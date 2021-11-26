МАРТИНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА
МАРТИНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский теоретик и историк музыки, педагог и композитор.
Игре на скрипке учился у отца, скрипача Антонио Мария Мартини, игре на чембало и пению - у А. Предьери. Занимался также пением под руководством кастрата Ф. А. Пистокки. Контрапункт изучал у Дж. А. Риччери, церковную музыку у Дж. Перти. С 1721 года францисканский монах, с 1725 года капельмейстер церкви Святого Франциска в Болонье, с 1729 года священник (отсюда его прозвище Падре). Исследовал связи музыкальной науки с математикой (в частности, проявления геометрической прогрессии в музыке). Переписывался с Ч. Бёрни, М. Гербертом, А. Гретри, И. И. Кванцем, П. Локателли, Ф. В. Марпургом, П. Метастазио, Ж. Ф. Рамо, А. Солером, Дж. Тартини. Разносторонне образованный музыкант и учёный, пользовался авторитетом в Европе как знаток контрапункта; учениками Мартини были И.Кристиан Бах, Н. Йоммелли, В. А. Моцарт, М. С. Березовский, С. Маттеи и др. С 1758 года фактический руководитель Болонской филармонической академии, был её историографом; член академии «Аркадия» в Риме (1776 год).
Его «История музыки» («Storia della musica», vol. 1-3, 1757-1781 годы) - одна из первых, строго подкреплённых источниками (3 тома охватывают древние эпохи, рукопись 4-го тома, посвящённого раннему Средневековью, не завершена). В трактате «Образец, или Основательный практический опыт контрапункта на кантус фирмус» («Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il canto fermo», vol. 1-2, 1774-1775 годы), представляющем собой обширные комментарии к многочисленным нотным примерам, отразилось стремление Мартини построить курс строгой полифонии, опираясь на художественную практику, возродить традиции Дж. П. да Палестрины и других классиков стиля а капелла.
В собственном творчестве Мартини придерживался позднебарочной и раннеклассической стилистики. Автор вставных интермеццо в операх, ораторий, кантат, месс, мотетов, «Литаний и антифонов Пречистой Деве Марии» (1734 год), 24 симфоний, 12 инструментальных концертов для различных составов, 100 клавирных сонат, в т. ч.12 сонат для органа или клавесина (1742 год), и др. Собранная им уникальная музыкальная библиотека хранится в Музыкальном лицее в Болонье (частично в Австрийской национальной библиотеке в Вене).
Сочинения:
Regola aglei [per gli] organisti per accompagnare il canto fermo. Bologna, 1756;
Dissertatio de usu progressionis geometricae in musica. Bologna, 1767;
Compendio della teoria de’ numeri per uso del musico. Bologna, 1769;
Seria cronologica de principi dell’ Academia dei Filarmonici di Bologna. Bologna, 1776.