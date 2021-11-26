МАРЕШАЛЬ ПЬЕР СИЛЬВЕН

МАРЕШАЛЬ ПЬЕР СИЛЬВЕН - французский политический деятель, писатель, философ, представитель Просвещения .

Ро­дил­ся в се­мье тор­гов­ца. Был ад­во­ка­том в па­риж­ском пар­ла­мен­те, за­тем биб­лио­те­ка­рем в Кол­ле­же Ма­за­ри­ни. Ис­пы­тал влия­ние идей Ж. Ме­лье, Ж. Ж. Рус­со, Д. Дид­ро , счи­тал иде­аль­ным об­ще­ст­во без ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и ре­ли­гии. Про­тив­ник аб­со­лю­тиз­ма , вы­ска­зы­вал­ся за свер­же­ние су­ще­ст­во­вав­ше­го во Фран­ции строя.

Ав­тор атеи­стической фи­лософской по­э­мы «Фран­цуз­ский Лук­ре­ций» («Le Luc­rèce français», 1-й ва­ри­ант - 1781 год, окон­ча­тель­ный - 1797 год; в русском переводе: Сти­хи про­тив Бо­га // Ате­изм и борь­ба с цер­ко­вью в эпо­ху Ве­ли­кой Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. Москва, 1933 год. Часть 1). В «Аль­ма­на­хе че­ст­ных лю­дей» («L’Almanach des hon­nê­tes gens», 1788 год) пред­вос­хи­тил вве­дён­ный Национальным кон­вен­том рес­пуб­ли­кан­ский ка­лен­дарь, за­ме­нив име­на свя­тых име­на­ми «че­ст­ных лю­дей»; год вы­хо­да «Аль­ма­на­ха» был на­зван пер­вым го­дом «цар­ст­ва Ра­зу­ма». По по­ста­нов­ле­нию па­риж­ско­го пар­ла­мен­та «Аль­ма­нах» был со­жжён, Марешаль за­клю­чён в тюрь­му.

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века был бли­зок к яко­бин­цам, в 1790 году из­да­вал еже­не­дель­ную ра­ди­каль­ную газету «Révo­lutions de Paris». В 1793 году, на сле­дую­щий день по­сле каз­ни Ма­рии Ан­туа­нет­ты, пред­ста­вил пуб­ли­ке свою ан­ти­мо­нар­хическую пье­су «Страш­ный суд над ко­ро­ля­ми» («Juge­ment dernier des rois»). По­сле свер­же­ния яко­бин­ской дик­та­ту­ры при­мк­нул к «за­го­во­ру рав­ных» Г. Ба­бё­фа, на­пи­сал для не­го «Ма­ни­фест рав­ных» («Mani­fes­te des Égaux», 1801 год), не при­ня­тый, од­на­ко, ба­бу­ви­ста­ми.

В ано­ним­но опуб­ли­ко­ван­ном ро­ма­не «Пу­те­ше­ст­вия Пи­фа­го­ра» («Les Voyages de Pytha­gore», vol. 1-6, 1799) в ли­це главного ге­роя вы­вел Ба­бё­фа с его ком­му­ни­стическими идея­ми (русский перевод, часть 1-6, 1804-1810 годы). Опуб­ли­ко­ван­ная в 1802 году «Ис­то­рия Рос­сии, све­дён­ная толь­ко к важ­ным фак­там» («Histoire de la Rus­sie: réduite aux seuls faits importans») со­дер­жа­ла под­лож­ные «До­б­рые и по­след­ние на­став­ле­ния Ека­те­ри­ны II Пав­лу I».

Другия со­чи­не­ния: «Культ и за­ко­ны об­ще­ст­ва без­бож­ни­ков» («Culte et lois d’une société d’hommes sans Dieu», 1798), «Сло­варь древ­них и но­вых атеи­стов» («Dic­tion­naire des athées, anciens et moder­nes», 1800), пам­флет «За и про­тив Биб­лии» («Pour et contre la Bible», 1801).

Сочинения:

Избранные атеи­сти­че­ские про­из­ве­де­ния. М., 1958.

Дополнительная литература:

Dommanger M. S. Maréchal. L’egali­tai­re. «L’homme sans dieu». Sa vie, son œ uvre. P., 1950;

Ве­ли­ков­ский С.И. По­эты фран­цуз­ских ре­во­лю­ций. 1789–1848. М., 1963.