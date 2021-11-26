МАРТИН-И-СОЛЕР ВИСЕНТЕ
МАРТИН-И-СОЛЕР ВИСЕНТЕ - испанский композитор, капельмейстер, педагог.
Один из крупнейших представителей итальянской оперы-буффа. Сын певчего кафедрального собора в Валенсии, получил певческую подготовку. В дальнейшем, предположительно, учился у Дж. Б. Мартини в Болонье. В 1775 году дебютировал как оперный композитор в Мадриде. Получив звание придворного капельмейстера принца Астурийского - будущего испанского короля Карла IV (Мартини-и-Солер носил это звание до 1788 года), одновременно (до 1785 года) работал в Италии. Его оперы и балеты ставились в Неаполе (в т. ч. оперы-сериа «Ифигения в Авлиде», «Гиперместра», «Партенопа»; две последние на либретто П. Метастазио; все - театр «Сан-Карло», 1779-1782 годы), Турине, Венеции, Парме и др. В 1785-1788 годах жил в Вене; пользуясь расположением императора Иосифа II поставил на придворной сцене три оперы на либретто Л. Да Понте: «Благодетельный грубиян» (1786 год), «Редкая вещь, или Красота и добродетель» (1786 год; либретто по пьесе Л. Велеса де Гевары; мелодия из этой оперы использована В. А. Моцартом в застольной музыке оперы «Дон Жуан»), «Древо Дианы» (1787 год). Венские оперы композитора, с изящной выразительной музыкой и занимательным сюжетом, принесли ему прижизненную славу.
С 1788 года жил Санкт-Петербурге (был известен как Мартини, Мартин, Мартан и т. п.), в 1790-1794 годах придворный капельмейстер. Здесь шли его оперы «Редкая вещь...» (с 1788 года в репертуаре Итальянской придворной труппы) и «Древо Дианы» (обе оперы с русским текстом И. А. Дмитревского в 1789-1800 годах занимали ведущее место в репертуаре Русской придворной труппы); поставлены написанные по заказу императорского двора комические оперы «Горе-богатырь Косометович» (1789 год; текст - политическая сатира на шведского короля Густава III), «Федул с детьми» (совместно с В. А. Пашкевичем, 1791 год; обе оперы на либретто Екатерины II), «Песнолюбие» (1790 год; пародия на оперу С. Шампейна «Меломания»). В трёх последних операх буффонный стиль приспособлен к требованиям русской комической оперы (с вкраплениями народных песен).
В эти годы написаны балеты «Покинутая Дидона» (1792 год), «Оракул», «Амур и Психея» (оба 1793 год), которые с успехом шли на придворной сцене (все - балетмейстер Ш. Ле Пик); кантата «Благодетельное божество» по случаю заключения мира со Швецией (1790 год). Мартини-и-Солер руководил всеми придворными оперными постановками, в т. ч. операми Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы, А. Сальери и других итальянских композиторов.
Среди его учеников в Театральном училище - певица Е. С. Сандунова. В 1795 году уехал в Лондон, где поставил свои комические оперы «Школа жён» и «Остров радости» (обе на либретто Л.Да Понте). Вернувшись в Санкт-Петербург (1796 год), служил капельмейстером Смольного института, давал уроки музыки в знатных домах. Последние известные сочинения, также исполненные в Санкт-Петербурге: итальянская опера «Деревенский праздник» (1798 год), балеты «Танкред» (1799 год, балетмейстеры Ле Пик, И. И. Вальберх), «Возвращение Полиорцета» (1800 год, балетмейстер П. Шевалье), Кантата по случаю освящения Мальтийской капеллы (1800 год).
Мартини-и-Солер - автор пастиччо, светских и духовных кантат, камерной вокальной музыки (каноны, дуэты, канцонетты и др.), Скрипичного концерта (1795 год).