом для «юж­ных» по­эм А.С. Пуш­ки­на «Кав­каз­ский плен­ник» (1822) и «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» (1824). Глу­бо­ким по­сти­же­ни­ем чу­жой куль­ту­ры от­ме­чен пуш­кин­ский цикл «Под­ра­жа­ния Ко­ра­ну» (1824); восточные мо­ти­вы при­сут­ст­ву­ют в сти­хо­тво­ре­ни­ях «Фон­та­ну Бах­чи­са­рай­ско­го двор­ца», «Ви­но­град», «О де­ва-ро­за, я в око­вах» (все 1824) и др. Ори­ен­таль­ная те­ма­ти­ка ста­ла во мно­гом оп­ре­де­ляю­щей для твор­че­ст­ва зна­то­ка восточных язы­ков Д.П. Оз­но­би­ши­на; к ней об­ра­ща­лись А.А. Шиш­ков [по­этический сборник «Вос­точ­ная лют­ня» (1824), в том числе по­эма «Да­ге­стан­ская уз­ни­ца» - под­ра­жа­ние «Кав­каз­ско­му плен­ни­ку» Пуш­ки­на], А.И. По­до­лин­ский [по­эмы «Див и Пе­ри» (1827) и «Смерть Пе­ри» (1837)], А.И. Одо­ев­ский [от­ры­вок из не­со­хра­нив­шей­ся по­эмы «Чал­ма», сти­хо­тво­рения «Уз­ни­ца Вос­то­ка» (1829), «Со­ло­вей и ро­за» (1837), «Моя Пе­ри» (1838)] и др.

Ори­ен­таль­ные мо­ти­вы раз­ра­ба­ты­ва­лись и в про­зе: по­вес­ти О.И. Сен­ков­ско­го («Ви­тязь бу­ла­но­го ко­ня», 1824, «Бе­ду­ин­ка», 1828, и др.), вос­хо­дя­щие к арабским ис­точ­ни­кам; эт­но­гра­фические по­вес­ти «Кир­гиз-кай­сак» (1830) В.А. Уша­ко­ва; «Ам­ма­лат-Бек» (1832), «Мул­ла- Нур» (1836) А.А. Бес­ту­же­ва; «Ут­бал­ла» (1837), «Джел­ла­ле­дин» (1838) Е.А. Ган, «Нур­ме­ка» (1839) Н.А. Ду­ро­вой. Зна­чительное ме­сто те­ма Вос­то­ка за­ни­ма­ет в твор­че­ст­ве М.Ю. Лер­мон­то­ва: по­эмы «Чер­ке­сы», «Кав­каз­ский плен­ник» (обе 1828), «Из­ма­ил-Бей» (1832), «Аул Бас­тунд­жи» (1833–34), «Хад­жи Аб­рек» (1835), «Де­мон» (1829-1839 годы); про­за - «Ашик-Ке­риб (Ту­рец­кая сказ­ка)» (1837). В середине XIX века к ней об­ра­ща­ет­ся А.А. Фет: «Я люб­лю его жар­ко: он тиг­ром в бою», «Не ди­вись, что я чер­на» - раз­ра­бот­ка мо­ти­вов вет­хо­за­вет­ной «Пес­ни пес­ней», «Со­ло­вей и ро­за» (все 1847), «Вос­точ­ный мо­тив» (1882), «Авад­дон» (1883).

