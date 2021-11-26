МАРМОНТЕЛЬ ЖАН ФРАНСУА
МАРМОНТЕЛЬ ЖАН ФРАНСУА - французский писатель, член Французской академии (1763 год).
Сын портного. Учился у иезуитов, занимался самообразованием. В 1745 году перебрался в Париж. Входил в окружение Ж. А. Помпадур. В 1771 году получил должность королевского историографа. Во время Французской революции XVIII века оставался приверженцем роялистских идей; критиковал Ж. Ж. Руссо.
Дебютировал одой «Изобретение пороха» («L’invention de la poudre а̀ canon», 1743 год). В раннем драматическом творчестве выступал как эпигон Вольтера: трагедии «Тиран Дионисий» («Denys le tyran», 1748 год), «Аристомен» («Aristom ̀ene», 1749 год) и др. Большим успехом пользовались прозаические сборники Мармонтеля «Нравоучительные рассказы» («Contes moraux», том 1-2, 1761 год, русский перевод 1764 год), дидактическая направленность которых сочетается с фривольными описаниями в традициях рококо и культом чувствительности в духе сентиментализма.
Философский роман «Велизарий» («Bélisaire», 1767 год, русский перевод под названием «Велизер», 1773 год; русский перевод В. С. Сопикова под названием «Велисарий», 1796 год), созданный на основе сочинений Прокопия Кесарийского и повествующий о событиях византийской истории во время правления Юстиниана I, проникнут просветительским пафосом. В романе «Инки» («Les Incas», 1777 год, русский перевод 1782 год) Мармонтель, обращаясь к эпохе испанских завоеваний Латинской Америки, выступил с призывом к веротерпимости.
Созданные для «Энциклопедии…» Д. Дидро и Ж. Л. Д’Аламбера статьи по проблемам литературы были изданы Мармонтелем отдельной книгой «Основы литературы» («Les éléments de littérature», 1787 год); в них, в целом разделяя принципы классицизма, Мармонтель рассматривал литературу преимущественно с точки зрения её назидательной и воспитательной функции. Автор мемуаров, либретто комических опер и др. В России творчество Мармонтеля было особенно популярно при Екатерине II.
Сочинения:
Œ uvres compl ̀etes. Gen., 1968. Vol. 1–7;
Éléments de littérature. P., 2005.