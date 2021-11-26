ОПЕРА-БУФФА
ОПЕРА-БУФФА -итальянская разновидность комической оперы.
В широком смысле понятие охватывает все разновидности итальянской музыкальной комедии XVIII века, в строгом смысле относится только к комической опере 2-й половины XVIII века. Термин (в строгом значении) вошёл в обиход в последней трети XVIII века (одновременно с термином опера- сериа) и использовался наряду с другими обозначениями - «весёлая драма» (dramma giocoso), музыкальная комедия и другие. Основной исток Оперы-буффы - неаполитанская музыкальная комедия конца 1730-х годов, которая постепенно вышла за пределы Неаполя и с большим успехом ставилась по всей Италии. К композиторам неаполитанской школы постепенно примкнули и венецианские авторы (Б. Галуппи, Ф. Бертони, В. Чампи и другие).
Историю собственно Оперы-буффы открывает «Аркадия на Бренте» драматурга К. Гольдони с музыкой Галуппи (1749). Особым успехом (в Италии и за её пределами) пользовались сочинения тех же авторов «Лунный мир» (1750), «Сельский философ» (1754), «Дьяволесса» (1755) и другие. В них утвердились осноные черты Оперы-буффы 1750-х годов: внимание к общественным нравам, тонко выписанная антиаристократическая сатира и особый вес характера нового типа. Этот «средний» характер (mezzo carattere) равно удалён как от условно-возвышенных благородных героев (innamorati - «влюблённые»; партии чаще всего обозначались как serie - «серьёзные»), так и от карикатурных слуг, комических стариков, обанкротившихся авантюристов- аристократов (партии bufe); воплощает на сцене образ героя третьего сословия, проникнутый идеологией Просвещения. Гольдони в 1749-1763 годах создал 43 либретто комических опер, музыку к которым писали Э. Дуни, Дж. Скарлатти, Д. Фискьетти, Н. Пиччинни, Т. Траэтта, Ф. Л. Гассман и другие. Многие из этих либретто использовались неоднократно (на одно из наиболее популярных - «Лунный мир» - было создано 8 опер). В операх Галуппи и его современников постепенно сложились специфический «буффонный» музыкальный язык и приёмы музыкальной драматургии (в частности, развёрнутые финалы-кульминации актов), способствовавшие превращению музыки в носительницу драматического действия.
Особую, сентиментальную разновидность Оперы-буффы, в которой нашли преломление те же тенденции, что и во францской «слезливой комедии» (comédie larmoyante) и просветительском нравоучительном романе, открыла поставленная в 1760 году «Добрая дочка» Н. Пиччинни (либретто Гольдони). С середины 1760-х годов Опера-буффа развивалась менее активно, что было во многом вызвано сменой поколений либреттистов и композиторов. Среди новой плеяды авторов (с середины 1770-х годов) самыми известными были драматурги Дж. Бертати (Венеция), Дж. Паломба и Дж.Б. Лоренци (Неаполь), композиторы Дж. Паизиелло, Д. Чимароза. Плодотворные традиции Оперы-буффы сложились за пределами Италии, в частности в Вене, где соперничество либреттистов Дж.Б. Касти и Л. Да Понте, композиторов Дж. Паизиелло, А. Сальери, В. Мартин-и-Солера и В.А. Моцарта при наличии первоклассной труппы исполнителей привело в 1783-1790 годах к созданию ряда шедевров. Италянская Опера-буффа этих лет (наряду с францской комической оперой) повлияла на формирование оперных традиций в Австрии и Германии (северонемецкий и австрийский зингшпиль), в России (с конца 1770-х годов). Последние яркие сочинения жанра - оперы Дж. Россини, поставленные в 1813-1817 годах.