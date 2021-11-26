МАРТИНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

МАРТИНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский теоретик и историк музыки, педагог и композитор.

Иг­ре на скрип­ке учил­ся у от­ца, скри­па­ча Ан­то­нио Ма­рия Мар­ти­ни, иг­ре на чем­ба­ло и пе­нию - у А. Пре­дье­ри. За­ни­мал­ся так­же пе­ни­ем под руководством ка­ст­ра­та Ф. А. Пис­ток­ки. Кон­тра­пункт изу­чал у Дж. А. Рич­че­ри, цер­ков­ную му­зы­ку у Дж. Пер­ти. С 1721 года фран­ци­скан­ский мо­нах, с 1725 года ка­пель­мей­стер церкви Святого Фран­ци­ска в Бо­ло­нье, с 1729 года свя­щен­ник (от­сю­да его про­зви­ще Пад­ре). Ис­сле­до­вал свя­зи музыкальной нау­ки с ма­те­ма­ти­кой (в ча­ст­но­сти, про­яв­ле­ния гео­мет­рической про­грес­сии в му­зы­ке). Пе­ре­пи­сы­вал­ся с Ч. Бёр­ни, М. Гер­бер­том, А. Грет­ри, И. И. Кван­цем, П. Ло­ка­тел­ли, Ф. В. Мар­пур­гом , П. Ме­та­ста­зио, Ж. Ф. Ра­мо, А. Со­ле­ром, Дж. Тар­ти­ни. Раз­но­сто­рон­не об­ра­зо­ван­ный му­зы­кант и учё­ный, поль­зо­вал­ся ав­то­ри­те­том в Ев­ро­пе как зна­ток кон­тра­пунк­та; уче­ни­ка­ми Мартини бы­ли И.Кри­сти­ан Бах, Н. Йом­мел­ли, В. А. Мо­царт, М. С. Бе­ре­зов­ский, С. Мат­теи и др. С 1758 года фак­тический ру­ко­во­ди­тель Бо­лон­ской фи­лар­мо­нической ака­де­мии, был её ис­то­рио­гра­фом; член ака­де­мии «Ар­ка­дия» в Ри­ме (1776 год).

Его «Ис­то­рия му­зы­ки» («Sto­ria della musica», vol. 1-3, 1757-1781 годы) - од­на из пер­вых, стро­го под­кре­п­лён­ных ис­точ­ни­ка­ми (3 то­ма ох­ва­ты­ва­ют древ­ние эпо­хи, ру­ко­пись 4-го то­ма, по­свя­щён­но­го ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью, не за­вер­ше­на). В трак­та­те «Об­ра­зец, или Ос­но­ва­тель­ный прак­ти­че­ский опыт кон­тра­пунк­та на кан­тус фир­мус» («Esemplare, o sia Sag­gio fondamentale pratico di contrap­pun­to sopra il canto fermo», vol. 1-2, 1774-1775 годы), пред­став­ляю­щем со­бой об­шир­ные ком­мен­та­рии к мно­го­численным нот­ным при­ме­рам, от­ра­зи­лось стрем­ле­ние Мартини по­стро­ить курс стро­гой по­ли­фо­нии , опи­ра­ясь на ху­дожественную прак­ти­ку, воз­ро­дить тра­ди­ции Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны и других клас­си­ков стиля а капелла.

В собственном твор­че­ст­ве Мартини при­дер­жи­вал­ся позд­не­ба­роч­ной и ран­не­клас­сической сти­ли­сти­ки. Ав­тор встав­ных ин­тер­мец­цо в опе­рах, ора­то­рий , кан­тат, месс, мо­те­тов, «Ли­та­ний и ан­ти­фо­нов Пре­чис­той Де­ве Ма­рии» (1734 год), 24 сим­фо­ний, 12 ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов для различных со­ста­вов, 100 кла­вир­ных со­нат, в т. ч.12 со­нат для ор­га­на или кла­ве­си­на (1742 год), и др. Со­б­ран­ная им уни­каль­ная музыкальная библиотека хра­нит­ся в Музыкальном ли­цее в Бо­ло­нье (час­тич­но в Австрийской национальной библиотеке в Ве­не).

Сочинения:

Regola aglei [per gli] organisti per ac­com­pagnare il canto fermo. Bologna, 1756;

Dis­ser­tatio de usu progressionis geometricae in musica. Bologna, 1767;

Compendio della teoria de’ nu­meri per uso del musico. Bologna, 1769;

Seria cronologica de principi dell’ Academia dei Fi­lar­monici di Bologna. Bologna, 1776.