В конце XIX - начале XX веков обо­зна­чил­ся но­вый подъ­ём ин­те­ре­са к Вос­то­ку, не в по­след­нюю оче­редь обу­слов­лен­ный стрем­ле­ни­ем в ус­ло­ви­ях «кри­зи­са ев­ро­по­цен­триз­ма» ос­мыс­лить ис­то­рическую роль Рос­сии. Боль­шое воз­дей­ст­вие на умо­настрое­ния Се­реб­ря­но­го ве­ка ока­зал Вл.С. Со­ловь­ёв (стихотворение «Ex oriente lux», 1890, и др.); свою роль сыг­ра­ло и ув­ле­че­ние Л.Н. Тол­сто­го идея­ми буд­диз­ма. Ориентализм на­шёл от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей са­мых раз­ных эс­те­тических пред­поч­те­ний: И.Ф. Ан­нен­ско­го, К.Д. Баль­мон­та, А. Бе­ло­го, А.А. Бло­ка, В.Я. Брю­со­ва, И.А. Бу­ни­на, Н.С. Гу­ми­лё­ва, В.И. Ива­но­ва, С.А. Есе­ни­на, В. Хлеб­ни­ко­ва и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Спо­ра­ди­че­ское ис­поль­зо­ва­ние в ев­ропейском искусстве мо­ти­вов искусства Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка встре­ча­ет­ся с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (кар­ти­ны Джен­ти­ле Бел­ли­ни, П. Ве­ро­не­зе, Рем­бранд­та и др.). На­чи­ная с пе­рио­да ро­ко­ко во французском искусстве XVIII века воз­ник­ла мо­да на «тюр­ке­ри» (ту­рет­чи­ну), на­шед­шая от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве Ж.Б. Ван­му­ра, Ж.Э. Лио­та­ра, А. де Фав­ре, жив­ших в Тур­ции и пи­сав­ших, по­ми­мо сцен из «вос­точ­ной жиз­ни», порт­ре­ты «а ля тюр­ке­ри», изо­бра­жав­шие ев­ропейских ари­сто­кра­тов в со­от­вет­ст­вую­щих кос­тю­мах и ан­ту­ра­же. Реа­лии Ближ­не­го и Сред­нег­о Вос­то­ка вос­при­ни­ма­лись в пер­вую оче­редь как при­вле­ка­тель­ные эк­зо­тические об­ра­зы, на­ря­ду с египетскими ар­хитектурными мо­ти­ва­ми (твор­че­ст­во Дж.Б. Пи­ра­не­зи, Ю. Ро­бе­ра, Э.Л. Бул­ле, К.Н. Ле­ду и др.) и мо­дой на ши­ну­аз­ри и япо­низм.

Ро­ман­ти­че­ский Ориентализм воз­ник в ре­зуль­та­те не­по­средственных кон­так­тов ев­ро­пей­цев с на­ро­да­ми Северной Аф­ри­ки, Тур­ции, Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья и других восточных ре­гио­нов. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ли Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, французское за­вое­ва­ние Ал­жи­ра, борь­ба за не­за­ви­си­мость в Гре­ции, Крым­ская вой­на 1853-1856 годов и в це­лом по­ли­ти­ка ев­ропейского ко­ло­ниа­лиз­ма. Боль­шой вклад в раз­ви­тие Ориентализма во Фран­ции вне­сло ил­лю­ст­ри­рованное издание «Опи­са­ние Егип­та» («Description de l’Egypte») Э.Ф. Жо­ма­ра (тома 1-20, 1809-1822 годы). К Ориентализму в ар­хи­тек­ту­ре XIX века от­но­сят по­строй­ки с ис­поль­зо­ва­ни­ем мо­ти­вов ближ­не­во­сточ­но­го (так­же и ин­дий­ско­го) зод­че­ст­ва (например, Ко­ро­лев­ский па­виль­он в Брай­то­не, 1815-1823 годы, архитектор Дж. Нэш), об­ра­ще­ние ев­ропейских мас­те­ров к мав­ри­тан­ско­му сти­лю, еги­пет­ско­му сти­лю и т. д. [ар­хи­тек­то­ры Ш. Пер­сье и П.Ф.Л. Фон­тен во Фран­ции, Э. Блор, П.Ф. Ро­бин­сон, Дж. Эйт­чи­сон в Ве­ли­ко­бри­та­нии, А.Н. Во­ро­ни­хин, А.А. Ме­не­лас в Рос­сии, Г. Зем­пер, К.Ф. Шин­кель (оформ­ле­ние опе­ры «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та в 1816 году) в Гер­ма­нии, и др.]. В изо­бра­зительном искусстве Ориентализм свя­зан с об­ра­ще­ни­ем к ис­то­рическим со­бы­ти­ям, литературным сю­же­там, жиз­ни и бы­ту на­ро­дов Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, а так­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем отдельных сти­ли­стических приё­мов восточного искусства. Рас­про­стра­ня­ет­ся жанр кар­тин на сю­же­ты современной и древ­ней ис­то­рии на­ро­дов Вос­то­ка и Северной Аф­ри­ки (кар­ти­ны А.Ж. Гро, Э. Де­лак­руа, Т. Же­рико, А.Л. Жи­ро­де-Трио­зо­на, А.Г. Де­ка­на, Ж.Л. Же­ро­ма, Э. Фро­ман­те­на во Фран­ции, Х. Ма­кар­та в Ав­ст­рии, Д. Уил­ки, У.Х. Хан­та, Ф.М. Брау­на в Ве­ли­ко­бри­та­нии, В.В. Ве­ре­ща­ги­на в Рос­сии, порт­ре­ты жи­те­лей Северной Аф­ри­ки ра­бо­ты французского скульп­то­ра Ш.А.Ж. Кор­дье и др.). Биб­лей­ские сю­же­ты изо­бра­жа­ют­ся в восточных де­ко­ра­ци­ях с дос­то­вер­ной пе­ре­да­чей кос­тю­мов, пей­за­жей, эт­нических ти­пов (гра­вю­ры Г. До­ре, кар­тины Г. Мо­ро, В.Д. По­ле­но­ва и др.). Осо­бый ин­те­рес ху­дож­ни­ков вы­зы­ва­ли та­кие яв­ле­ния восточной жиз­ни, как ба­ни и га­ре­мы, где мни­мая эт­но­гра­фия ста­но­ви­лась пред­ло­гом для про­яв­ле­ния эро­ти­ки (кар­ти­ны Ж. О.Д. Эн­гра, Т. Шас­се­рио, Дж. Ф. Льюи­са, Л. Аль­ма-Та­де­мы и др.), так­же рын­ки, об­ра­зы бе­дуи­нов и яны­чар (кар­ти­ны Э.Ж.О. Вер­не), не­при­выч­ные для ев­ропейского гла­за мо­ти­вы (пей­за­жи пус­тынь, ис­лам­ская ар­хи­тек­ту­ра). Ув­ле­че­ние Вос­то­ком яр­ко про­яви­лось и в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве: в ча­ст­но­сти, в мо­ду вхо­дят но­вые фор­мы ме­бе­ли (от­то­ман­ка, ку­шет­ка), ку­риль­ни­цы, эле­мен­ты кос­тю­ма (ха­лат, тюр­бан как жен­ский го­лов­ной убор и фес­ка как муж­ской). В XX веке ори­ен­таль­ные мо­ти­вы про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся в ар­хи­тек­ту­ре (например, у не­ко­то­рых мас­те­ров мо­дер­на и ар де­ко) и в изо­бра­зительном искусстве - у А. Ма­тисса, П. Клее, А. Мар­ке и др.; в русском искусстве - у мас­те­ров «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (пре­ж­де все­го в оформ­ле­нии спек­так­лей на «вос­точ­ные» сю­же­ты»), так­же в книж­ной гра­фи­ке (например, ил­лю­ст­ра­ции М.А. Вру­бе­ля к про­из­ве­де­ни­ям М.Ю. Лер­мон­то­ва), у ху­дож­ни­ков «Го­лу­бой ро­зы» и др.

