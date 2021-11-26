МЮЗЕТ

МЮЗЕТ (Франц. musette, от ста­роф­ран­цуз­ско­го muse - дуд­ка) - французская раз­но­вид­ность во­лын­ки с не­боль­шим до­пол­нительным ко­жа­ным ме­хом для на­гне­та­ния воз­ду­ха.

Во­лын­щик на­ка­чи­ва­ет воз­дух, при­жи­мая мех лок­тем. Ха­рак­тер­ны 2 иг­ро­вые труб­ки с паль­це­вы­ми от­вер­стия­ми и кла­па­на­ми и од­на бур­дон­ная труб­ка; ме­ло­ди­че­ский диа­па­зон около двух с по­ло­ви­ной ок­тав (в пре­де­лах 1-3-й октав). Мюзет был рас­про­стра­нён в XVII-XVIII веках, во французской ари­сто­кра­тической сре­де - из­люб­лен­ный ин­ст­ру­мент мод­ной пас­то­раль­ной му­зы­ки (на­ря­ду с ор­га­ни­ст­ром).

Во­лын­ки та­ко­го ви­да (без вдув­ной труб­ки, с ме­хом для на­гне­та­ния воз­ду­ха) под раз­ны­ми на­зва­ния­ми из­вест­ны в не­ко­то­рых стра­нах Восточной Ев­ро­пы (Че­хия, Поль­ша, Венг­рия), в Ир­лан­дии .

2) Французский та­нец и со­от­вет­ст­вую­щий музыкальный жанр в раз­ме­ре 2 4, 3 4 или 6 8, в уме­рен­ном тем­пе, с ха­рак­тер­ным бур­до­ном (в под­ра­жа­ние во­лын­ке). Та­нец, пер­во­на­чаль­но со­про­во­ж­дав­ший­ся зву­ка­ми во­лын­ки-Мюзет, был из­люб­лен­ным при дво­ре Лю­до­ви­ка XIV и Лю­до­ви­ка XV .

Вклю­чал­ся во французские ба­ле­ты, в опе­ры, кла­вир­ные сюи­ты (Ф. Ку­пе­рен, Ж.Ф. Ра­мо, И.С. Бах) и др.

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