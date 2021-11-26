МОЦАРТ ЛЕОПОЛЬД

МОЦАРТ ЛЕОПОЛЬД - немецкий и австрийский ком­по­зи­тор, скри­пач, музыкальный тео­ре­тик и пе­да­гог.

Отец В.А. Мо­цар­та . Об­щее и музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в гим­на­зии и ли­цее в Аугс­бур­ге. Изу­чал фи­ло­со­фию и пра­во в Зальц­бург­ском университете (1737-1739 годы). С 1743 года скри­пач при­двор­ной ка­пел­лы ар­хи­епи­ско­па Зальц­бург­ско­го, с 1763 года ви­це-ка­пель­мей­стер. Не­за­уряд­ный пе­да­гог, был пер­вым учи­те­лем му­зы­ки сво­его сы­на (обу­чал его иг­ре на кла­ве­си­не, ор­га­не и скрип­ке), сыг­рал ог­ром­ную роль в его творческом раз­ви­тии; со­хра­нил и сис­те­ма­ти­зи­ро­вал со­чи­не­ния, на­пи­сан­ные им в дет­ст­ве. Ав­тор ду­хов­ных кан­тат, ора­то­рий, школь­ных драм, му­зы­ки к пан­то­ми­мам, мно­го­численных месс и других ли­тур­гических со­чи­не­ний, трио-со­нат, кла­вир­ных со­нат, скри­пич­ных ду­этов, ди­вер­тис­мен­тов, ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов, сим­фо­ний (по­след­ние эк­лек­тич­ны по сти­лю, от­час­ти близ­ки ран­ней вен­ской шко­ле).

Его «Опыт ос­но­ва­тель­ной шко­лы иг­ры на скрип­ке» («Versuch einer grün­d­lichen Violinschule», 1756 год; 3-е изд., 1787 год; перевод под названием «Ос­но­ва­тель­ное скры­пич­ное учи­ли­ще», 1804 год), на­ря­ду с «Опы­том на­став­ле­ния по иг­ре на по­пе­реч­ной флей­те» И.И. Кван­ца и «Опы­том пра­виль­но­го спо­со­ба иг­ры на кла­ви­ре» К. Ф.Э. Ба­ха, яв­ля­ет­ся основным тео­ре­ти­ко-ме­то­дическим тру­дом по музыкальному ис­пол­ни­тель­ст­ву XVIII века.

Ав­тор се­ми­ча­ст­ной кас­са­ции G-dur, 3 час­ти ко­то­рой по­лу­чи­ли по­пу­ляр­ность под названием «Дет­ская сим­фо­ния» (ав­тор­ст­во в раз­ное вре­мя при­пи­сы­ва­лось его уче­ни­ку И. Рай­н­прех­теру, Й. Гайд­ну , И. М. Гайдну, а так­же мо­на­ху-бе­не­дик­тин­цу и ком­по­зи­то­ру Э. Ан­ге­ре­ру).