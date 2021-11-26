МАРЕШ ИОГАНН АНТОНИН
МАРЕШ ИОГАНН АНТОНИН - чешский валторнист, виолончелист, капельмейстер.
Учился в Чехии, затем в Дрездене, Берлине. В Санкт-Петербург приехал в качестве валторниста-виртуоза по протекции своего берлинского ученика, сына графа А. П. Бестужева-Рюмина. Играл в домашнем оркестре Бестужева-Рюмина, в конце 1747-1792 годов придворный валторнист и виолончелист.
В историю музыки вошёл как создатель рогового оркестра. Первый такой оркестр организовал в 1751 году на основе «егерской музыки» графа С. Н. Нарышкина. В 1757-1789 годах руководил придворным роговым оркестром. Ему принадлежит изобретение нотации роговой музыки. Автор пьес и обработок для рогового оркестра. Его записи легли в основу первого труда о роговой музыке (Гинрихс И. Х. «Начало, успехи и нынешнее состояние роговой музыки», 1796 год).