Му­зы­ка.

Ориентализму пред­ше­ст­во­ва­ло сти­ли­зо­ван­ное ли­бо ка­ри­ка­тур­ное изо­бра­же­ние «чу­жих» куль­тур (один из пер­вых при­ме­ров - «Ев­рей­ский та­нец» Г. Ной­зид­ле­ра, опубликован в 1544 году). К «Вос­то­ку» ком­по­зи­то­ры об­ра­ща­лись в основном на­чи­ная с ба­рок­ко (опе­ра-ба­лет «Га­лант­ные Ин­дии» Ж.Ф. Ра­мо, ор­ке­ст­ро­вая сюи­та «На­ро­ды» Г.Ф. Те­ле­ма­на и др.). «Вос­точ­ный» ко­ло­рит свя­зы­вал­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем ог­ра­ни­чен­но­го кру­га «эк­зо­ти­че­ских» средств (раз­вёр­ты­ва­ние ме­ло­дии на фо­не бур­до­на, от­би­ва­ние рит­ма боль­шим ба­ра­ба­ном, «не­пра­виль­ная» гар­мо­ния и др.), ко­то­рые, од­на­ко, поч­ти не от­ли­ча­лись от лю­бой дру­гой ло­каль­ной ха­рак­тер­но­сти (французский та­нец мю­зет у Ф. Ку­пе­ре­на, по­ло­нез у И.С. Ба­ха, русская пля­ска в «Мос­ко­ви­тах» Те­ле­ма­на). В XVIII веке рас­про­стра­ни­лась му­зы­ка alla turca («в ту­рец­ком сти­ле»), ими­ти­рую­щая в ко­мическом ви­де зву­ча­ние турецкого во­енного ор­ке­ст­ра - с под­чёрк­ну­то мар­ше­вым рит­мом, «при­ми­тив­ной» ме­ло­ди­кой и гар­мо­ни­ей (хре­сто­ма­тий­ный об­ра­зец - Рон­до alla turca из кла­вир­ной со­на­ты В.А. Мо­цар­та A-dur K331/300). Смотри так­же «Яны­чар­ская му­зы­ка».

