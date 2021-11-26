МАУЛЬБЕРЧ ФРАНЦ АНТОН
МАУЛЬБЕРЧ ФРАНЦ АНТОН - австрийский живописец, рисовальщик, гравёр; член и проффесор венской Академии Художеств, проффесор берлинской Академии Художеств.
Учился у отца, живописца Антона Маульберча (1684-1748 годы), затем в венской Академии художеств (1739-1745 годы и 1749-1750 годы) у П. Трогера и Я. ван Шуппена. Работал во многих городах Чехии, Словакии, Венгрии, а также в Вене, Дрездене, Инсбруке. О ранней манере Маульберча свидетельствуют алтарные образы «Поклонение волхвов» в соборе Святого Михаила в Клуж-Напоке (1748-1750 годы), «Святой Непомук, раздающий милостыню» (1748-1749 годы, Кунстхалле, Бремен), картина «Жертвоприношение Ифигении» (1750 год, Национальный музей, Варшава).
Диагональное построение композиции, тёмный фон, на котором светом резко выделены фигуры главных персонажей, экспрессивный мазок вносят драматические ноты в эти работы Маульберча. Его дар декоратора, его интерес к колориту венецианских мастеров проявился в картинах «Юдифь с головой Олоферна» (1750-е годы, ГМИИ), «Сусанна и старцы» (около 1750 года, Австрийская галерея, Бельведер, Вена) и свободно написанных эскизах («Крещение евнуха апостолом Филиппом», около 1750 года, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Во многих работах («Елизарий и Ревекка», 1752-1753 годы, Моравская галерея, Брно, и др.) проявились также богатая фантазия художника, его умение превращать библейский сюжет в волшебную сказку.
Без интереса к достоверной передаче среды исполнены редкие в творчестве Маульберча картины на современные сюжеты (например, «Концерт на открытом воздухе», 1753-1754 годы, Музей искусств, Балтимор). Наряду с Дж. Б. Тьеполо, Маульберч был одним из крупнейших мастеров монументальной живописи позднего барокко. Для ранних росписей Маульберча характерны светлый яркий колорит, иллюзорное перспективное пространство со свободно парящими в нём фигурами. Влияние искусства рококо и Дж. Б. Пьяццетты заметно во фресках в церкви пиаристов в Вене (1752-1753 годы), замке Зуттнер (Эбенфурт) и библиотеке монастыря варнавитов (Мистельбах-ан-дер-Цайя, 1754 год; оба - в Нижней Австрии), в Архиепископском дворце в Кромержиже, Моравия (1759 год).
В позднем творчестве Маульберча обилие аллегорических персонажей, утрачивающих прежнюю зыбкость и удлинённость пропорций, изображение сцен в пейзаже или включение их в виде небольших картин в архитектурный декор свидетельствуют о влиянии классицизма (росписи в соборе Дьёра, 1772-1781 годы; «Зала гигантов» во дворце Хофбург в Инсбруке, 1775-1776 годы; библиотеки Страговского монастыря в Праге, 1794 год, и др.). Столь же перегружены фигурами поздние картины на мифологические и аллегорические сюжеты («Прометей с Пандорой и Фаэтоном», около 1788 года, частное собрание, Мюнхен; «Кориолан в Риме», 1790-1793 годы, Художественная галерея, Штутгарт; «Аллегория Галиции», 1792 год, Австрийская галерея). Некоторые из них в гротескной форме воспроизводят сцены из современной жизни («Кукольник», 1785 год, Германский национальй музей, Нюрнберг; «Солдатская сцена», 1785-1786 годы, Австрийская галерея).