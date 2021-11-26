МЕТАСТАЗИО Пьетро
Итальянский либреттист, поэт, драматург.
(наст. фам. Трапасси, Trapassi) Из семьи лавочника. В 1708 был усыновлён писателем и юристом Дж. В. Гравиной; получил классическое образование, изучал юриспруденцию и философию. В 1714 вступил в орден миноритов, стал абба- том. Чл. академии «Аркадия» (1719). В 1719–22 работал адвокатом, одновременно брал уроки композиции и пения у Н. Порпоры. В 1724–30 жил попеременно в Риме и Венеции; с 1730 – в Вене, служил придворным поэтом у Карла VI. Первое соч. М. – трагедия «Юстиниан» («Giustino», 1712), написанная под влиянием Гравины и включённая в первый сб-к его стихов («Poesie», 1718). С 1720 сочинял либретто к муз.-театральным представлениям малых форм. Большой успех имело написанное по заказу неаполитанских властей муз.-драматич. «действо» (azione) «Сад Гесперид» («Gli orti Esperidi», 1721, музыка Порпоры). В 1723 дебютировал в Неаполе в качестве оперного либреттиста (переработал либретто Д. Давида для оперы «Сифас, царь Нумидии» Ф. Фео). В 1724 написал своё первое авторское либретто – муз. трагедию «Покинутая Дидона» («Didone abbandonata», музыка Д. Сарро; в гл. партии – певица М. Булгарелли); в том же году создал своё единственное интермеццо «Импресарио с Канарских островов» («L’impresario delle Canarie»). Пользуясь поддержкой Булгарелли и певца-кастрата Н. Гримальди, написал либретто для опер-сериа (drammi per musica) «Сирой, царь Персии» («Siroe rè di Persia», 1726), «Аэций» («Ezio»), «Катон в Утике» («Catone in Utica», обе 1728), «Узнанная Семирамида» («Semiramide riconosciuta»), «Александр в Индии» («Alessandro nell’Indie», обе 1729) и «Артаксеркс» («Artaserse», 1730); оперы на эти либретто были поставлены в Неаполе, Венеции и Риме и сразу же завоевали популярность. В сюжетном отношении оперные либретто М. (наиболее значительные из них написаны в 1730–1740) созданы по образцу классич. трагедий (противостояние чувства и долга, конечная победа последнего): «Димитрий» («Demetrio», 1731), «Олимпиада» («Olimpiade», 1733), «Демофонт» («Demofoonte», 1733; среди авторов опер – М. С. Березовский), «Милосердие Тита» («La Clemenza di Tito», 1734; среди авторов опер – В. А. Моцарт), «Ахилл на Скиросе» («Achille in Sciro», 1736), «Аттилий Регул» («Attilio Regolo», 1740) и др. С 1740, в период правления имп. Марии Терезии и Иосифа II, когда интерес венского двора к опере-сериа снизился, творч. активность М. уменьшилась; он создавал б. ч. тексты серенат, муз.-театральных «празднеств» и др. Премьеры опер на либретто М. состоялись в Дрездене [«Антигон» («Antigono», 1743)], Мадриде [«Нитетти» («Nitteti», 1756)], Инсбруке [«Ромул и Герсилия» («Romolo ed Ersilia», 1765)]. Последнее из написанных М. либретто – «Руджеро» («Ruggiero», 1771). В последние годы жизни М. перестал писать для театра и занялся теоретич. истолкованием своей драматургич. практики на основе поэтики Аристотеля и Горация: трактат «Изложение поэтики Аристотеля и рассуждения о ней» («Estratto dell’arte poetica d’Aristotele e considerazioni su la medesima», опубл. в 1782) и др.
М. – один из наиболее значительных итал. драматургов 18 в. – высоко ценился музыкантами и литераторами. К либретто М. обращались практически все итал. и австро-нем. композиторы, а также ряд чеш., франц., исп., англ., рус. композиторов 18 в. На его оперные либретто композиторами-современниками написано ок. 900 опер. Он сам отдавал предпочтение операм Л. Винчи, И. А. Хассе (который положил на музыку почти все оперные либретто М.) и Н. Йоммелли; с ними М. поддерживал личный контакт и вёл переписку. Некоторые из его либретто были поставлены в театрах как драматич. пьесы. М. завершил реформаторские преобразования, начатые сев.-итал. либреттистами 1700–10-х гг. (А. Дзено и др.), и синтезировал особенности античной и франц. классицистской драматургии, исп. и итал. театра; его либретто опер-сериа стали образцами этого жанра. Им создано также св. 30 либретто для малых оперных форм (azione teatrale, festa teatrale, componimento musicale) и 8 ораторий: «Страсти Иисуса Христа» («La passione di Gesù Cristo», 1730), «Узнанный Иосиф» («Giuseppe riconosciuto», 1733), «Освобождённая Бетулия» («La Betulia liberatа», 1734, музыка Моцарта – 1771) и др. Как и оперные либретто М., они легли в основу множества муз. произведений.
В России оперы на стихи М. исполнялись в осн. на итал. яз. (ставились с 1737). «Милосердие Тита» и «Фемистокл» были переведены Г. Р. Державиным; известен также перевод «Милосердия Тита», приписываемый Ф. Г. Волкову; прозаич. перевод либретто «Остров необитаемый» («L’isola disabitata», 1753) создал, по всей вероятности, В. И. Лукин(1769); «Титово милосердие» Я. Б. Княжнин трансформировал в самостоят. трагедию.
Сочинения:
Opere. Firenze, 1819. Vol. 1–16; Tutte le opere. Mil., 1951–1965. Vol. 1–5;
Oratori sacri. Venezia, 1996;
Melodrammi e canzonette. Mil., 2005.
Авторы статьи: И. П. Сусидко, Ю. Н. Галатенко.