МИХАЛОВСКИЙ ПЁТР

МИХАЛО́ВСКИЙ ПЁТР. Польский жи­во­пи­сец и ри­со­валь­щик.

Обу­чал­ся в университетах Кра­ко­ва и Гёт­тин­ге­на (до 1823 года). В Кра­ко­ве брал уро­ки ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си у М. Ста­хо­ви­ча, Ю. Бро­дов­ско­го и Ф. К. Лам­пи.

В 1823-1830 годах со­сто­ял на государственной служ­бе.

Уча­ст­во­вал в Поль­ском вос­ста­нии 1830-1831 годов. По­сле его по­дав­ле­ния уе­хал в Па­риж, где по­свя­тил се­бя жи­во­пи­си; за­ни­мал­ся у Н.Т. Шар­ле. В 1835 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, жил пре­имущественно в ро­до­вом име­нии в Кшиж­то­по­жи­цах. В 1844-1848 годах вновь ра­бо­тал в Па­ри­же; по­се­тил многие ев­ропейские стра­ны.

Твор­че­ст­во Михайловского Петра сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ви­тии ро­ман­тического искусства в Поль­ше. В ран­них ра­бо­тах (пре­имущественно ба­таль­ные сце­ны с уча­сти­ем всад­ни­ков) за­мет­ны влия­ния А.О. Ор­лов­ско­го, К. и О. Вер­не, позд­нее - Т. Же­ри­ко.

Ис­пол­нил кон­ную ста­тую На­по­ле­о­на I (гипс, Национальный му­зей, Кра­ков; пе­ре­ве­де­на в брон­зу в 1841 году), так­же ряд жи­во­пис­ных кон­ных порт­ре­тов польских ге­ро­ев (М. Обор­ско­го, С. Чар­нец­ко­го и других).

В 1840-е годы под влия­ни­ем ра­бот Д. Ве­ла­ске­са соз­дал цикл кре­сть­ян­ских порт­ре­тов, в том числе «Сень­ко» (Национальный му­зей, Кра­ков) и «Кре­сть­я­нин в шля­пе» (Национальный му­зей, Вар­ша­ва; оба около 1846 года) - свое­об­раз­ные под­го­то­вительные этю­ды к кар­ти­не «Дон Ки­хот и Сан­чо Пан­са» (на­пи­са­на не бы­ла).

Уча­стие польских ка­ва­ле­ри­стов в испанской кам­па­нии На­по­ле­о­на I по­зво­ли­ло ху­дож­ни­ку про­сла­вить ге­ро­изм сво­его на­ро­да и во­пло­тить из­люб­лен­ные мо­ти­вы в кар­ти­не «Бит­ва под Со­мось­ер­рой» (1845-1855год, Национальный му­зей, Кра­ков).