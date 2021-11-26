МЕРСЬЕ Луи Себастьян
Французский писатель, общественный деятель.
Родился в зажиточной семье торговца оружием; учился в парижском Коллеже четырёх наций. В 1763–65 преподавал в коллеже в Бордо. С 1765 жил в Париже. В 1781–86 в Швейцарии; в 1787 путешествовал по Германии. Вернувшись во Францию, начал издавать ж. «Annales politiques, civiles et littéraires». Во время Французской революции 18 в. примкнул к якобинцам, в 1792 был избран депутатом Конвента от деп-та Сена и Уаза, принимал участие в работе К-та по нар. образованию. Во время якобинской диктатуры из-за симпатий к жирондистам находился под арестом (окт. 1793 – дек. 1794). Изначально поддерживал политику Наполеона I Бонапарта, однако позднее разочаровался в ней. В конце жизни занимал скромную должность контролёра при управлении Нац. лотереи.
Дебютировал стихотв. посланием «Гекуба к Пирру» («Hécube а̀ Pyrrhus», 1760). В раннем творчестве выступал как эпигон классицизма: речи, стихи на случай, поэтич. послания на темы античной и ср.-век. мифологии и истории. Роман «Дикарь» («L’homme savage», 1767) отразил идеи Ж. Ж. Руссо об идеальном нецивилизованном человеке. В кон. 1760-х гг. М. получил широкую известность как драматург, развивавший принципы мещанской драмы в духе Д. Дидро: пьесы «Женневаль, или Французский Барнавельт» («Jenneval, ou le Barnevelt françоis», 1769), «Неимущий» («L’indigent», 1772, рус. пер. 1783), «Судья» («Le juge», 1774, рус. пер. 1788), «Тачка уксусника» («La brouette du vinaigrier», 1775, рус. пер. 1785) и др. Свои эстетич. взгляды М. изложил в трактате «О театре, или Новый опыт о драматическом искусстве» («Du théâtre, ou Nouvel essai sur l’art dramatique», 1773), выступив противником условностей классицистич. театра. Известностью пользовался обширный цикл очерков «Картина Парижа» («Le tableau de Paris», vol. 1–12, 1781–88, рус. пер. 1786, в рус. пер. 1935–36 – «Картины Парижа»), а также его продолжение – кн. «Новый Париж» («Le nouveau Paris», vol. 1–6, 1797), где М. предвосхитил худож. принципы реализма и натурализма. В очерках «Философские сны» («Les songes philosophiques», 1768) в традициях Лукиана представил сатирич. описание франц. действительности. Роман-утопия «Год две тысячи четыреста сороковой: Сон, которого, возможно, и не было» («L’an deux mille quatre cent quarante: Rêve, s’il en fut jamais», изд. в Амстердаме, 1771; сокр. рус. пер. И. Г. Рахманинова, 1788) описывает идеальное государство, в котором получили воплощение принципы «общественного договора» Руссо. Среди сочинений М. – книги о Руссо, Вольтере, многочисл. работы по истории Франции, памфлеты. Творчество М. было широко известно в России начиная с 18 в., к нему обращались К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, В. Ф. Одоевский и др.
Сочинения:
Неимущие. Тачка уксусника // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 2;
Théâtre complet. Gen., 1970. Vol. 1–4;
Год две тысячи четыреста сороковой. Л., 1977;
Картины Парижа. М., 1995.
Автор статьи: А. П. Скуратовская.