МЕГЮЛЬ ЭТЬЕНН

МЕГЮЛЬ (МЕЮЛЬ) ЭТЬЕНН - французский ком­по­зи­тор, член Института Фран­ции .

Сын дво­рец­ко­го графа Мон­мо­ран­си, с 10 лет слу­жил ор­га­ни­стом в монастыре фран­ци­скан­цев , кон­тра­пункт изу­чал под руководством В. Хан­зе­ра. Около 1778 года пе­ре­ехал в Па­риж, где за­ни­мал­ся у Ж. Ф. Эдель­ма­на. Вы­сту­пал как кла­ве­си­нист в лю­би­тель­ских кон­цер­тах, пи­сал со­на­ты для фортепиано, для скрип­ки и фортепиано Во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века ру­ко­во­дил уст­рой­ст­вом народных празд­неств, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Национального музыкального института (позд­нее кон­сер­ва­то­рия; Мегюль - пер­вый её ин­спек­тор).

Сре­ди на­пи­сан­ных им ре­во­люционных пе­сен вы­де­ля­ет­ся «По­ход­ная пес­ня» («Le Chant du d ́epart» на текст М. Ж. Ше­нье, 1794 год), ко­то­рую со­вре­мен­ни­ки срав­ни­ва­ли с «Мар­сель­е­зой» . Его де­бют в музыкальном те­ат­ре - ко­мическая опе­ра «Эф­ро­си­на, или На­ка­зан­ный ти­ран» (поставлена в 1790 году, «Те­атр Италь­ен», Па­риж; с 1795 года ста­ви­лась под названием «Эф­ро­си­на и Ко­ра­дин»). В чис­ле 35 его опер так­же «Стра­то­ни­ка» (1792 год), «Го­ра­ций Кок­лес» (1794 год), «Мо­ло­дой Ген­рих IV» (1797 год), «Арио­дант» (1799 год), «Вы­ду­ман­ный клад» (1802 год), «Два слеп­ца из То­ле­до» (1806 год; все поставлены в Па­ри­же).

Ев­ропейскую из­вест­ность по­лу­чи­ла ко­мическая опе­ра «Иосиф» (1807 год, либретто А. Дю­ва­ля; час­то ис­пол­ня­лась под названием «Ио­сиф в Егип­те»), эмо­цио­наль­но­стью и ко­ло­ри­том му­зы­ки пред­вос­хи­тив­шая ро­ман­тизм. Боль­шой ус­пех опе­ра име­ла в Рос­сии (мно­го­крат­но ис­пол­ня­лась на пе­тербургских и московских сце­нах при жиз­ни ком­по­зи­то­ра). Со­чи­не­ния Мегюля от­ли­ча­ют­ся клас­сической яс­но­стью и му­же­ст­вен­но­стью сти­ля, глу­би­ной об­ра­зов, бла­го­род­ным дра­ма­тиз­мом (не­смот­ря на жан­ро­вые рам­ки ко­мической опе­ры), про­сто­той и стро­го­стью музыкального пись­ма.

В чис­ле но­вых музыкально-дра­ма­тур­гических приё­мов, ис­поль­зо­ван­ных Мегюлем, - лейт­мо­ти­вы. Увер­тю­ры к опе­рам Мегюля поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии, вхо­ди­ли в ре­пер­ту­ар кре­по­ст­ных ор­ке­ст­ров, их влия­ние ис­пы­та­ли О. А. Коз­лов­ский и М. И. Глин­ка . Мегюдь соз­да­вал так­же му­зы­ку к ба­ле­там-пан­то­ми­мам, в т. ч. «Суд Па­ри­са» (1793 год), «Даф­нис и Пан­д­ро­за» (1803 год), «Пер­сей и Ан­дро­ме­да» (1810 год); ав­тор кан­тат, сим­фо­ний.