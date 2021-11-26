МАРТИН-И-СОЛЕР ВИСЕНТЕ

МАРТИН-И-СОЛЕР ВИСЕНТЕ - испанский ком­по­зи­тор, ка­пель­мей­стер, пе­да­гог.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей итальянской опе­ры-буф­фа. Сын пев­че­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Ва­лен­сии, по­лу­чил пев­че­скую под­го­тов­ку. В даль­ней­шем, пред­по­ло­жи­тель­но, учил­ся у Дж. Б. Мар­ти­ни в Бо­ло­нье. В 1775 году де­бю­ти­ро­вал как опер­ный ком­по­зи­тор в Мад­ри­де. По­лу­чив зва­ние при­двор­но­го ка­пель­мей­сте­ра прин­ца Ас­ту­рий­ско­го - бу­ду­ще­го испанского ко­ро­ля Кар­ла IV (Мартини-и-Солер но­сил это зва­ние до 1788 года), од­но­вре­мен­но (до 1785 года) ра­бо­тал в Ита­лии. Его опе­ры и ба­ле­ты ста­ви­лись в Не­апо­ле (в т. ч. опе­ры-се­риа «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де», «Ги­пер­ме­ст­ра», «Пар­те­но­па»; две по­след­ние на либретто П. Ме­та­ста­зио; все - те­атр «Сан-Кар­ло», 1779-1782 годы), Ту­ри­не, Ве­не­ции, Пар­ме и др. В 1785-1788 годах жил в Ве­не; поль­зу­ясь рас­по­ло­же­ни­ем императора Ио­си­фа II по­ста­вил на при­двор­ной сце­не три опе­ры на либретто Л. Да Пон­те: «Бла­го­де­тель­ный гру­би­ян» (1786 год), «Ред­кая вещь, или Кра­со­та и доб­ро­де­тель» (1786 год; либретто по пье­се Л. Ве­ле­са де Ге­ва­ры; ме­ло­дия из этой опе­ры ис­поль­зо­ва­на В. А. Мо­цар­том в за­столь­ной му­зы­ке опе­ры «Дон Жу­ан»), «Дре­во Диа­ны» (1787 год). Вен­ские опе­ры ком­по­зи­то­ра, с изящ­ной вы­ра­зи­тель­ной му­зы­кой и за­ни­ма­тель­ным сю­же­том, при­нес­ли ему при­жиз­нен­ную сла­ву.

С 1788 года жил Санкт-Пе­тер­бур­ге (был из­вес­тен как Мар­ти­ни, Мар­тин, Мар­тан и т. п.), в 1790-1794 годах при­двор­ный ка­пель­мей­стер. Здесь шли его опе­ры «Ред­кая вещь...» (с 1788 года в ре­пер­туа­ре Итальянской при­двор­ной труп­пы) и «Дре­во Диа­ны» (обе опе­ры с русским тек­стом И. А. Дмит­рев­ско­го в 1789-1800 годах за­ни­ма­ли ве­ду­щее ме­сто в ре­пер­туа­ре Русской при­двор­ной труп­пы); по­став­ле­ны на­пи­сан­ные по за­ка­зу императорского дво­ра ко­мические опе­ры «Го­ре-бо­га­тырь Ко­со­ме­то­вич» (1789 год; текст - по­ли­тическая са­ти­ра на шведского ко­ро­ля Гус­та­ва III), «Фе­дул с деть­ми» (совместно с В. А. Паш­ке­ви­чем, 1791 год; обе опе­ры на либретто Ека­те­ри­ны II), «Пес­но­лю­бие» (1790 год; па­ро­дия на опе­ру С. Шам­пей­на «Ме­ло­ма­ния»). В трёх по­след­них опе­рах буф­фон­ный стиль при­спо­соб­лен к тре­бо­ва­ни­ям русской ко­мической опе­ры (с вкра­п­ле­ния­ми народных пе­сен).

В эти го­ды на­пи­са­ны ба­ле­ты «По­ки­ну­тая Ди­до­на» (1792 год), «Ора­кул», «Амур и Пси­хея» (оба 1793 год), ко­то­рые с ус­пе­хом шли на при­двор­ной сце­не (все - ба­летмейстер Ш. Ле Пик); кан­та­та «Бла­го­де­тель­ное бо­же­ст­во» по слу­чаю за­клю­че­ния ми­ра со Шве­ци­ей (1790 год). Мартини-и-Солер ру­ко­во­дил все­ми при­двор­ны­ми опер­ны­ми по­ста­нов­ка­ми, в т. ч. опе­ра­ми Дж. Паи­зи­ел­ло , Д. Чи­ма­ро­зы, А. Саль­е­ри и других итальянских ком­по­зи­то­ров.

Сре­ди его уче­ни­ков в Те­ат­раль­ном училище - пе­ви­ца Е. С. Сан­ду­но­ва. В 1795 году уе­хал в Лон­дон, где по­ста­вил свои ко­мические опе­ры «Шко­ла жён» и «Ост­ров ра­до­сти» (обе на либретто Л.Да Пон­те). Вер­нув­шись в Санкт-Пе­тер­бург (1796 год), слу­жил ка­пель­мей­сте­ром Смоль­но­го ин­сти­ту­та, да­вал уро­ки му­зы­ки в знат­ных до­мах. По­след­ние из­вест­ные со­чи­не­ния, так­же ис­пол­нен­ные в Санкт-Пе­тер­бур­ге: итальянская опе­ра «Де­ре­вен­ский празд­ник» (1798 год), ба­ле­ты «Тан­кред» (1799 год, ба­лет­мей­сте­ры Ле Пик, И. И. Валь­берх), «Воз­вра­ще­ние По­ли­ор­це­та» (1800 год, ба­летмейстер П. Ше­ва­лье), Кан­та­та по слу­чаю ос­вя­ще­ния Маль­тий­ской ка­пел­лы (1800 год).

Мартини-и-Солер - ав­тор пас­тич­чо, свет­ских и ду­хов­ных кан­тат, ка­мер­ной во­каль­ной му­зы­ки (ка­но­ны, ду­эты, кан­цо­нет­ты и др.), Скри­пич­но­го кон­цер­та (1795 год).