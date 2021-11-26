МАРПУРГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

МАРПУРГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий музыкальный критик, теоретик и композитор.

Пред­ста­ви­тель бер­лин­ской шко­лы. В 1746-1749 годах жил в Па­ри­же, где сбли­зил­ся с Воль­те­ром, Ж. Л. Д’Аламбером и другими французскими про­све­ти­те­ля­ми, а так­же с Ж. Ф. Ра­мо. Вер­нув­шись в Бер­лин, по­сту­пил на государственную служ­бу. Был дру­гом Г. Э. Лес­син­га и И. И. Вин­кель­ма­на.

Из­да­вал музыкальную пе­рио­ди­ку: «Der critische Musikus an der Spree» (1749-1750 годы), «Historisch-kritische Beytr ̈age zur Aufnahme der Musik» (1754-1762 годы и 1778 год) и «Kritische Briefe über die Tonkunst» (1760-1764 годы). В трак­та­те «Со­чи­не­ние фу­ги со­глас­но пра­ви­лам и об­раз­цам луч­ших не­мец­ких и ино­стран­ных мас­те­ров» («Abhandlung von der Fuge nach den Grundsätzen und Exempeln der besten deutschen und ausl ̈andischen Meis­ter», Tl 1-2, 1753-1754 годы) дал вы­со­кую оцен­ку по­ли­фо­ническому искусству И. С. Ба­ха. На­пи­сал пре­ди­сло­вие ко второму из­да­нию его «Ис­кус­ст­ва фу­ги» (1752 год; русский перевод в книге: Вяз­ко­ва Е. В. «"Ис­кус­ст­во фу­ги" И. С. Ба­ха». М., 2006 год. С. 43-45), где свя­зал упа­док по­ли­фо­нии в середине XVIII века с уст­ра­не­ни­ем из му­зы­ки «муж­ско­го» на­ча­ла в поль­зу «жен­ст­вен­ной» кан­ти­ле­ны, ха­рак­тер­ной для га­лант­но­го сти­ля.

Ком­по­зи­тор­скую прак­ти­ку позд­не­го ба­рок­ко обоб­щил в «Ру­ко­во­дстве по ге­не­рал-ба­су и ком­по­зи­ции» («Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition», Tl 1-3, 1755-1758 годы). Со­дей­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию в Гер­ма­нии уче­ния о гар­монии Ра­мо в по­пу­ляр­ном из­ло­же­нии Д’Аламбе­ра (чью книгу «Эле­мен­ты тео­ре­ти­че­ской и прак­ти­че­ской му­зы­ки...» в 1757 году пе­ре­вёл на немецкий язык). Боль­шое вни­ма­ние уде­лял музыкальной тем­пе­ра­ции (вы­сту­пил сто­рон­ни­ком рав­но­мер­но-тем­пе­ри­ро­ван­но­го строя). Изу­чал за­ко­но­мер­но­сти гар­мо­нического раз­ви­тия в ре­чи­та­ти­вах. В рус­ле про­све­ти­тель­ских идей XVIII века от­стаи­вал «по­нят­ность» и дей­ст­вен­ный ха­рак­тер му­зы­ки. Соз­дал ряд учеб­ных по­со­бий по ис­пол­ни­тель­ст­ву (на кла­ви­ре и др.), ис­сле­до­вал ис­то­рию ор­га­на. Ав­тор кла­вир­ных со­нат, кла­ве­син­ных и ор­ган­ных пьес, ду­хов­ных и свет­ских пе­сен.

Сочинения:

Die Kunst das Clavier zu spielen. В., 1750–1762. Bd 1–2;

Anleitung zum Cla­vier­spie­len. В., 1755;" Anleitung zur Singkompo­sition. В., 1758;

Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsätze der alten und neuen Musik. В., 1759;

Versuch ̈uber die mu­si­ka­li­sche Temperatur. Breslau, 1776;

Legenden einiger Mu­sikheiligen... Breslau, 1786;

Neue Methode, allerley Arten von Temperaturen dem Claviere aufs bequemste mitzutheilen. В., 1790.