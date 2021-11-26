МЕГЮЛЬ ЭТЬЕНН
МЕГЮЛЬ (МЕЮЛЬ) ЭТЬЕНН - французский композитор, член Института Франции.
Сын дворецкого графа Монморанси, с 10 лет служил органистом в монастыре францисканцев, контрапункт изучал под руководством В. Ханзера. Около 1778 года переехал в Париж, где занимался у Ж. Ф. Эдельмана. Выступал как клавесинист в любительских концертах, писал сонаты для фортепиано, для скрипки и фортепиано Во время Французской революции XVIII века руководил устройством народных празднеств, был одним из организаторов Национального музыкального института (позднее консерватория; Мегюль - первый её инспектор).
Среди написанных им революционных песен выделяется «Походная песня» («Le Chant du d ́epart» на текст М. Ж. Шенье, 1794 год), которую современники сравнивали с «Марсельезой». Его дебют в музыкальном театре - комическая опера «Эфросина, или Наказанный тиран» (поставлена в 1790 году, «Театр Итальен», Париж; с 1795 года ставилась под названием «Эфросина и Корадин»). В числе 35 его опер также «Стратоника» (1792 год), «Гораций Коклес» (1794 год), «Молодой Генрих IV» (1797 год), «Ариодант» (1799 год), «Выдуманный клад» (1802 год), «Два слепца из Толедо» (1806 год; все поставлены в Париже).
Европейскую известность получила комическая опера «Иосиф» (1807 год, либретто А. Дюваля; часто исполнялась под названием «Иосиф в Египте»), эмоциональностью и колоритом музыки предвосхитившая романтизм. Большой успех опера имела в России (многократно исполнялась на петербургских и московских сценах при жизни композитора). Сочинения Мегюля отличаются классической ясностью и мужественностью стиля, глубиной образов, благородным драматизмом (несмотря на жанровые рамки комической оперы), простотой и строгостью музыкального письма.
В числе новых музыкально-драматургических приёмов, использованных Мегюлем, - лейтмотивы. Увертюры к операм Мегюля пользовались популярностью в России, входили в репертуар крепостных оркестров, их влияние испытали О. А. Козловский и М. И. Глинка. Мегюдь создавал также музыку к балетам-пантомимам, в т. ч. «Суд Париса» (1793 год), «Дафнис и Пандроза» (1803 год), «Персей и Андромеда» (1810 год); автор кантат, симфоний.