МЮЗЕТ
МЮЗЕТ (Франц. musette, от старофранцузского muse - дудка) - французская разновидность волынки с небольшим дополнительным кожаным мехом для нагнетания воздуха.
Волынщик накачивает воздух, прижимая мех локтем. Характерны 2 игровые трубки с пальцевыми отверстиями и клапанами и одна бурдонная трубка; мелодический диапазон около двух с половиной октав (в пределах 1-3-й октав). Мюзет был распространён в XVII-XVIII веках, во французской аристократической среде - излюбленный инструмент модной пасторальной музыки (наряду с органистром).
Волынки такого вида (без вдувной трубки, с мехом для нагнетания воздуха) под разными названиями известны в некоторых странах Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия), в Ирландии.
2) Французский танец и соответствующий музыкальный жанр в размере 2 4, 3 4 или 6 8, в умеренном темпе, с характерным бурдоном (в подражание волынке). Танец, первоначально сопровождавшийся звуками волынки-Мюзет, был излюбленным при дворе Людовика XIV и Людовика XV.
Включался во французские балеты, в оперы, клавирные сюиты (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, И.С. Бах) и др.