МАРПУРГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
МАРПУРГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий музыкальный критик, теоретик и композитор.
Представитель берлинской школы. В 1746-1749 годах жил в Париже, где сблизился с Вольтером, Ж. Л. Д’Аламбером и другими французскими просветителями, а также с Ж. Ф. Рамо. Вернувшись в Берлин, поступил на государственную службу. Был другом Г. Э. Лессинга и И. И. Винкельмана.
Издавал музыкальную периодику: «Der critische Musikus an der Spree» (1749-1750 годы), «Historisch-kritische Beytr ̈age zur Aufnahme der Musik» (1754-1762 годы и 1778 год) и «Kritische Briefe über die Tonkunst» (1760-1764 годы). В трактате «Сочинение фуги согласно правилам и образцам лучших немецких и иностранных мастеров» («Abhandlung von der Fuge nach den Grundsätzen und Exempeln der besten deutschen und ausl ̈andischen Meister», Tl 1-2, 1753-1754 годы) дал высокую оценку полифоническому искусству И. С. Баха. Написал предисловие ко второму изданию его «Искусства фуги» (1752 год; русский перевод в книге: Вязкова Е. В. «"Искусство фуги" И. С. Баха». М., 2006 год. С. 43-45), где связал упадок полифонии в середине XVIII века с устранением из музыки «мужского» начала в пользу «женственной» кантилены, характерной для галантного стиля.
Композиторскую практику позднего барокко обобщил в «Руководстве по генерал-басу и композиции» («Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition», Tl 1-3, 1755-1758 годы). Содействовал распространению в Германии учения о гармонии Рамо в популярном изложении Д’Аламбера (чью книгу «Элементы теоретической и практической музыки...» в 1757 году перевёл на немецкий язык). Большое внимание уделял музыкальной темперации (выступил сторонником равномерно-темперированного строя). Изучал закономерности гармонического развития в речитативах. В русле просветительских идей XVIII века отстаивал «понятность» и действенный характер музыки. Создал ряд учебных пособий по исполнительству (на клавире и др.), исследовал историю органа. Автор клавирных сонат, клавесинных и органных пьес, духовных и светских песен.
Сочинения:
Die Kunst das Clavier zu spielen. В., 1750–1762. Bd 1–2;
Anleitung zum Clavierspielen. В., 1755;" Anleitung zur Singkomposition. В., 1758;
Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsätze der alten und neuen Musik. В., 1759;
Versuch ̈uber die musikalische Temperatur. Breslau, 1776;
Legenden einiger Musikheiligen... Breslau, 1786;
Neue Methode, allerley Arten von Temperaturen dem Claviere aufs bequemste mitzutheilen. В., 1790.