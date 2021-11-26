МОЦАРТ ЛЕОПОЛЬД
МОЦАРТ ЛЕОПОЛЬД - немецкий и австрийский композитор, скрипач, музыкальный теоретик и педагог.
Отец В.А. Моцарта. Общее и музыкальное образование получил в гимназии и лицее в Аугсбурге. Изучал философию и право в Зальцбургском университете (1737-1739 годы). С 1743 года скрипач придворной капеллы архиепископа Зальцбургского, с 1763 года вице-капельмейстер. Незаурядный педагог, был первым учителем музыки своего сына (обучал его игре на клавесине, органе и скрипке), сыграл огромную роль в его творческом развитии; сохранил и систематизировал сочинения, написанные им в детстве. Автор духовных кантат, ораторий, школьных драм, музыки к пантомимам, многочисленных месс и других литургических сочинений, трио-сонат, клавирных сонат, скрипичных дуэтов, дивертисментов, инструментальных концертов, симфоний (последние эклектичны по стилю, отчасти близки ранней венской школе).
Его «Опыт основательной школы игры на скрипке» («Versuch einer gründlichen Violinschule», 1756 год; 3-е изд., 1787 год; перевод под названием «Основательное скрыпичное училище», 1804 год), наряду с «Опытом наставления по игре на поперечной флейте» И.И. Кванца и «Опытом правильного способа игры на клавире» К. Ф.Э. Баха, является основным теоретико-методическим трудом по музыкальному исполнительству XVIII века.
Автор семичастной кассации G-dur, 3 части которой получили популярность под названием «Детская симфония» (авторство в разное время приписывалось его ученику И. Райнпрехтеру, Й. Гайдну, И. М. Гайдну, а также монаху-бенедиктинцу и композитору Э. Ангереру).