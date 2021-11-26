МАРЧЕЛЛО БЕНЕДЕТТО ДЖАКОМО
МАРЧЕЛЛО БЕНЕДЕТТО ДЖАКОМО - итальянский композитор, музыкальный писатель, государственный деятель.
Выходец из аристократической семьи, получил классическое гуманитарное и юридическое образование. С 20 лет член Большого совета Венецианской республики. Политическую деятельность успешно сочетал с музыкальным творчеством (его учителями были А. Лотти и Ф. Гаспарини). С 1711 года член Филармонической академии в Болонье. Был известен как вокальный педагог (в числе его учениц - Ф. Бордони). Рутину и штампы позднебарочной итальянской оперы остроумно высмеял в 1720 году, анонимно опубликовав сатирический памфлет «Модный театр, или Простой и доступный метод правильного сочинения итальянских опер в соответствии с современной практикой, в котором даются полезные и необходимые рекомендации поэтам, композиторам, певцам обоего пола, импресарио, музыкантам, декораторам и художникам сцены, комикам, костюмерам, пажам, статистам, суфлёрам, переписчикам, покровителям, матерям певиц и другим лицам, связанным с театром, посвящённый автором книги сочинителям опер» («Il Teatro alla moda…», русский перевод 1934 год). Им самим для театра написано несколько небольших сценических серенат.
Автор многочисленных вокальных сочинений - светских (около 400 сольных кантат и ссвыше 80 вокальных дуэтов) и духовных, среди которых выделяются 50 псалмов, опубликованы в 8 томах под общим названием «Поэтически-гармоническое вдохновение» («Estro poetico-armonico», 1724-1726 годы). Инструментальные композиции Марчелло - концерты для различных составов, сольные и ансамблевые сонаты (многие из них были изданы при жизни Марчелло и стали известны далеко за пределами Италии). В их числе 12 concerti grossi (1708 год), 12 сонат для флейты и бассо континуо (Венеция, 1712 год; Лондон, 1732 год), 12 сонат для клавесина (около 1712-1717 годов), 6 сонат для виолончели и бассо континуо (Амстердам, около 1732 года), 6 сонат для 2 виолончелей или виол да гамба и бассо континуо (Амстердам, около 1734 года). Имя Марчелло носит Венецианская консерватория.
Сочинения:
[Модный театр] // Материалы и документы по истории музыки. XVIII в. (Италия, Франция, Германия, Англия) / Под ред. М. В. Иванова-Борецкого. М., 1934. Т. 2. С. 140–153;
То же // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII вв. / Сост. и ред. В. П. Шестаков. М., 1971.