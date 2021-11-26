МОНСИНЬИ ПЬЕР АЛЕКСАНДР
МОНСИНЬИ ПЬЕР АЛЕКСАНДР - французский композитор, член Института Франции (1813 год).
Окончив иезуитскую коллегию в Сент-Омере, в 1749 году переехал в Париж.
Около 1750 года стал казначеем Ассамблеи французского духовенства, с 1768 года дворецкий герцога Орлеанского.
Брал уроки композиции у П. Джанотти (контрабасист Парижской оперы, последователь теоретического учения Ж.Ф. Рамо).
Его дебют в оперном жанре - «Нескромные признания» (1759 год, ярмарочный театр, Париж). Будучи дворянином, скрывал своё авторство (раскрыл его, уверившись в успехе своих опер).
Начиная с «Короля и фермера» (1762 год) оперы П.А. Монсиньи ставились в театре «Комеди Итальен» («Опера-Комик»). Ряд произведений П.А. Монсиньи (пасторальный балет «Избранница из Саланси», 1769 год; комическая опера «Сокол», 1771 год) впервые были исполнены при дворе во дворце Фонтенбло, а затем шли в «Комеди Итальен».
Французская революция XVIII века лишила П.А. Монсиньи всех средств к существованию, кроме пенсии, которую выплачивала «Опера-Комик». Положение композитора улучшилось, когда в 1800 году он стал инспектором музыкального образования.
Автор 17 опер, во многом определивший облик французской комической оперы, П.А. Монсиньи опирался на традиции французской комедии с песенками, итальянской оперы-буффа, а также французского дивертисмента.
В его наследии - дивертисмент «Новый мир» (1763 год), «героический балет» (термин того времени, означавший оперу в трёх, а не в пяти актах) «Алина, королева Голкондская» (1766 год, Парижская опера), одноактная опера «Филемон и Бавкида» (1766, Баньоле). Одноактная комическая опера «Обманутый (одураченный) кади» (либретто П.Р. Лемонье по «Тысяче и одному дню» Ф.П. де ла Круа, 1761 год, ярмарка Сен-Жермен) была высоко оценена М.Ж. Седеном. Написанная на его либретто музыкальная драма «Дезертир» (1769 год) стала одним из первых образцов «оперы спасения», где герой подвергается смертельной опасности и чудом её избегает. Феерическая комедия «Прекрасная Арсена» (либретто Ш.С. Фавара по «Недотроге» Вольтера, 1773 год, Фонтенбло) изобилует хорами, партия главной героини украшена колоратурами, четвертый акт открывается симфоническим вступлением «Гроза». Есть здесь и речитативы (при исполнении в 1785 году Русской придворной труппой в Санкт-Петербурге были заменены прозаическими диалогами).
Последнее произведение П.А. Монсиньи, поставленное при его жизни, - комическая опера «Феликс, или Найдёныш» (либретто М.Ж. Седена, 1777 год, Фонтенбло), принадлежит к сентиментальному направлению и воспевает добродетель и семейные ценности. Рисуя в музыке оттенки чувств персонажей, П.А. Монсиньи прибегает к детализированной динамике и изысканным ремаркам (lamentabile в арии Феликса из второго акта). При отсутствии чисто оркестровых эпизодов (нет даже увертюры) сцена охоты в третьем акте и финальный контрданс с хором стилистически близки симфониям венских классиков.
Мастерство драматурга, мелодический дар П.А. Монсиньи обеспечили его операм устойчивую популярность на сценах европейских театров конца XVIII - начала XIX веков, в т. ч. в России (так, «Дезертир» шёл на сцене московского Большого театра в 1799-1819 годы).