Ориентализм в ев­ропейской му­зы­ке ро­ман­тического сти­ля 2-й половины XIX - 1-й тре­ти XX веков свя­зы­ва­ет­ся с соз­да­ни­ем музыкальными сред­ст­ва­ми бо­га­то­го, но по-преж­не­му ус­лов­но­го восточного ко­ло­ри­та: Ориентализму свой­ст­вен­на дис­тан­ци­ро­ван­ность от на­цио­наль­но оп­ре­де­лён­ных черт му­зы­ки. Ориентализм про­ни­ка­ет в опе­ру - французскую ли­ри­че­скую, а так­же в «боль­шую», ис­то­рическую, ко­мическую, ска­зоч­ную; по­во­дом для ис­поль­зо­ва­ния ори­ен­таль­но­го ко­ло­ри­та ока­зы­ва­ет­ся сю­жет или сю­жет­ный мо­тив (час­то ли­ри­че­ский), в ко­то­ром мо­жет экс­плуа­ти­ро­вать­ся ед­ва ли не лю­бая «вос­точ­ная» те­ма­ти­ка: биб­лей­ская («Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са), ус­лов­но араб­ская или пер­сид­ская («Джа­ми­ле» Ж. Би­зе), цей­лон­ская и ин­дий­ская («Ис­ка­те­ли жем­чу­га» Би­зе, «Лак­ме» Л. Де­ли­ба), цы­ган­ская («Кар­мен» Би­зе), еги­пет­ская («Аи­да» Дж. Вер­ди), по­ло­вец­кая («Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на), япон­ская и ки­тай­ская («Чио-Чио-сан», «Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни). В «боль­шом ба­ле­те» по­яв­ля­ет­ся тра­ди­ция вклю­чать «вос­точ­ные тан­цы» в ди­вер­тис­мент; клас­сические об­раз­цы - Араб­ский и Ки­тай­ский тан­цы в ба­ле­те «Щел­кун­чик» П.И. Чай­ков­ско­го. В русской музы­ке Ориентализм на­шёл вы­ра­же­ние в ба­ле­те («Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва, «Крас­ный мак» Р.М. Гли­эра), сим­фо­ни­чес­ких («Ан­тар», «Шехе­ра­за­да» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «В Сред­ней Азии» Бо­ро­ди­на) и ка­мер­ных [ро­ман­сы «Гру­зин­ская пес­ня» М.А. Ба­ла­ки­ре­ва, «Не пой, кра­са­ви­ца, при мне» С.В. Рах­ма­ни­но­ва (оба на сти­хи А.С. Пуш­ки­на) и др.] жан­рах. Основные сред­ст­ва, ко­то­ры­ми ком­по­зи­то­ры поль­зу­ют­ся для соз­да­ния ори­ен­таль­но­го ко­ло­ри­та: в ме­ло­ди­ке - орна­мен­ти­ка, вир­ту­оз­ная ко­ло­ра­ту­ра (пар­тия Ше­ма­хан­ской ца­ри­цы в опе­ре «Зо­ло­той пе­ту­шок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), в гар­мо­нии - мо­да­лиз­мы («Два ев­рея» из фортепианного цик­ла «Кар­тин­ки с вы­став­ки» М.П. Му­сорг­ско­го), в ор­ке­ст­ров­ке - эф­фект зву­ча­ния эк­зо­тических ин­ст­ру­мен­тов (ко­ло­коль­чи­ки, ар­фа, спе­ци­фические тем­бры ду­хо­вых и др.), в фак­ту­ре - вы­дер­жан­ные зву­ки (ор­ган­ный пункт, пе­даль), раз­но­го ро­да ос­ти­на­то (Пер­сид­ская пля­ска в опе­ре «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го). Ци­ти­ро­ва­ние под­лин­ных народных ме­ло­дий в ус­ло­ви­ях ро­ман­тической гар­мо­нии так­же ино­гда ис­поль­зо­ва­лось для соз­да­ния об­ще­го ори­ен­таль­но­го ко­ло­ри­та (Пер­сид­ский хор в опе­ре «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, фан­та­зия для фортепиано «Ис­ла­мей» Ба­ла­ки­ре­ва).

В му­зы­ке конца XIX - 1-й половины XX веков, соз­дан­ной вне сти­ле­вых пре­де­лов ро­ман­тиз­ма, ус­лов­ность средств Ориентализма сме­ни­лась тен­ден­ци­ей к ау­тен­тиз­му (например, у ком­по­зи­то­ров, свя­зан­ных с им­прес­сио­низ­мом, не­офольк­ло­риз­мом), од­на­ко встре­ча­ют­ся и отдельные про­яв­ле­ния Ориентализма [например, в опе­ре «Со­ло­вей» И.Ф. Стра­вин­ско­го, ба­ле­тах «Си­ний бог» («ин­дий­ская ле­ген­да») Р. Ана, «Пе­ри» П. Дю­ка].

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